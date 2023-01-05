Hayatta birçok farklı sebepten dolayı bazı zamanlar saklanmak zorunda kalınabilir. Bu durum insanların rüyasına da girer ve değişik nedenlerden ötürü saklanılır. Burada önemli olan rüyanın ne anlama gelmiş olduğunu öğrenmektir. Peki, Rüyada saklanmak ne anlama gelir? Rüyada kaçtığını görmek, anne ve babadan saklanmak ne demek?

Bir kimsenin rüyada bir ağaca dayanarak gizlendiğini görmesi, o kimsenin, âlim bir kimseye meyletmesine işaret eder. Hanımı hamile olan kimsenin rüyada giz­lendiğini görmesi, o kimsenin, bir kız çocuğu dünyaya gelmesine işaret eder. Peki, Rüyada saklanmak ne anlama gelir? Rüyada kaçtığını görmek, anne ve babadan saklanmak ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA SAKLANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada saklanmak gerçek yaşamda arkadan iş çevirmek şeklinde ifade edilir. Özellikle rüya sahibinin bazı şeyleri kapatmak istediğini ve bunu kendisine zarar gelmemesi için yapmaya çalıştığına yorulur. Başka rüya alimlerine göre rüya sahibinin kendine has bir tavır ve kişiliği olduğuna, ancak bu tavır ve kişiliğinin çevresi tarafından hoş görülmediğine delalet eder.

RÜYADA BİRİNDEN KORKUP KAÇMAK

Rüyada birinden korkup kaçmak rüya sahibinin sürpriz gelişmeler yaşanacağını yorulur. Özellikle kişi adına hiç beklenmedik güzel sürprizler ve haberler şeklinde ifade edilir. Bu gelişmeler hem maddi hem de manevi olarak gerçekleşebilir. Sıkıntılı günleri geride bırakacağını ve mutlu bir yaşama ailesi ile beraber sürdüreceği üzerine delalet eder.

RÜYADA TUVALETE SAKLANMAK

Rüyada tuvalete saklanmak uğranılan zararın telafi edileceği üzerine delalet eder. Ayrıca aile büyüklerini memnun edecek bazı tavırlar içerisinde gireceğine, bundan sonra başarılı olacağına ve iş hayatında önemli kazançlar elde edeceğine yorulur. Özellikle hayallerini gerçeğe dönüştürmek için büyük mücadele vereceğini ve koşmaktan hiç yorulmayacak üzerine işaret eder.

RÜYADA GİZLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada gizlendiğini görmek rüya sahibinin nereye gittiğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle herhangi bir mekana gizlenmek rüya sahibinin gerçek yaşamda sağlıklı ve sıhhat dolu bir yaşam süreceğine delalet eder. Aynı zamanda kişinin evlat sahibi olacağı üzerine yorumlanır. Eğer açık havada saklanmaya çalışırsa, o zaman kişinin güçlü birinden destek alacağı ve yeniden toparlanacağı üzerine işaret eder.

RÜYADA KAÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyada kaçtığını görmek rüya sahibinin başını derde sokacağı bazı insanlar ile içli dışlı olacağına delalet eder. Bazı sıkıntı ve sorunlar yaşayacağına, maddi kayıplar meydana geleceğini ve borç içine gireceğini yorumlanır. Özellikle yanlış işler nedeniyle parasını da önemli bir kısmını kaldıracağına işaret etmektedir. Bunların yaşanmaması için ise bir uyarı niteliği taşıyan rüyalardan biri olarak öne çıkıyor.

RÜYADA KORKTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada korktuğunu görmek rüya sahibinin aksine gerçek hayatında korkularından kurtulacağı üzerine yorumlanır. Yakın zamanda mutlu günlerin geleceğini ve üzerindeki musibeti atacağına rivayet edilir. Rahata kavuşacağına ve maddi açıdan tüm sorunlarının üstesinden geleceğine işaret etmektedir. Ailesiyle beraber sağlık sorunu yaşamadan mutlu bir yaşam süreceğine, ancak bu yaşamı elde edebilmek için önemli mücadeleler vermesi gerektiğine dair rivayet edilir.

RÜYADA BİRİNDEN SAKLANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada birinden saklandığını görmek rüya sahibinin kendisini kötü durumlardan koruyacağı üzerine yorumlanır. Özellikle hak yolunu terk etmiş olan kişinin yeniden hakkına döneceği, kötülüklerden arınacağı ve yeniden mutlu yaşamını dönüş yapacağına yorumlanır. Ayrıca Eğer rüyasında birinden saklandığını kişi görüyorsa, o zaman etrafındaki insanlardan sakladığı önemli bir sırrı olduğunu da delalet etmektedir.

RÜYADA ANNE VE BABADAN SAKLANMAK

Rüyada anne ve babadan saklamak aile içi bazı sırlarını olduğunu anlatmaktadır. Bu sıra aynı zamanda yakın akrabalar arasında da olabilir. Çok uzun sürmeden bu sırrın ortaya çıkacağı ve bu sırrı kimsenin duymaması için sır sahibinin büyük mücadele vereceği üzerine delalet eder.