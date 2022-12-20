Rüyada tarak görmenin genelde hayırlara vesile olduğunu söylemek gerekir. Yolculuk ile beraber evlilik üzerinden rüya tabirleri tarafından yorumlanıyor. Tabii rüyanın nasıl göründüğüne göre değişik yorumlar bulunuyor. Peki, Rüyada tarak görmek ne anlama gelir? Rüyada tarak almak, bulmak ne demek?

Bazılarına tabircilere göre; rüyada tarak bulmak, dostları ile bir araya gelmesine işaret eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada tarak bulmak eve çok sevdiği kişilerin misafir gelmesine işaret etmektedir. Peki, Rüyada tarak görmek ne anlama gelir? Rüyada tarak almak, bulmak ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA TARAK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada görülen tarak kadınlar için iyi bir eş ile evlenerek mutlu bir yaşam süreceğine yorumlanır. Bu Rüyayı gören genç kızlar kısa sürede kendilerine uygun erkekler bularak evlilik yolunda adım atarlar. Eğer Rüya bir erkek tarafından görülmüş ise yakın zamanda içine düşünecek sıkıntı durumları ifade eder. Rüyada tarak görmek kadınlar için hayırlı yorumlanırken erkekler için ise hayırsız olarak yorumlanır.

RÜYADA TARAK ALMAK

Rüyasında tarak alanlı kişilerin yeni işlere atılacağını işaret edilir. Rüyada tarak almak yeni işlere atılarak yeni gelir kapıları açılmasına yorulur. Bazı rüya yorumcularına göre rüyasında tarak gören kişi büyük bir hastalığa yakalanır.

RÜYADA TARAK BULMAK

Rüyada tarak bulmak Şansın yaver gitmesi ve kısmetli biri olarak yorumlanır. Rüyasında tarak arayıp bulan kişiler çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kişi olduğunu gösterir. Tarak bulmak kaybettiği eşyanın bulunmasına yorumlanır.

RÜYADA SAÇ TARAMAK

Bu rüya farklı şekillerde yorumlanmıştır. Rüyasında tarakla saçını tarayan kişi kaybettiği bir eşyasını kısa sürede bulur. Tarakla saç taramak İslam yorumcularına göre mutluluğunun artması anlamına gelir. Uzun saçın taranması, borçlanmak ve borcunu ödeyemeyip sıkıntılı zamanlar yaşamasına neden olur.

RÜYASINDA SAÇINI HAMAMDA TARAKLA TARAMAK

Bu rüya yüksek mertebeli insanlara işaret eder. Rüyasında saçını hamamda tarayan kişi bir işini halledemeyiz makam ve mevki sahibi birinden yardım alarak onun aracılığıyla işini halleder. Rüyasında saçını hamamda taramak, hayırlara vesile olan bir rüya olarak tanımlanır.

RÜYASINDA ANNENİN SAÇINI TARAKLA TARAMAK

Annesinin saçını rüyada tarayan bir kişi yaşamı boyunca hiçbir zorluk ile karşılaşmaz. Rüyada annenin saçını taramak iyiye yorumlanır. Eğer bu rüyayı bir genç görmüşse eğitimli biri olur ve makam mevki sahibi bir işe yerleşir. Rüya yaşlı biri tarafından görülmüşse yaşlılığının ağrısız ve hastalıksız geçeceğine yorumlanır.

RÜYADA ISLAK SAÇIN TARAKLA TARANMASI

Rüyada saçını ıslatıp sonra tarayan kişi kendini bilerek zora sokup üzülüyor demektir. Bu rüya yaşamında zorluklarla karşılaşan fakat bu zorlukları kendiler yaratan insanlar anlamına gelir. Eğer bir işe kolay yersen başlamak varken zor yerden başlayan daha fazla yorulup ve üzülen kişiye işaret edilir. Rüya sahibinin kendine bazı konularda çeki düzen vermesi gerektiği uyarıcı nitelikte bir rüyadır.

RÜYADA TARAĞIN KAYBOLMASI

Rüyasında tarafını kaybeden kişinin kısa süre içerinde hayatına gireceği bir insan yüzünden düzeninin bozulacağına ve işlerinin ters gideceğine yorumlanır. Bu kişi hayatına girecek olan yeni insanları fazlasıyla tanımalı ve çok yakın olmamalıdır. Bu rüyayı gören kişi yeni tanıdığı, fesat bir kişi yüzünden ailesiyle arasında sorunların çıkmasına işaret edilir.

RÜYADA TARAK GÖRMEK

Rüyada tarak görmek, faydalı ve yararlı bir kimseyle sevinç ve neşe ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyada demirden bir tarak görmesi, faydası ve menfaati dokunacak bir adama, bir dosta işarettir. Ta­rakla saçlarını taradığını görmek, hayır ve menfaate kavuş­maya, ferah ve sevince ermeye, borcu varsa, borcunu öde­meye, muradına ermeye işaretle yorumlanır. İmam-ı Nablusi, tarak görmeyi, faydalı ve yararlı bir kimseye işaretle yorumlamıştır. Bazı yorumculara göre ise tarak görmek, sevince ve neşeye işarettir. Bir grup yorumcular, rüyada tarak görmeyi, çevresine dost gibi görünen fakat, aslında iki yüzlü (münafık-olduğu gibi görünmeyen) kişilere işaretle yorumlamışlardır. Tarak ile tarandığını görmek her yönden hayır, menfaat ve selamettir şeklinde yorumlanır. Rüyada tarak görmek, şanslı bir kişi olduğunuza, neşe ve sevinç duyacağınıza, tarak ile başınızı taradığını görmek, işlerinizin iyi yönde gelişeceğine ve aynı zamanda kısa bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.