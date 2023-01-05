Rüyada sakız görmek, zahmetle kazanılacak mala işaret eder. Sakız çiğnemek hakkında yapılacak bir dedikoduya, sakız bulmak, almak, birinin size sakız verdiğini görmek, zahmetli bir kazanca işaret eder. Rüyada sakız görmek, çeşitli şekilde yorumlanır. Peki, Rüyada sakız çiğnemek ne anlama gelir? Rüyada sakız çiğneyip patlatmak, rüyada renkli sakız çiğnemek ne demek?

Rüyada sakız görmek ve sakız çiğnediğini görmek rüya tabircilerine göre sahih rüyalar arasında olmayıp gündelik yaşamdaki durumları işaret etmektedir. Peki, Rüyada sakız çiğnemek ne anlama gelir? Rüyada sakız çiğneyip patlatmak, rüyada renkli sakız çiğnemek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA SAKIZ ÇİĞNEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sakız çiğnemek, kişinin ciddiyetsiz biriyle tanışacağı yönünde yorumlanır. Rüyayı gören kişi evli biriyse, eşi ile arasının açılacağı söylenir. Şayet rüya sahibi bekarsa, yeni biriyle tanışıp hayatıyla alakalı her şeyi mahvedeceği yönünde yorum yapılır.

RÜYADA ORUÇLUYKEN SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada oruçluyken sakız çiğnemek, rüya sahibinin yanlış yolda olduğuna işaret eder. Bu rüya çoğu zaman, kişinin geçmişi ile alakalı kendini suçlu hissettiğini gösterir. Oruçluyken sakız çiğneme esnasında sakızı boğazına kaçıran birinin, sevdiği birinin kalbini kıracağı söylenir. Oruçluyken sakız çiğnedikten sonra kahkaha atmak, kişinin hatalarından ders almadığını ifade eder.

RÜYADA SAKIZ ÇİĞNERKEN DİŞİN ÇIKMASI

Rüyada sakız çiğnerken dişin çıkması, rüya sahibinin emeklerinin bir konuda boşa gideceği manasını taşır. Çıkan dişin içinde kan varsa, rüya sahibinin iç sıkıntılarından kurtulamayacağı yönünde yorum yapılır. Çıkan diş kırılmışsa, rüya sahibinin tez zamanda yüksek mertebede bir iş bulacağı şeklinde yorum yapılır.

RÜYADA SAKIZ ÇİĞNEYİP ATMAK

Rüyada sakız çiğneyip atmak, rüya sahibinin ailesiyle ilgili bir sıkıntısını aşacağına delalet eder. Sakız çiğneyip attıktan sonra televizyon izlemek, iş yaşamıyla alakalı sorunları simgeler. Rüyada sakız çiğnedikten sonra çöpe atıp ağlamaya başlayan birinin bu rüyası, emeklerin karşılık bulacağı manasını taşır. Rüyada sakız çiğneyip tavana atıp kaçmak, oluru olan bir işin kişinin kendisi yüzünden olmayacağı anlamına gelir.

RÜYADA SAKIZ ÇİĞNEYİP PATLATMAK

Rüyada sakız çiğneyip patlatmak, rüya sahibinin biriyle kavga edeceğine delalet eder. Sakız çiğneyip patlattıktan sonra kahkaha attığını görmek, maddi sıkıntıların gündeme geleceğine işaret eder. Sakızı çiğneyip birinin yüzünde patlatmak, rüya sahibinin bir aile büyüğüne saygısızlık yapacağı yönünde yorumlanır. Bir kişi, rüyasında sakız çiğnedikten sonra sakızı patlatıp yere yapıştırıyorsa, kişinin eğitim hayatıyla alakalı kötü bir durum yaşayacağı söylenir.

RÜYADA SİYAH SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada siyah sakız çiğnemek, rüya sahibinin karamsar davranacağı bir olay yaşayacağı yönünde yorumlanır. Siyah sakız çiğnerken sakızı aşağı tükürmek, kişinin birinden borç almak zorunda kalacağına işaret eder. Rüyada siyah sakız çiğnerken sakızın siyah boyası kişinin diline bulaşıyorsa, rüya sahibinin maddi anlamda dar zamanlar geçireceği söylenir. Siyah sakız çiğnerken kustuğunu gören birinin ise tez zamanda iç sıkıntılarından kurtularak huzurlu bir şekilde yaşayacağı söylenir.

RÜYADARENKLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada renkli sakız çiğnemek, rüya sahibinin çile çektiği günlerin biteceği manasına gelir. Bu rüya, çoğu zaman olumlu şekilde yorumlanır. Renkli sakız çiğnerken çocuklara da bu sakızdan dağıttığını gören birinin, kısa zamanda hayalini kurduğu bir şeye en iyi şekilde kavuşacağı yönünde yorum yapılır. Renkli sakız çiğneyip yere tükürmek, güzel bir şeyin berbat edileceği manasına gelir. Rüyasında çeşit çeşit renkli sakız çiğneyip güle oynaya yürüyüş yaptığını gören birinin, uzun süredir görmediği biriyle bir araya geleceği söylenir.

RÜYADA PEMBE SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada pembe sakız çiğnemek, rüya sahibinin rengarenk günler geçireceğine işaret eder. Bu rüya, kalıcı ve geçici mutlulukları haber verir. Pembe sakız çiğnerken hayal kurduğunu gören birinin, tez zamanda hayırlı biriyle tanışıp yuvasını kuracağı yönünde yorum yapılır. Sakızın rengi açık bir pembeyse, kişinin çok güvendiği birinden manevi anlamda yardım isteyeceği söylenir. Rüyada pembe sakız çiğnerken türkü söylemek, rüya sahibinin her şeyi boş verdiği bir döneme gireceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ŞEKERLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada şekerli sakız çiğnemek, rüya sahibinin kafa karışıklığı yaşadığı bir konuda nihayet olumlu sonuca ulaşacağına işaret eder. Şekerli sakızın aroması biraz ekşiyse, rüya sahibinin çok sevdiği birini herhangi bir mevzuda mutlu edeceği söylenir. Her kim rüyasında şekerli sakız çiğnerken uçurumdan düştüğünü görüyorsa, ailevi durumlarla alakalı sorunlar yaşayacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada şekerli sakız çiğnerken futbol oynamak, kişinin yaşamına hareket katacak bir işe gireceği manasını taşır.

RÜYADA MEYVELİ SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada meyveli sakız çiğnemek, rüya sahibinin monoton yaşamından sıkılmaya başlayacağına delalet eder. Eğer kişi, rüyasında kendini mutlu görüyorsa bu da günlük yaşamında beklenmedik durumların yaşanacağı manasına gelir. Her kim rüyasında meyveli sakız çiğnerken ağladığını görürse, ailesiyle bir konuda tartışacağı söylenir. Rüyada meyveli sakız çiğnerken temizlik yapmak, rüya sahibinin uzun süredir dert ettiği bir durumdan kurtulacağı manasına gelir.

RÜYADA MAVİ SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada mavi sakız çiğnemek, rüya sahibinin renkli kişilikli biriyle tanışacağına delalet eder. Mavi sakız çiğnerken içli içli ağladığını gören birinin bu rüyası, yakın zamanda hayırlı bir iş kapısının açılacağı yönünde yorumlanır. Rüya sahibi mavi sakız çiğnerken kendini çok iyi hissediyorsa, tez zamanda işi ile alakalı güzel bir gelişme yaşayacağı söylenir. Mavi sakızı çiğneyip duvara tükürmek, rüya sahibinin kendinden ödün vereceği bir şey yaşayacağı yönünde yorumlanır.

RÜYADA NAMAZDA SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada namazda sakız çiğnemek, kişinin büyük bir hata yapacağına delalet eder. Bu rüya genel anlamda hayra yorulmaz ve iyi bir anlam barındırmaz. Rüyada namaz kılarken şekerli sakız çiğnemek, iç sıkıntısının varlığına işaret eder. Her kim bu rüyayı görüyorsa, tez zamanda büyük bir sıkıntıyla karşılaşacağı söylenir. Rüyanın kötü anlamını ancak bir çocuk bozabilir. Rüyada namazda sakız çiğnerken kişinin yanından bir çocuk geçiyorsa, rüyanın kötü anlamı bozulur.

RÜYADA NANELİ SAKIZ ÇİĞNEMEK

Rüyada naneli sakız çiğnemek, kişinin iç sıkıntılarından kurtularak büyük bir ferahlığa kavuşacağına işaret eder. Rüyada naneli sakız çiğnerken havuza atlayıp günlerce yüzmek ise rüya sahibinin emin olmadığı bir konuda adım atacağına delalet eder. Naneli sakız çiğnerken başkalarına da bu sakızdan ikram etmek, kişinin hayalini kurduğu bir şeye kavuşacağı yönünde yorumlanır. Naneli sakız çiğnerken bağıra bağıra şarkı söylemek, rüya sahibinin olmayacak bir hayale kapılacağına işaret eder.