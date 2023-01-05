Rüyada keklik görmek; görülme şekline göre kendi içinde farklı şekillerde yorumlanabilen bir rüya olma özelliğine sahiptir. Bu rüya genel anlamı bakımından ise nur yüzlü ve iyi kalpli fakat anlayışsız kişilere tabir olur. Keklik efsanelerle dolu bir hayvan olmasının yanı sıra pek çok defa rüyalarda görünür. Peki, Rüyada keklik görmek ne anlama gelir? Rüyada keklik sürüsü görmek, yakalamak, yemek ne anlama gelir?

Rüyada keklik görmenin yorumuna etki eden çeşitli faktörler söz konusudur. Bunların başında ise rüyanın görülme biçimi ve rüya sahibi kişinin durumu gelmektedir. Peki, Rüyada keklik görmek ne anlama gelir? Rüyada keklik sürüsü görmek, yakalamak, yemek ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA KEKLİK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada keklik görmek; rüya sahibi açısından farklı şekillerde tabir edilebilmektedir. Bu rüya genellikle nur yüzlü, merhametli, iyi kalpli, fakat bir o kadar da anlayışsız ve bencil kişilere karşı tahammülü olmayan bir kimseye alamet eder.

RÜYADA KEKLİK YAKALAMAK

Rüyada kekelik yakalamak; böyle bir rüyayı görmüş olan kişinin yapacağı bir iş vesilesiyle çevresindeki insanların tekrar takdirinin kazanacağı ve saygı göreceği manasına gelir.

RÜYADA KEKLİK YEMEK

Rüyada kekelik yemek; bu şekildeki bir rüyayı gören kişinin arkadaşları ile birlikte eğlenceli zamanlar geçirerek, kafasını dağıtacağına tabir olur.

RÜYADA KEKLİK ALMAK

Rüyada kekelik almak; bu rüyayı gören bir insanın son derece zor bir aşkın içine düşeceğine ve tanışıp sevmiş olduğu bu kişi ile zor geçinecek olduğuna alamet eder. Bu rüya tabiri caiz ise anlaşması son derece bir kişiye karşı duyacağı aşkı simgeler.

RÜYADA EVİN İÇİNDE KEKLİK GÖRMEK

Rüya içinde keklik görmek; bu rüyayı gören kişinin evli olması durumunda bu kişinin eşiyle arasının bozulacağı konusunda ikaz niteliği taşıyan bir rüya olma özelliği taşımaktadır.

RÜYADA KEKLİK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada kekelik sürüsü görmek; rüya sahibinin çevresindeki insanların tümüne hak ettiği ve layık olduğu şekilde muamele eden bir kimse olduğuna tabir olur. Bu rüya ayrıca kişinin kimine göre çok iyi kimine göre ise baş edilmeyecek kadar kötü kimse olduğuna yorumlanır.

RÜYADA KEKLİK BESLEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada keklik beslediğini görmek, böyle bir rüyayı görmüş olan bir insanın tez vakitte çocuk sahibi olunacağına işaret eden bir rüya olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan rüya sahibi için son derece hayırlı bir rüya olarak değerlendirilebilir.

RÜYADA KEKLİK AVLADIĞINI GÖRMEK

Rüyada keklik avladığını görmek; bu rüyayı gören kişinin devlet kapısında beklediği bir işin varlığı söz konusu ise bu işinin olacağına ve bu durumun kişinin kendisini çok mutlu edecek nitelikte bir sonuç ortaya koyacağına delalet eden bir rüyadır.