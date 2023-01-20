Uyku arasında görülen en fazla hayvanlar arasında da kediler geliyor. Rüyada kedi sahiplenmek, rüyada yavru kedi sahiplenmek, rüyada kedinin ısırdığını görmek insanların anlamlarını en merak edilen rüyalar arasında yer almasını sağlıyor. Peki, Rüyada kedi sahiplenmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi sahiplendiğini görmek ne demek?

Rüyada kedi sahiplenmek, daha çok hayırsız olaylara ve zor zamanlara işaret etmektedir. Peki, Rüyada kedi sahiplenmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi sahiplendiğini görmek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA KEDİ SAHİPLENMEK NE ANLAMA GELİR?

Genellikle hayra yorumlanmasa da rüyada kedi sahiplenmek, kimi zaman olumlu haberlere işaret etmektedir. Rüyasında kedi sahiplenen bir kişi, sahiplendiği kediyi kucağında tuttuğunu görüyorsa kısa zaman içinde mutlu haberler alacaktır. Ancak bu kediyi sahiplenmesinin ardından farklı yerde görüyorsa dost ve aşk hayatında olumsuz olaylar yaşayacaktır.

RÜYADA YAVRU KEDİ SAHİPLENDİĞİNİ GÖRMEK

Sabır ve büyük sıkıntı anlamlarına gelen rüyada yavru kedi sahiplendiğini görmek, rüyayı gören kişinin daha çok parasal yani maddi yönden sıkıntıya düşeceğine işaret etmektedir. Rüyasında yavru kediyi sahiplendiğini gören bir kişi, iş hayatında bazı yanlışlar yapacak ve bu yanlışlar onu işten atılmaya kadar ilerletecektir. Bu süreçte oldukça güçlü ve sabırlı olması gereken rüya sahibi, sabrının sonunda ise hiç beklenmedik zamanda iş hayatına yeniden merhaba diyecektir.

RÜYADA SAHİPLENİLEN KEDİNİN ISIRDIĞINI GÖRMEK

Hiç beklemediğiniz ve özellikle yakın çevrenizdeki bir kişiden büyük darbe yiyeceğiniz anlamına gelmektedir. Rüyada sahiplenilen kedinin kendisini ısırdığını gören bir kişi dost, eş ya da sevgilisi tarafından büyük bir ihanete uğrayacaktır. Bu ihanet sonrasında hayal kırıklığına uğrayacağınız için başta yakın çevreniz olmak üzere etrafınızdaki diğer dostlarınıza mümkün oranda dikkat etmeniz gerektiğine işaret edilmektedir.

RÜYADA SAHİPLENİLEN KEDİYİ SEVDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada sahiplenilen kediyi sevdiğini görmek, rüya sahibinin yeni hayatında daha dikkatli olacağına ve kararlarını alırken bin kez düşüneceğine işaret etmektedir. Özellikle geçmişinizde yapmış olduğunuz bazı hataların yeniden canınızı sıkmamak adına daha çok dikkatli olacaksınız. Vereceğiniz kararlar ve dik duruşunuz sayesinde olumsuz günlerden sıyrılmanız ve doğru insan olarak yeni hayatınıza başlamanız mümkündür.

RÜYADA SAHİPLENİLEN KEDİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyayı gören bir kişinin iş hayatında üzüntülü haberler alınacağı anlamına gelen rüyada sahiplenilen kedinin öldüğünü görmek, hayra yorumlanmamaktadır. Rüyasında sahiplendiğini kedinin öldüğünü gören bir kişi, iş hayatındaki en sevdiği bir mesai arkadaşı iten atılacak. İşten atılma sebebi de büyük dedikodu veya yüz kızartıcı suçlara karışmasından kaynaklı olacak. En yakın mesai arkadaşının işten atılması üzerine zorluk çekecek olan rüya sahibi bu sancılı süreçten yeni arkadaşlıklar edinerek çıkacaktır.

RÜYADA SAHİPLENİLEN KEDİYİ KOVALADIĞINI GÖRMEK

Vurdumduymazlık ve pişmanlık anlamlarına gelen rüyada sahiplenilen kediyi kovaladığını görmek, rüyayı gören kişinin daha çok iş hayatındaki fırsatlarını tepeceği anlamına gelmektedir. Yanlış seçimler ile tepecek olduğu fırsat sonrasında pişmanlık duyacak olan rüya sahibi, vicdanını rahatlatmak için türlü yollar deneyecektir. Değerini ve itibarını da geri almak isteyecek olan rüya sahibi, sonraki zamanlarda özlem duyduğu daha sakin günlere kavuşacaktır.