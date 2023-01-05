Rüyada pekmez görmek, mal sahibi olacağınıza ve iyi bir hayırlı evlat sahibi olduğunuza, işlerinizin iyi ve gidişatının iyi ve yolunda olduğuna işaret eder. Rüyasında pekmeze sineklerin doluştuğunu görmek, etrafınızda bir takım yaramaz dost ve arkadaşların dolaştığına işaretle tabir olunur. Peki, Rüyada pekmez görmek ne anlama gelir? Rüyada pekmez kaynatmak, pekmez dökmek, pekmez aldığını görmek nedir?

Pekmez satın almak, evinizde uzaktan gele­cek bir yakınınızın misafir edileceğine işarettir. Rüyada birisine pekmez ikram etmek, ona kazanacağı bir işi vereceğinize işarettir. Rüyada pekmez içtiğinizi görmek, tatlı bir hayat geçireceğinize; bekâr iseniz evleneceği­nize; evli iseniz çocuklarınızdan birisini evlen­direceğinize; yahut evinize çok kıymetli bir eşya satın alacağınıza işaret eder. Peki, Rüyada pekmez görmek ne anlama gelir? Rüyada pekmez kaynatmak, pekmez dökmek, pekmez aldığını görmek nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA PEKMEZ KAYNATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada pekmez kaynatmak, bir hayalinizi gerçekleştirmek için emek harcayacağınızı simgeler. Bu rüya, kısa zaman içinde evleneceğinize ya da çocuklarınızı evlendireceğinize işaret eder. Evde bereket artar ve geliriniz çoğalır.

RÜYADA PEKMEZYAPTIĞINI GÖRMEK

Rüyada pekmez yaptığını görmek, rüya sahibinin önemli işlere adım atacağına işaret eder. Rüya sahibinin kısmeti artar ve kazancından önemli bir artış yaşanır.

RÜYADA PEKMEZ DÖKMEK

Rüyada pekmez dökmek, rüya sahibinin birikimlerini değerlendirerek uzun zamandır istediği bir hayalini gerçekleştirecek bir mal satın alabilir. Bu rüya bekarlar için tez vakitte evlilik, evliler için de çocuk sahibi olacağı anlamına gelir.

RÜYADA PEKMEZALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada pekmez aldığını görmek, rüya sahibinin gelirinin giderek artacağına ve yeni kazanç kapılarının açılacağına işaret eder.

RÜYADA ATEŞTE PEKMEZ KAYNATMAK

Rüyada ateşte pekmez kaynatmak, rüya sahibinin çevresini hayırsız arkadaşlarının saracağına işaret eder.

RÜYADA ANNEYE PEKMEZ VERMEK

Rüyada anneye pekmez vermek, rüya sahibinin tatlı ve huzurlu bir hayat süreceğinizi simgeler. Aynı zamanda bu rüya, varsa bir hastalığınızın ya da yakınınızdaki bir kişinin rahatsızlığının kısa zaman içinde şifa bulacağını simgeler.

RÜYADA PEKMEZBULMAK

Rüyada pekmez bulmak, rüya sahibinin karşısına güzel fırsatlar çıkacağına delalet eder. Rüya sahibi zor zamanları geride bırakarak güzel zamanlar yaşamaya başlar.

RÜYADA PEKMEZDÖKÜLMESİ

Rüyada pekmez dökülmesi, malınızda ve kazancınızda bir azalma olacağına işaret eder. Bu rüya, harcamalarınızı dikkatli yapmanız gereken bir döneme gireceğine işaret eder.

RÜYADA PEKMEZDAĞITMAK

Rüyada pekmez dağıtmak, rüya sahibinin önemli bir iyilik yaparak çevresindeki kişilerin hayır duasını alacağını simgeler. Bu rüya, önemli işler için hazırlık aşamasında olduğunuzu da gösterir.

RÜYADA DOLAPTA PEKMEZ GÖRMEK

Rüyada dolapta pekmez görmek, pekmez acı ise aile içinde bir tartışma yaşanacağına işaret eder. Tatlı ise, mutlu ve huzurlu bir hayatı simgeler.

RÜYADA PEKMEZHEDİYE ALMAK

Rüyada pekmez hediye almak, müjdeli bir haber alacağınızı simgeler. Bu rüya, hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacağına da işaret eder.

RÜYADA PEKMEZİÇMEK

Rüyada pekmez içmek, rüya sahibinin yeni ve bol getirili bir iş teklifi alacağınızı da simgeler. Rüya sahibi, çevresindeki kişilerin hayır duasını almak için iyilik yapabilir.

RÜYADA PEKMEZ İKRAM ETMEK

Rüyada pekmez ikram etmek, rüya sahibinin malını ve gelirinin bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağı anlamına gelir. Rüya sahibi, bilerek ya da bilmeyerek çok büyük bir sevaba girebilir. Aynı zamanda bu rüya, sıkıntılı günlerin geride kaldığını simgeler.

RÜYADA PEKMEZİSTEMEK

Rüyada pekmez istemek, rüya sahibinin yakın zamanda bir eşya satın alacağını simgeler. Rüya sahibi, evli ise kısa zaman içinde bir hayırlı evlat sahibi olabilir. Rüyada pekmez istemek, yeni bir iş için hazırlıklara başlayacağınıza ve bu işin size yeni bir kazanç kapısı olacağına işaret eder.