Rüyada mum görmek; rüya sahibi adına olumlu rüyalardan birisidir. Rüyada mum gören rüya sahibi akrabaları ile çok iyi geçinecek olup, toplum içerisinde çok sevilen ve saygı gören birisi olacaktır. Rüya sahibi için hayırlı rüyaların içerisinde bulunan bu rüya, rüya yorumcuları tarafından sıklıkla yorumlanıyor. Peki, Rüyada mum görmek ne anlama gelir? Rüyada mum yakmak, söndürmek ne demek? Rüyada mum üflemek, erimiş mum görmek nedir?

Rüyamızda gördüğümüz şeyler kimi zaman bilinçaltının bir yansıması, kimi zamanda bize gösterilen işaretler olarak bilinir. Rüyada mum görmenin anlamı, mumun nasıl ve ne şekilde görüldüğüne göre değişir. Peki, Rüyada mum görmek ne anlama gelir? Rüyada mum yakmak, söndürmek ne demek? Rüyada mum üflemek, erimiş mum görmek nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA MUM GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada mum görmek, rüyayı gören kişinin çevresine faydalı bir iş yapacağına, birilerine yardımının dokunacağına ya da kendisinden yardım isteyen birine el uzatacağına yorumlanır. Ayrıca bu rüyayı görmenin sebebi, yardım isteyen kişiye mutlaka yardım etmek gerektiğine dair bir işarettir. O kişiyi geri çevirmemeli ve ondan bu yardımı esirgememelisiniz.

Diğer yandan rüyada mum görmek, dine yönelen ya da dine inanan birinin doğru yolda olduğuna dair bir işarettir. Kişi attığı adımlarda dinden sapmamalı ve yanlış yönlendirmelerden kaçınmalıdır. Gönül gözünü açmalı ve vicdanını dinlemelidir.

RÜYADA MUM SÖNDÜRMEK NEDİR?

Rüyada mum söndürmek ise rüyayı gören kişinin dinden uzaklaşmasına ve yaptığının yanlış bir tutum olduğuna delalet eder. Kişi rüyasında mumu söndürerek tıpkı hayatında dinden uzaklaştığı gibi etrafını karartmıştır. Rüyayı gören kimse mumu yeniden yakmalı yani yeniden dine tutunmalıdır.

RÜYADA MUM YAKMAK

Rüyasında mum yaktığını gören kimse, tıpkı yaktığı mum gibi etrafına ışık saçacak, bilgisi ile bazı kimselerin yolunu aydınlatacak, düşküne el uzatacak ve kendisi de karanlıktan aydınlığa çıkacak demektir.

Mum yakmak genel olarak dilek tutulduğu sıra yapılan bir durumdur. Diğer yandan rüyasında mum yakan kişinin eğer bir dileği varsa kabul olacağına, özlem duyduğu birinin geri dönmesine de yorumlanmaktadır.

RÜYADA MUM ÜFLEMEK

Rüyada muma üflemek pek hayırlı değildir. Birinin ışığını söndürmek, o kişiyi kendinden uzaklaştırmak, hataya düşmek, birinin hayatına dahil olup onun kötü görünmesine neden olmak, birine iftira atmak gibi pek çok anlam taşır. Rüyasında muma üflediğini gören kişi eğer bu tür bir davranışı bir başkasına yapmış ise derhal özür ve af dilemelidir. Aksi halde mumun sönmesi ve karanlığın içerisinde kalması gibi kendi hayatı da karanlığa sürüklenecektir.

RÜYADA MUM IŞIĞI GÖRMEK

Rüyada mum ışığı gören kişi, beklediği yardım ve desteği oldukça kültürlü ve çağdaş bir kimseden alacak demektir. Rüya sahibinin ilişki arayışı varsa bu vasıflarda biriyle tanışacak, eğer bir iş arayışı varsa bu vasıflarda birinin yanında çalışmaya başlayacak, eğer paraya ihtiyaç duyuyorsa bu vasıflara sahip olan bir kimse kendisine yardım edecek demektir.

RÜYADA ERİMİŞ MUM GÖRMEK

Rüyada erimiş mum görmek, mumun yanık ya da sönmüş olmasına göre değişir. Rüyada yanan halde eriyen mum görmek rüya sahibinin kendi kendine eziyet edip, boş şeylere kafasını fazla takarak kendini hırpalamasına işaret eder. Kişi kendine karşı sergilediği bu tutumdan bir an önce vazgeçmelidir.

Diğer yandan rüyada sönmüş halde erimiş bir mum görmek rüya sahibinin artık kendisini bitkin ve yorgun hissettiğine, hayatla mücadele etmekten vazgeçtiğine ve her şeyi bir kenara atıp tıpkı bir mum gibi eridiğine yorumlanır. Kişi kendisini bu durumdan kurtarmalıdır.

RÜYADA HİÇ YANMAMIŞ MUM GÖRMEK

Rüyada hiç yanmamış bir mum görmek, hayata sıfırdan başlamak anlamına gelir. Kişi artık geçmişi bir kenara bırakmalı ve yeni bir sayfa açmalıdır. Rüyada daha önce yanmamış bir mumu yakmak ise sıfırdan başladığı hayatta başarılı olunacağına delalet eder.