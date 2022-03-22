Rüyada kendi saçını kesmek ne anlama gelir? Rüyada saç kesmek ne demek?

Rüyaların yaşamamızın üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Bu görülen rüyanın nasıl tabir edildiğine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle vatandaşlar da gördükleri rüyaların anlamını ve anlatmaya çalıştığını merak etmekte. Rüyasında kendi saçını kestiğini görenler de ne anlama geldiğini nasıl bir mesaj verdiğini araştırmakta. Biz de bu haberimizde sizler için - rüyada kendi saçını kesmek ne demek?- sorusuna cevaplar verdik. İşte haberimizin detayları.

RÜYADA KENDİ SAÇINI KESMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kendi saçını kesmek; bir şeyi kaybedeceğine ve hayatında değişiklik yaşayacağına işaret eder. Rüyada saçın anlamı görsellik ve tutumları, hayal gücü ve rahatlığı işaret eder. Rüyada görülen saçı n şekili sosyal grup veya toplumdaki statüsü ile bağlantılı olabilir. Rüyada kendi saçını kesmek kişinin durumuna göre değerlendirildiğinde iki zıt rüya tabiri olarak yorumlanmakta. Rüyada saçını kestiğini gören kişi kendisini bir arkadaş ortamına kabul ettirebilmek için değişim ihtiyacındadır ya da çok büyük zorluklar çekmekte ve hayal kırıklıkları yaşamaktadır.

Rüyada kendi saçını kesmek ondan hastalığı varsa şifa göreceğine, maddi anlamda zorluk çekiyorsa güçlü bir kişi haline geleceğine ve hayal ettiği gibi yaşama lüksüne sahip olacağına, işlerini yoluna sokmak için çok büyük atılımlar yapacağına ancak ne yaparsa yapsın yine de sıkıntılı durumlara düşeceğine, büyük ve kazançlı işlere giriş yapacağına, bu işlerden kazanacağı para ile yeni işlere girişim yapacağına ve bu sayede tüm dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulacağına, üzüntülerin ve uyumsuzlukların da biteceğine, anlaşamama ve huzursuzluklarınyaşanacağına, birkaç sebeple çok üzüntü yaşayacağına, ele geçen birikimin ve kazancın kısa süre içinde tükeneceğine, iş hayatında büyük bir ivme yaparak rakiplerinin önüne geçip rakipsiz olacağına yorulur.

Rüyada saçını kesmek yorumların geneline bakıldığında şanssızlığa işaret eder. Rüya sahibinin meslek hayatında sıkıntılar yaşayacağı ve bu sebeple kötü günler geçireceğine işaret eder. Yeniden ayağa kalkmak için elinden geleni ve da fazlasını yapacağına yorulur. Geçirdiği zor gününde yanında sevdiği insanların olacağına şeklinde rivayettir.

Rüyada kendi saçını kestiğini gören kişinin kısmetinin kapanacağına, uğursuzluğun ve kötü kaderin yakasını bırakmayacağına, işinde gösterdiği performansın ve işine olan isteğinin düşeceği bu nedenle işhayatında başarısız olacağına ve mutsuz bir dönem yaşayacağına yorumlanır. Rüya gören kişinin hayata karşı olan hevesini ve umudunuyitireceği bu nedenle de kendini her şeyden elini çekeceği ve geri planda kalacağı kendi fildişi kulesine döneceği bir dönem geçireceğine işaret eder.

Rüyada kendi saçını kestiğini göre kişi; olumsuz tabirlere bakacak olursak kişinin ailevi bazı problemlerin yaşanacağına, kendinden kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı başarısız olacağı bir dönem yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre rüyasında saçını kestiğini gören kişi; yaşamış olduğu sorunları yine kendi çabalarıyla yeneceğine ve üstesinden geleceğine işarettir.

Bunların yanı sıra bu rüya; rüya sahibinin yaptığı bazı hatalardan döneceğine ya da yaptığı hatalardan ders çıkaracağı şeklinde tabir edilir. Rüyada kendi saçını kestiğini gören kişi; yaşıyor olduğu hayatıdeğiştirmek istediğini, bu noktada tüm sorunların üstesinden tek başına gelebileceği ve kendini geliştireceği anlamı çıkar. Ve kendi yeni hayatını yeniden kuracağı şekline yorumlanır.

Eğer bu rüyayı gören kimse evli değilse, kariyeri ve iş hayatı için yapmış olduğu bir evlilik planı varsa bu evlilik planını biraz daha ertelemek zorunda kalacağına şeklinde yorumlanır. Bazı rüya tabiri kaynaklarına göre ise kişinin maddi zorluklar çekeceğine ve sıkıntıyadüşeceğine, işlerinin aksayacağına, maddi birikiminin önemli ölçüde azalacağına, yapmış olduğu planlarını bir süre daha ertelemek zorunda kalacaktır. Var olan kısmetlerinin kapanacağına ve bazı kötü olayların üst üste geleceğine şeklinde tabir edilir.

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