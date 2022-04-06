Rüyada kaka görmek ne anlama gelir? Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada kakanın üstüne oturmak görmek neye işarettir? Açıklamalarıyla...

Rüyada kaka görmek ne demek? Rüya sahibinin malının ve mülkünün artacağına, kısmetinin ve şansının açılarak önüne pek çok olanak çıkacağına, başka iş kapıları açılacağına ve her türlü hastalığına deva bulacağına işaret eder. Rüyada görülen bok oranınca kişinin de mal varlığı ve serveti olacak demektir.Rüyada kaka görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak kaka görmek olumsuz veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada kaka görmenin anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA KAKA GÖRMEK

Rüyada bok görmek iyi değildir, kişinin hazırdan ve hak etmeden elde ettiği rızka, nimete, mala ve kazanca işaret eder. Rüyada boka dokunan ya da bokun bir yerlerine bulaştığını gören kişi boş işlerin, gerçekleşmesi imkânsız hayallerin ve kurmaca ideallerin peşinde koşup durup boşa vakit öldürüyor demektir. Rüyada bok görmek aynı zamanda mal, mülk, zenginlik, servet anlamına gelir.

Rüya sahibinin malının ve mülkünün artacağına, kısmetinin ve şansının açılarak önüne pek çok olanak çıkacağına, başka iş kapıları açılacağına ve her türlü hastalığına deva bulacağına işaret eder. Rüyada görülen bok oranınca kişinin de mal varlığı ve serveti olacak demektir. Rüyada bok yediğini gören kişi kendisine hiç faydası olmayacak işler için kendini paralıyor demektir.

RÜYADA ÇOCUK BOKU GÖRMEK

Rüyada çocuk boku görmek kişinin hayatında her şeyin yolunda gideceğine ve esenlik içinde olacağına delalet eder.

RÜYADA TUVALET GÖRMEK

Rüyada tuvalet görmek aile içindeki geçim sıkıntısına, ekmek parası için ter akıtmaya ve birikim yapmaya işaret ederken rüya sahibinin eşiyle aralarındaki sorunları hallederek güzel gelişmeler yaşanacağına delalet eder.

RÜYADA BOK TEMİZLEDİĞİNİ GÖRMEK

Kişinin, hiç beklemediği bir anda uzun bir süre boyunca çalışmak zorunda kalacağı bir işe gireceğine, bu yüzden kendisini çok kötü hissedeceğine, zor bir durumda kalacağına, elindeki kazancın büyük kısmını borçlara harcayacağına, oturduğu semtte bir dedikoduya maruz kalacağına ve epey zor zamanlar geçireceğine yorumlanır. Rüyada tuvalette bok temizlediğini görmek, angarya işlerle uğraşmaya, gereksiz yere sıkıntı çekmeye, dertlerle zaman harcamaya, iş hayatında maddi açıdan kötü bir duruma düşmeye, sağlık sorunları yaşamaya ve zarar getirecek bir kişi ile muhatap olmaya yorulur.

RÜYADA BOK BULAŞMASI

Rüyayı gören kişinin, sahip olduğu kariyere büyük zarar verecek ve zor zamanlar geçirmesine sebep olacak bir olayla suçlanacağına, bu yüzden ailesi tarafından korunmasına rağmen sıkıntı çekeceğine, büyük tartışmalar yaşayacağına ve adını temizlemek için çok çaba göstereceğine delalettir. Rüyada pantolona bok bulaşması, çok iyi bir kariyere sahip olunacağı, ancak yaşanacak tatsız bir durumdan ötürü rakiplerden birinin yapacağı bir ayak oyunu ile iş dünyasında ismin lekeleneceği ve birçok işin kaybedileceği anlamına gelir.

