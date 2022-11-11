Rüyada evinin damına leylek konduğunu görmek, şöhret ve şanı büyük bir kimsenin misafir olacağına delalet eder. Rüyasında leylek gören için, uzaktaki bir dost yahut akrabasının gelmesi anlamına gelir. Rüyada leyleklerin dağınık halde olduklarını görmek, seferde olanlar için hayır ve iyilik demektir. Peki, Rüyada leylek görmek ne demek? Rüyada leylek sürüsü görmek, rüyada leylek yuvası görmek ne anlamına gelir?

İnsan, doğası gereği gündelik yaşamda karşılaştıklarını bilinçaltına atar ve bu sayede geceleri uyuduğumuzda bilinçaltımızın yansıması olan rüyaları görürüz. Peki, Rüyada leylek görmek ne demek? Rüyada leylek sürüsü görmek, rüyada leylek yuvası görmek ne anlamına gelir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA LEYLEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada leylek görmek, rüya yorumcuları tarafından sıklıkla yorumlanmakta ve tartışılmaktadır. Rüya yorumcularına göre rüyada leylek görmek, rüyayı gören kişinin uzun bir seyahate çıkacağını bildirir. Eğer, rüyayı gören kişi bekar ise çok yakın zamanda varlıklı bir kişiyle evleneceği düşünülmektedir. Eğer rüyayı gören kişi evliyse, rüyada leylek görmek onun için mutlu ve huzurlu bir aile hayatının göstergesidir.

RÜYADA LEYLEK ÖLDÜRMEK

Rüyada bir leyleği öldürdüğünü görmek, amansız bir düşmanı kahretmeye işarettir. Bir leylek öldürdüğünü gören, eliyle büyük bir düşmanını ortadan yok eder.

RÜYADA LEYLEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada leylek sürüsünün uçması; gurbetteki kişinin gelmesine, ortaklığı ve toplu hareket etmeyi seven kişiye yorumlanır. Leylek sürüsünü havada dağınık görmek yola çıkacak olanlar için hayır anlamına gelmesine, sevindirici gelişmeye, kış mevsiminin zor geçmesine delalet eder.

RÜYADA LEYLEK YUVASI GÖRMEK

Hamile olan kadının ağaç üzerinde leylek yuvasını görmesi, çocuk doğurmasına işarettir. Bazen de rüyalarda görülen leylek yuvası eve misafirin gelmesine işarettir.

Leyleğin yavrusu görmek, bahtın açıklığına ve sultana yaklaşan yiğit bir çocuğa işarettir. Leylek yavrusu, toplantı ve ortaklığı seven kimselere yorumlanır. Leylek yavrusu tuttuğunu görmek, güzel bir evlada delalettir.

Leylek yavrusu şerefli ve muhterem bir çocuk anlamına gelir. Rüyada yanında bir leylek yavrusu olduğunu görmek, doğacak erkek çocuğa delâlet eder.

Leylek yavrusu nazik, bilgili, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi bir çocuk demektir. Rüyasında uçan bir leylek yavrusu gören rüya sahibi için çok güzel haber gelmesi ile birlikte, eğer bekârsa evlilik yolunda hayırlı adım atmaya veya çok faydalı bir arkadaş edinmek anlamına gelmektedir.

Bol sayıda leylek yavrusu: Şöhret ve şanı büyük bir kimsenin misafir olacağına delâlet eder. Bazı kere de leylek yavrusu, uzaktaki bir dostun gelmesine işarettir.

Rüyada leylek yavrularını dağınık halde olduklarını görmek, seferde olanlar için hayır ve iyiliktir. Leylek yavrusunu öldürdüğünü görmek, amansız bir düşmanı kahretmeye işarettir.

Rüyada bir leylek yavrusunu tutmak, asil ve nesebi güzel biriyle evlenmeye delâlet eder.

RÜYADA UÇAN BEYAZ LEYLEK GÖRMEK

Rüyada uçan leylek görülmesi bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi biri manasına gelir. Leyleği uçarken gören çok güzel ve sevineceği haberler alır. Rüyasında uçuşan leylek gören için bu rüya, seyahat demektir. Aynı zamanda beyaz bir leyleği gören rüya sahibi için, evlilik veya çok iyi arkadaş edinmek anlamına gelir.

