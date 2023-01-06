Rüyada mercimek görmek en sık yorumlanan rüya tabirlerinden bir tanesidir. Rüyasında mercimek yemeği görenler ya da mercimek bitkisini gören kişiler bu rüyanın ne anlama geldiğine dair bir araştırma yapıyor. Peki, Rüyada mercimek görmek, almak, ayıklamak ne anlama gelir? Rüyada mercimek elemek ne demek?

Rüyada mercimek görmek, alimlere göre genel anlamda iyi olan işlere tabir edilir. Bazı alimler, rüyada mercimek görmenin kişinin işinde elde edeceği başarılara rivayet edilir. Bazı alimler ise mercimek tanelerinin kişinin miras yoluyla büyük bir servetin sahibi olacağını ifade etmişlerdir. Peki, Rüyada mercimek görmek, almak, ayıklamak ne anlama gelir? Rüyada mercimek elemek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA MERCİMEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada mercimek görmek hayır olarak yorumlanır. Rüyada mercimek gören bir rüya sahibi şifalı günler göreceği anlamına gelir. Eğer hasta ise yakın zamanda şifa bulacağına ve daha sağlıklı günlere kavuşacağı anlamını taşır.

RÜYADA MERCİMEK ALMAK

Rüyada mercimek alan bir kişi maddi olarak zarar göreceği anlamına gelmektedir. Eğer bu kişi çokça mercimek alıyorsa normal hayatında bir takım maddi zorluklar yaşayacağı ve parasal olarak sıkıntılı günlere gireceği anlamını taşımaktadır.

RÜYADA MERCİMEKAYIKLAMAK

Rüyada mercimek ayıklayan bir kişinin hayatında mevcut olan belirsizlikler sona ereceğine ve mantıklı kararlar atarak hayatını düzene sokacağına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibini çok huzurlu günler beklemektedir.

RÜYADA MERCİMEK ALAMAMAK

Uzun süre devam eden sıkıntıların çözüm bulunamayacağına ve mevcut durumun devam edeceği anlamına gelmektedir. Rüyada mercimek alamadığını gören kişi bir takım sıkıntılar yaşayacağını ve bunu çevresindeki insanlarla birlikte çözeceğine işaret eder.

RÜYADA MERCİMEK DÖKMEK

Yoksul ve garibanların duasını alacağına ve rüya sahibinin kırgınlıklarının sona ereceğine delalet eder. Rüyada mercimek döktüğünü gören bir kişi çevresinden bol bol hayır duası alacak olarak yorumlanır.

RÜYADA MERCİMEK DÖKÜLMESİ

Bir ortaklığı simgeleyen rüya çeşididir. Uzun süredir girmenizi istediğiniz işte başarılı olacağınıza ve iyi bir ortaklık kurarak maddi anlamda iyi kazanımlar elde edeceğinize işaret eder. Rüyada mercimek dökülmesi daha uzun ömürlü olacağınıza işaret eder.

RÜYADA DALINDA MERCİMEK GÖRMEK

Bu kişinin mucizevi olaylarla karşılaşacağına ve çok güzel günler yaşayacağı anlamına gelmektedir

RÜYADA MERCİMEKELEMEK

Korkulardan arınacağına ve daha huzurlu günlerin geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin sevdikleri ile uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayacağı anlamına gelir.

RÜYADA MERCİMEK EZMEK

Rüyada mercimek ezmek hiç ummadığı anda çok güzel gelişmeler yaşanacağı ve yeni fırsatların karşısına çıkacağına işaret eder.

RÜYADA MERCİMEK HAŞLAMAK

Aile içinde mevcut olan sorunların sona ereceğine aile içi huzurun geleceğine yorulur.

RÜYADA HAŞLANMIŞ MERCİMEK GÖRMEK

Evde huzur ortamının hakim olduğuna ve bir terfi alacağına delalet eder.

RÜYADA HAM MERCİMEK GÖRMEK

Rüya sahibinin bolluk ve bereketli günler yaşayacağına evinden bereketin eksik olmayacağına yorulur.

RÜYADA KIRMIZI MERCİMEK HAŞLAMAK

Rüya sahibinin çok güzel ve sağlıklı günler yaşayacağına sıkıntıların azalacağına işaret eder.

RÜYADA MERCİMEK PİŞİRMEK

Kısa süre içerisinde rüya sahibinin eline büyük fırsat geçeceğine ve kazanç elde edeceğine işaret eder.