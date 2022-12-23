Rüyada kuyu görmenin ne anlama geldiği araştırılıyor. Rüyasında kuyu gören kişiler için çevresinde güvenilmeyen insanlara yorulmaktadır. Bu kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiği ve tuzağa düşünmemesi gibi yorumlar üzerinden ele alınır. Peki, Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu kazmak, kuyu bulmak nedir?

Rüyada kuyu görmek, bilgi ve zengin olacağınıza işaret sayılır. Kuyudan su çektiğinizi görmek, yakın zamanda elini­ze bir define geçeceğine işarettir. Susuz kuyu görmek, sıhhatinizi tehdit eden pisliklerden çekinme yollarını aramanız gerektiğine Kuyuya düştüğünüzü görmek, hapse gireceğinize, bulanık kuyu su­yu görmek, felaket, keder, zarar ve ziyana işarettir. Peki, Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu kazmak, kuyu bulmak nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA KUYU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada Kuyu Görmek yalancı dostları işaret etmektedir. Rüya sahibinin çevresinde onu sevmeyen, iyi olmasını istemeyen ve maddi manevi zarara uğramasını dileyen kişilerin olduğunu anlatmaktadır. Özellikle bu kişiler rüya sahibine tahammülü olmayan insanlardır. Kendini belli etmeyen bu insanlar, sahte gülücükle rüya sahibinin yanına yaklaşır. O yüzden bu tür kişiler için çok dikkat edilmesi gerektiğini anlatan bir rüyadır.

RÜYADA KUYU KAZMAK NE DEMEK?

Rüyada kuyu kazmak rüya sahibinin çalışkan ve azimli bir kişiliğe sahip olduğunu anlatır. Aynı zamanda rüya sahibinin etrafında istemediği birinin olacağından, kuyusunu kazmaya çalışacağına ve arkasından iş çevireceğini rivayet eder. Eğer dikkatli olunmazsa bu durum konusunda başarılı olacağına dair delalet etmektedir.

RÜYADA KUYU TEMİZLEMEK

Rüyada kuyu temizlemek bir kişinin kötü ve hain planlar içerisinde olacağını anlatır. Aynı zamanda o kişiyi gafil avlamak anlamına da gelmektedir. Bunu rüya sahibi yapabilir ya da rüya sahibinin çevresinde bir insan ona karşı bunu gerçekleştirebilir. Özellikle yapılan hain planların karşı taraftan herhangi bir şekilde anlaşılmayacağına dair yorulmaktadır.

RÜYADA KUYU BULMAK

Rüyada kuyu bulmak sonunda iyi bir işe sahip olmak üzerinden anlatılmaktadır. Kişinin büyük bir mücadele ile beraber arzu ettiği işi ulaşacağı üzerine rivayet edilir. Aynı zamanda hiç beklemediği bir yerden iyi bir maddi kazanç geleceği üzerine de işaret etmektedir. Başka bir rüya yorumuna göre ise bazı hastalıklara karşı dikkat edilmesi ve kişinin sağlığına iyi bakması üzerine yorumlanır.

RÜYADA KUYUYA DÜŞMEK

Rüyada kuyuya düşmek rüya sahibinin ayıpladığı ve kınadığı bir kişinin durumuna aynı şekilde kendisinin düşmesi üzerine yorulur. Onunla aynı şeyleri yaşamak suretiyle o kişinin ne hissettiğini en iyi şekilde anlayacak noktaya geleceğine delalet eder.

RÜYADA KUYUDA SU GÖRMEK

Rüyada kuyuda su görmek neşeli ve gülen bir kadın ile beraber dürüst ve güçlü bir erkeğe işaret etmektedir. Aynı zamanda kuyu suyu mal ve mülk ile beraber iyi bir kazanca delalet eder. Bekar olan kişiler adına yakında bir kısmet çıkacağına ve evlenmenin yüksek olacağını anlatmaktadır. Eğer rüya sahibi evli ise hayırlı bir evlat üzerine yorulan rüyalar arasında yer alır.

RÜYADA KUYUYA İNMEK

Rüyada kuyuya inmek dar ve karanlık bir alan olduğu için olumsuz yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin bir işe girmek istediği ve bu iş üzerinde korkuya kapıldığına delalet eder. Aynı zamanda bin bir zorluk içerisinde iyi bir başarı ile beraber güzel kazancı anlatır. Bu kazanç ile beraber mal ve mülk elde edileceği, huzurlu ve mutlu bir yaşamın aile ile beraber geçirileceğine rivayet edilir.