RÜYADA KAKA YAPMAK

Aile hayatı ve iş hayatı içinde çok rahat ettirecek bazı haberler alınacağına, bu haberlerin ardından aile kurma yolunda bazı adımlar atılacağına, rahat nefes alınacak bir döneme girileceğine, yeni bir işe girileceğine, akılda kalan ve çok istenen bir çalışmanın yakın zaman içinde gerçekleştirileceğine, sorunların biteceğine ve yaşanan bir haksızlığın telafi edileceğine tabir edilir. Rüyada tuvalete bok yapmak, işlerin ve ilişkilerin her zamanki gibi iyi bir şekilde ilerleyeceğine, maddi ve manevi açıdan büyük bir ferahlama yaşanacağına, sağlıkla ilgili olan bir sorundan kurtulmak için bir doktora başvurulacağına ve eğitim konusunda büyük bir karar verip arkasında durulacağına işarettir.

RÜYADA BOK YEMEK

Kişinin, kendisini, çok üzecek bir haber alacağına, yaptığı çalışmaların heba olacağına, kardeşlerinden biri ile arasının açılacağına, uzun uğraşlar sonucu biriktirdiği zenginliği yitireceğine, yaptığı işten çıkarılacağına, deyim yerindeyse sevdiği bir kişiye bir dokunup bin ah işiteceğine ve yardım etmek istese de elinde olmayan sebeplerden ötürü yardım edemeyeceğine rivayet edilir. Rüyada bok yiyen birini görmek, laf taşıyan bir kişi yüzünden eşlerin arasının açılacağına, bu yüzden büyük tartışmalar yaşanacağına, yakın bir zaman içinde evde huzurun kalmayacağına ve aile büyüklerinin de bu duruma üzüleceğine ancak bir türlü aranın düzeltilemeyeceğine alamet eder.

RÜYADA BOKUN İÇİNDE YÜZMEK

Rüya sahibinin, kötü bir durumla başa çıkmak zorunda kalacağına, bu yüzden çok zorlanacağına, kendisini çok yalnız ve yorgun hissedeceğine, yeni bir ortama gireceğine, bu ortamda çalışmakta ya da işle ilgili adım atmakta çok zorlanacağına, bazı tartışmaların ortasında kalacağına ve uzun uğraşlar sonucu ortaya koyduğu çalışmanın rakiplerinin ayak oyunları yüzünden heba olacağına yorulur. Rüyada bokun içinde yüzmek ve çıkmak, iş hayatı ya da aile hayatı içinde yaşanan bir tatsızlığın aile büyüklerinden birinin yardımı sayesinde çözüleceğine, sıkıntı yaratan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, girilmiş olan bir davadan kazanmış bir şekilde çıkılacağına, işlerin kendiliğinden açılacağına ve problemlerin birbiri ardına patlak vereceğine tabir edilir.

RÜYADA BOKUN ELİNE BULAŞTIĞINI GÖRMEK

Akrabalardan birinin yaptığı bir hata yüzünden içine düştüğü sıkıntının rüyayı gören kişiyi de etkileyeceği, bu yüzden bir türlü toparlanamayacağı, işlerin deyim yerindeyse arapsaçına döneceği, dört duvar arasına düşülebileceği ve zararın günden güne daha da büyüyeceği anlamına gelir. Rüyada bokun elbisesine bulaştığını görmek, sahip olunan makamın, iş dünyasındaki kıskanç kişiler tarafından kötüleneceğine, bu yüzden gerek iş hayatında ve gerek sosyal hayatta muhatap olunan kişilerin güveninin sarsılacağına ve sevilen bir kişi ile bir yanlış anlaşılma sonucu tartışılacağına alamettir.

RÜYADA BOK GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Bu obje bilinçaltında bir huzursuzluğun dışa vurduğunun göstergesi demektir. Bireyin hoşnut olmadığı bir olayın, konunun, kimsenin ya da düşüncesinin olduğu anlamına gelir. Birey bu durumu kafaya takıyor olduğu için uykularında bile rahat olamayacaktır doğal olarak. Rüyada görülen bu nahoş nesne bir sorunun kaynağına yönelik olabileceği gibi aynı zamanda kişideki utangaç tarafa da işaret eder. Aslında "doğanın kanunu denilen" fakat bireysel ve kendisine mahsus olmayan yani her birey için yaşanılması kaçınılmaz olan olgu, kavram ya da gerçekler karşısında rüyayı gören kişinin çekiniyor ve kendisini mahcup hissediyor olabileceğini gösterir ve özel konulara dikkat çeker.

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