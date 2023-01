Rüyada uzun zamandır görmediğin birini görmek, gelecek güzel bir havadise, nicedir beklenen ama bir türlü olmayan dileklerin gerçekleşeceğine işarettir. Genellikle bu tip rüyalar gören kimseler çok büyük sevinç uyandıran gelişmeler yaşayarak, hem sosyal hayatlarında çok mutlu, hem de özel hayatlarında çok huzurlu bir döneme girerler. Peki, Rüyada uzun zamandır görmediğin birini görmek ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİN BİRİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada uzun zamandır görmediğin birini görmek, rüya sahibine gelecek olan güzel bir habere işaret eder. Ayrıca rüya sahibi tarafından uzun süredir beklenen fakat bir türlü gerçeğe dönüşmek bilmeyen dileklerin gerçekleşecek olmasına işaret eder. Rüya sahipleri tarafından geçmişte yapılmış olan güzel işlerin, bugün kişiye güzel gelişmeler biçiminde dönecek olmasına işarettir. Bu rüyayı gören kişi bekar ise yaşamış olduğu eski bir aşkın yeniden hayat bulması ve evlilik düşüncesinin gündeme gelmesi biçiminde yorumlanır.

RÜYADA ÇOK ESKİ BİRİNİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada çok bir eski birini görmek, rüya sahibinin yakın çevresinden gelecek olan önemli bir desteğe delalet eder. Bu kişinin borçları mevcut ise farklı çözümlerin gündeme gelmesi söz konusu olur ve rüya sahibi bu sayede büyük bir rahatlama yaşar.

RÜYADA SEVİLMEYEN ESKİ BİR ARKADAŞI GÖRMEK

Rüyada sevilmeyen eski bir arkadaşı görmek, rüya sahibi kimsenin üzücü bir haber alacak olmasına yahut kendileri ile alakalı olarak çirkin iftiralar veya dedikodular duyacaklarına delalet eder. Bu rüya ayrıca aile içinde yaşanacak bir kırgınlığın da habercisidir.

RÜYADA UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİN BİR AKRABANI GÖRMEK

Rüyada uzun zamandır görmediğin bir akrabanı görmek, rüya sahibinin sahip olduklarının elinden kayıp gideceğine işaret eder. Ayrıca bu kişinin bulunmayı arzu ettiği noktaya ulaşacağına ve çok akıllıca çalışmalar gerçekleştirerek büyük başarılar ve kazançlar elde edeceğine işaret eder.

RÜYADA UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİN ARKADAŞINA SARILMAK

Rüyada uzun zamandır görmediğin arkadaşına sarılmak, rüya sahibinin yaşayacak olduğu sıkıntıları kolay atlatacağına işaret eder. Bu kişinin amaçlarının gerçekleşmeyeceğine, maddi ve manevi yönlerden de kayıplar yaşayacağına delalet eder. Ancak bu rüya kişini aynı zamanda ağız tadını, keyfini ve rahatını yerine getirecek hayırlı gelişmelerin ortaya çıkacağına da işaret etmektedir.

RÜYADA UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİNBİRİYLE KONUŞMAK

Rüyada uzun zamandır görmediğin biriyle konuşmak, kişinin işindeki bereketin, bolluğun ve verimin önemli ölçüde artacağına işaret eder.

RÜYADA UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİNKİŞİLERİ GÖRMEK

Rüyada uzun zamandır görmediğin kişileri görmek, rüya sahibinin düzgün bir kişi ile zarar ettiği bir işi herhangi bir problemle karşılaşmadan ortadan kaldıracağına ve bu kişinin sosyal hayatında insanlar tarafından aranan biri olacağına işaret eder.

RÜYADA UZUN ZAMANDIR ÖZLENEN BİRİNİ GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişinin doğru kararlar alarak iş yaşamında önemli değişiklikler gerçekleştireceğine ve cesaret gerektiren işlere girişeceğine delalet eder. Ayrıca kişinin içinde bulunduğu sıkıntılarının son bulacağına, elde edeceği başarının ve mutluluğunun önündeki engellerin kalkacağına yorumlanır.

RÜYADA UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİN BİRİNİ GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Geçmişle bağı çok olan, bugüne adapte olmakta sorunlar yaşayan ve her an geçmişe bağlı yaşayan, melankolik, duygusal ve mantığı ile karar alamayan kişileri sembolize eder. Geçmiş yaşamlarına takıntılı şekilde saplanan ve içinde bulundukları ana dair her türlü fırsatı kaçıran, bu kısır döngüden bir türlü kurtulamayan kişilerin gördükleri rüyalardan biridir.