RÜYADA KUYUDAN ÇIKMAK

Rüyada kuyudan çıkmak hastalık ve sıkıntı ile darlığa yorulur. Ancak rüya sahibinin kuyudan çıkarken kendisine gördüğünde yaşadığı bir hastalıktan yakın zamanda kurtulacağına delalet etmektedir. Eğer maddi ve manevi darda ise o sıkıntıdan kurtulacağına ya da hapiste ise özgürlüğüne en kısa sürede kavuşacağı üzerine yorumlanır.

RÜYADA SUSUZ KUYU GÖRMEK

Rüyada susuz kuyu görmek genelde hayra yorulmaz. Çünkü susuz kuyu bereketsiz ve karanlık olan her şeyi temsil eder. Rüyasında susuz kuyu gören kişi maddi anlamda zorluklarla boğuşabilir, bereketsiz bir dönem geçirebilir. Aynı zamanda görülen kuyunun yeri bilinmiyorsa böyle bir yerde susuz kuyu görmek ecele işaret eder. Ayrıca rüyada susuz kuyu görmek rüyayı gören kişinin hastalıklarla boğuşacağına da işarettir. Dikkatli olunmasında fayda var.

RÜYADA KUYU SUYU GÖRMEK

Rüyada kuyu suyu görmek pek çok şekilde yorumlanabilir. Görülen suyun berrak ya da bulanık olması tabirin seyri açısından çok önemlidir. Rüyada kuyu suyu görmek kişinin bir süre sıkıntılarla karşı karşıya geleceğine fakat bunları aşacağına, yaptığı işlerde başkalarını da istihdam edeceğine, küçük sorunların büyümeden çözüleceğine işaret eder. Rüyayı gören kişi müjdeli haberler alabilir, ailesi ile güzel zamanlar geçirebilir.

Rüyada kuyu suyunun berrak olması hayırla yorumlanır. Rüyayı gören kişinin çevresine yardım edeceğine bunun karşılığında hayır duaları alacağına, yeni projelere girip bunlarda başarılı olacağına delalet eder. Rüyasında berrak kuyu suyu gören kişi hayırlı zengin bir eşle güzel bir evlilik yapabilir. Böyle bir rüya sonrasında sıkıntınız olsa bile dostlarınızın desteği ile aşabilir, dualarınızın kabul olduğuna şahit olabilirsiniz.

Rüyada bulanık kuyu suyu gören kişi temiz niyetleri sayesinde işlerini yoluna koyabilir, tembel halinden vazgeçip çalışkan biri haline gelebilir. Bu rüya, kişinin çok zor zamanlar geçirse de bu zorlukları destekle aşacağına ve ailesi ile ortak bir işe girişmesi sonucu kar elde edeceğine delalettir. Ayrıca bulanık kuyu suyu gören kişi bazı adamların hizmetine girip onlardan zarar görebilir, musibet ve darlık ile imtihan edilebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

RÜYADA KUYUYA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Molla Cami'ye kuyuya düştüğünü gören kişinin üzüntüsü ve kederi gider, mertebesi yükselir. Rüyayı gören alim ise ilmi artar, ilminden istifade eder. Bazen de rüyayı gören ile ailesi arasında anlaşmazlık meydana gelmesi sebebiyle rüya sahibi sıkıntıya düşer. Fakat haklılığını ispat edip onlara karşı galip gelir.

Bazen de kötü ithamla karşılaşıp bu ithamdan kurtulacaklarına delalet eder. Kişinin gönlünün açılacağına, ihtiyaçlarının giderileceğine delalettir. Bir başka tabire göre kuyuya düşen kişi onu çıkaracak birini bulamıyorsa bu rüya kabir ifadesidir.

RÜYADA KUYUDAN SU ÇIKTIĞINI GÖRMEK

İmam-ı Nablusi'ye göre kuyudan su çıktığını gören kişi bol rızka sahip olur. Bir başka dini tabire göre kuyu kazıp su çıkaran kişi zengin bir kadınla evlenip ona hile yapabilir. Kuyudan kova ile su çeken kişi haram mal elde eder. Eğer yanında hamile varsa erkek çocuk doğurur. Hasta ise şifa bulur, hapiste ise özgürlüğüne kavuşur. Bir başka rivayete göre ihtiyacı devlet büyükleri tarafından duyulur.

RÜYADA KUYUYA ATILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada kuyuya atılmak atılan kişiye hile ve tuzak kurulduğuna delalet eder. Kişinin maddi manevi sıkıntıya düşeceğine işarettir. Bu rüya aynı zamanda piyasanın ucuzlayacağına, fiyatların düşeceğine delalettir. Bir başka tabire göre böyle bir rüya gören kişi mevki olarak yükselir, üzüntüleri azalır ve sevinçleri artar. Fakat dikkatli olmakta fayda var. Çünkü böyle bir rüya gördüyseniz çevrenizdekilerin kalbini kırabilir, tartışmaları körüklerseniz zararlı çıkabilirsiniz.