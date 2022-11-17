Rüyada süpürge görmek, hizmetçi ile tabir olunur. Süpürge sert ise itaatsiz, yumuşak ise itaatkâr hizmetçidir. Süpürge cariyeye de işarettir. Bir kimsenin Rüyada evini süpürge ile süpürdüğünü görmesi, fakirliğe delâlet eder. Peki, Rüyada süpürge görmek ne anlama gelir? Rüyada elektrik ve çalı süpürgesi görmek nedir?

Rüyada süpürge görmenin birçok rüya yorumu olmakla birlikte ayrıntılar çok önemlidir. Rüyada süpürge görmek kimi zaman iyiyi işaret ederken, kimi zaman da kötüyü işaret etmektedir. Genel anlamda iyi olarak yorumlanan rüyada süpürge görmek, rüya sahibinin mutlu olmasını sağlamaktadır. Peki, Rüyada süpürge görmek ne anlama gelir? Rüyada elektrik ve çalı süpürgesi görmek nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA SÜPÜRGE GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada süpürge gören kişinin işlerinin kolaylaşacağı ve kazanç elde edeceği düşünülmektedir. Sıkıntı ve dertlerden kurtulma anlamına gelmesini işaret ettiği gibi yokluk içinde zorlu günler yaşamaya da işarettir. Rüyasında süpürge gören kişi, yokluk içinde zorlu günler yaşamaya da hazırlıklı olmalıdır.

RÜYADA ELEKTRİK SÜPÜRGESİ GÖRMEK

Rüyada elektrik süpürgesi görmek, hayra alamettir. Rüyayı gören kişinin kolay yoldan geçimini sağlayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bolluk, bereket ve zenginliğe işaret eden rüyada elektrik süpürgesi görmek, rüya sahibini sevindirmektedir. Elektrikli süpürgenin hane içine girecek bolluğu ve bereketi işaret etmesi, iyi bir rüya olarak değerlendirmektedir.

RÜYADA ÇALI SÜPÜRGESİ GÖRMEK

Rüyada çalı süpürgesi görmek, olumlu ve olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Olumlu olarak eve gelen misafiri işaret ederken, olumsuz olarak can sıkıcı haberlerin duyulacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA SÜPÜRGE ALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada süpürge almak, kişinin tecrübe kazanarak olgunlaşacağına işarettir. İş yerindeki bütün kaza ve belaların süpürülüp atılacağı anlamına gelir.

RÜYADA SOKAĞI SÜPÜRÜYOR GÖRMEK

Rüyada sokağı süpürmek, rüyayı gören kişinin büyük paralar kazanacağını simgelemektedir. Rüya sahibi çok büyük işlere girip büyük paralar kazanmakla birlikte insanlara yardım edeceğini işaret etmektedir.

RÜYADA BAŞKASININ EVİNİ SÜPÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada başkasının evini süpürdüğünü görmek, rüyayı gören kişinin maddi durumu iyi olan bir kişinin malından ve mülkünden yararlanmasına anlamına gelmektedir. İçten davranan yaşlı insanlara ve mutluluk dolu yarınlara delalettir.

RÜYADA CAMİ SÜPÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada camii süpürdüğünü gören rüya sahibinin ruhani olarak büyük gelişme yaşaması beklenmektedir. Bereketli geleceğe ve faydalı işler gerçekleştirileceğine işarettir.

RÜYADA ESKİ SÜPÜRGE GÖRMEK

Rüyada eski süpürge görmek, güzel bir evde hayat sürdürmeye veya yeni bir ece taşınmayı işaret etmektedir. Eğer rüya sahibi bekarsa, kendi evine sahip olacağı anlamına gelir.