RÜYADA LEYLEK YUMURTASI GÖRMEK

Rüyada görülen leyleğin yumurtası kolaylıkla elde edilen rızka işaret eder.

RÜYADA LEYLEK SALDIRISI GÖRMEK

Leylek kuşlarının saldırısı, hırsızlara, yol kesicilere, düşmanla harp edenlere ve havanın soğuk ve sıkıcı olmasına işarettir.

RÜYADA LEYLEKYAVRUSU GÖRMEK

Rüyada leylek yavrusu, yolculukla yorumlanır. Aynı zamanda leyleğin yavrusunu gören için, evlenmeye veya çok dost kazanacağı şeklinde yorumlanır. Denilir ki leylek yavrusu bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır.

RÜYADA EVDE LEYLEK GÖRMEK

Leylek kuşlarının evde görülmesi, bu rüya yolculuk yapmak isteyen veya yolculuk halinde bulunan kimse için, hayırdır.

RÜYADA BAŞINA LEYLEK KONMASI

Bazılarına göre; kişinin rüyasında başına leylek konması eşle tabir olunur. Bir leylek tutup evine götürdüğünü görmek, güzel, akıllı bir kimseyle evlenmeye işarettir. Bir başka rivayete göre Rüyanda başına leylek konması, toplantı ve ortaklığı seven ve zaman ihtiyacı olmayan kimselere işarettir.

RÜYADA LEYLEK YAKALAMAK

Bazen de leylek yakaladığını gören kişiye misafir gelir. Rüyada leyleklerden herhangi birini yakalamak bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi bir kimseden kazanç sağlamaya yahut kar yapmak şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YARALI LEYLEK GÖRMEK

Değerli bir insana verilecek davete işaret eder. Leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanır. Uçan bir leylek gören çok güzel haber alır. Rüyasında yaralı leylek gören için bu rüya, seyahat demektir.

RÜYADA SİYAH LEYLEK GÖRMEK

Rüyasında siyah ve büyük bir leylek gören böyle biriyle tanışır. Uçan siyah leylekler çok hayırlı haber demektir. Rüyanda siyah leylek görülmesi; mevki sahibi bir insan ile görüşmeye, güzel bir haber almaya, eve gelecek misafire işarettir.

RÜYADA LEYLEKLE KONUŞMAK

Rüyada leyleğin kendisiyle konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı bir is yapar yahut iyi bir insandan hayır ve menfaat görür.

RÜYADA HAVADA, GÖKYÜZÜNDE BÜYÜK LEYLEK GÖÖRMEK

Havada uçan kocaman bir leylek gören çok güzel haber alır. Rüyasında leylek gören için bu rüya, seyahat demektir. Aynı zamanda gökyüzünde büyük leylek görülmesi, rüya sahibi evlilik veya çok iyi arkadaş demektir. Nazik, bilgili, sakin, dengeli, iyi niyetli, kültürlü, bilgin birisini işaret eder.

RÜYADA LEYLEK SEVMEK

Rüyada leylekleri sevdiğini gören kimse, dindar, geleceği düşünen, sabırlı bir insanla tanışır. Başka bir rivayete göre de rüyada leylek sevmek büyük bir mutluluk ve aile için de huzurlu bir yaşama işaret etmektedir.

RÜYADA ÖLMÜŞ LEYLEK GÖRMEK

Rüyada görülen ölmüş leylekler uzun ömre ve hacca gitmeye işaret etmektedir. Aynı zamanda ölmüş leylek görmek, rüya sahibinin çok iyi arkadaş edineceği şeklinde tabir edilir. Ölmüş bir leylek; mevki sahibi bir insanla görüşmeye, güzel bir haber almaya ve halk arasında saygın bir kimse olmaya işarettir.

RÜYADA LEYLEK TUTMAK

Bir leylek tuttuğunu veya kendisine hediye edildiğini gören, bu sıfatları taşıyan biri ile dost olur. Büyük bir leylek tutup evine götürmek, asil ve nesebi güzel bir kadınla evlenmeye delalet eder.

RÜYADA DAMDA LEYLEK GÖRMEK

Evinin damında bir leyleğin durduğunu görmek, iyi bir kimsenin evine misafir olacağına delalet eder. Rüyada damda leylek görmek Kurtuluş, çiftçi bir kişi, küçük zayıf bir bekçi, fakir garip kimse anlamına gelmektedir.