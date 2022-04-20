Rüyada kaçmak ne anlama gelir? Rüyada gizlenmek, rüyada hayvandan kaçmak, evden kaçtığını görmek, koşarak kaçmak, tehlikeden kaçmak nedir?

Rüyada kaçmak ne anlama gelir? Rüyada kaçmak hayırlı işlere delalet eder. Peki, Rüyada gizlenmek, düşmandan kaçmak, hayvandan kaçmak, evden kaçtığını görmek, koşarak kaçmak, tehlikeden kaçmak nedir? Rüyada kaçmak ve yakalanmak ne demektir? Rüyada fareden ve ayıdan kaçmak, okuldan kaçmak, köpekten kaçmak, ateşten kaçmak, kocaya kaçmak, askerden kaçmak ne demektir? Rüyada kaçmanın psikolojik yorumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA KAÇMAK NE DEMEKTİR?

Rüyada kaçmak hayırlı işlere delalet eder. Yapılan hatalardan dönmeye, bir daha aynı hatayı tekrarlamamaya işaret eder. Kişi hayatında tehlikelerden uzaklaşmaya ve sakin bir hayat yaşamaya başlayabileceği anlamına gelir. Rüyada kaçmak kazadan ve beladan uzak kalmaya delalet eder. Makam ve saygınlık sahibi olan birisi rüyasında kaçtığı görmesi, onun işinde çok daha başarılı olması anlamına gelir.Rüyasında cesurca, bir an bile tereddüt etmeden kaçan kişi için hayatın sonu gelmiş demektir yani ölümün işaretidir.

RÜYADA GİZLENMEK

Rüyada hane içinde bir yere gizlenmek, çevresi tarafından telkin edileceği ve moral alacağı anlamına gelir. Ailesi yanında olacak ve ona destek verecektir. Bebek bekleyen bir anne rüyasında gizlendiğini görürse bebeği kız olacak demektir. Kişinin dağlık bir yere gizlenmesi vefalı bir insandan destek göreceği anlamına gelir.

RÜYADA DÜŞMANDAN KAÇMAK

Rüyada düşmandan kaçmak dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacaktır demektir. Kişinin huzurlu ve mutlu bir hayatı olacak anlamına gelir. Kazadan, beladan ve tehlikeden uzak sakin bir yaşam süreceğine delalet eder.

RÜYADA HAYVANDAN KAÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyasında hayvandan kaçtığını görmek, kendisini yenmeye çalışan birisine karşı bir zafer kazanacağı anlamına gelir. İş yerinde ayağını kaydırmak isteyen bir kişiye karşı dimdik duracağı ve yenilmeyeceği aksine o kişiye karşı bir zafer kazanacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA EVDEN KAÇMAK

Rüyasında evden kaçtığını gören kişi, hayatında radikal kararlar alacak, uygulayacak ve kendisini değiştirecektir. Aynı zamanda acı çekecek ama çektiği bu acıların karşılığını misliyle alacak demektir.

RÜYADA KOŞARAK KAÇMAK

Rüyasında koşarak kaçtığını görmek, kişinin kıvrak zekasına ve pratikliğine işaret eder. Rüyasında kaçtığını gören kişi dünyasını yeniden kuracak ve sahip olduğu, hayalini kurduğu düşleri gerçekleştirecek demektir. Aynı zamanda her türlü beladan kolaylıkla sıyrılacak demektir.

RÜYADA TEHLİKEDEN KAÇMAK

Rüyasında tehlikeden kaçtığını gören kişi kendisini belanın tam ortasında bulur. Lakin bu durumun üstesinden başarıyla gelecek demektir. Yaptığı bir hatanın ya da söylediği bir sözün yol açacağı sıkıntının ortasında kalacak ve sorunlarla mücadele edecek anlamına gelir. Bu hatalardan dolayı aldığı derslerin büyük olacağı anlamına gelir.

RÜYADA KAÇMAK VE YAKALANMAK

Çok başarılı bir iş yapılacağına, kazancın eskisine oranla daha da artacağına, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına, işlerin düzene gireceğine ve eğitim konusunda yeni bir sayfa açılacağına, ancak ortaya çıkacak kötü bir durumdan ötürü işlerin bir anda aksamaya başlayacağına ve hayatın bu durumdan çok olumsuz etkileneceğine alamettir. Bu sorunlarla tek başına mücadele edecek ve üstesinden gelecek demektir.

RÜYADA BİRİNDEN KAÇMAK

Zaten isteksiz ve gönülsüzce yapılan bir işi deyim yerindeyse baştan savma yani özensiz yapmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin birinin ricası üzerine ona zoraki yardım edeceğine ve bunu da kendisine hissettire hissettire yapacağına yorulur. Rüyayı gören kişi o işi bir an önce bitireyim de gideyim diye sabırsızlanacak demektir.

RÜYADA AYIDAN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin laf konusunda baş edemeyeceği bir kimse ile münakaşadan uzak duracağı anlamına gelir. Kişinin kendisini açıklama konusunda kendisine hak vermeyen ve onu sürekli olarak susturarak üstün gelen bir kimseye karşı özellikle mesafeli olmasına işarettir.

RÜYADA SAVAŞTAN KAÇMAK

Düzgün, sakin ve huzurlu bir hayat sürme çabasına delalet eder. Rüyayı gören kişinin paradan, zenginlikten, şan ve şöhretten önce sağlıklı ve mutlu olmaya önem verdiğine hiç bir şeyi bunların üzerinde tutmadığına ve hırsın gereksiz olduğuna inandığına alamettir.

Rüyada savaştan kaçmak, bazı davranışların insanlar tarafından hoş görülmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayatında yaptığı bazı yanlışlıklar, itibarının zedelenmesine yol alabilir. Kişinin kendi çabalarıyla bir yerlere geleceğine ama bundan dolayı, bunun yıkılabileceğine hikmet edilir.

Rüyada savaştan kaçtığını gören kişi için tabirciler, yanlış davranış ve hareketler yorumunu yapmışlardır. Rüya sahibinin etrafındaki insanları hesaba katmadan bazı bilinçsiz hareketlere kalkışabilir. Bunların sonuçları ise kişinin canının acıyabileceği tepkilerdir.

RÜYADA OKULDAN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin mesleğinde usta ya da uzman olmuş bir kimsenin yanında kendini eğiterek meslek edineceğine, diplomalı ya da üniversiteli olmamış olmasının başarısına engel olamayacağını göstererek alaylı olacağına yorulur.

RÜYADA KÖPEKTEN KAÇMAK

Kişi iş hayatı içinde dostuna haksızlık ediyor demektir. Rüyayı gören kişinin kendisine gönülden değer veren, ona karşı duyguları konusunda samimi, kolay bulunmayacak, candan ve dürüst bir arkadaş edinme şansını bir sözü ya da davranışı ile farkında olmadan kaçıracağına delalet eder.

RÜYADA ATEŞTEN KAÇMAK

Doğru yerde, doğru zamanda bir davranışta bulunmak demektir. Yani rüyayı gören kişinin kendisine zararı dokunacak kimselerle iletişimini koparması ya da daha başından hiçbir şekilde iletişim kurmaması demektir. Kişinin kafasının rahat olmasını istediğine ve etrafında gereksiz, mantıksız ve sağduyudan uzak kimseleri bulundurmadığına alamettir.

RÜYADA YILANDAN KAÇMAK

Rüyada yılandan kaçmak kişinin yaşadığı bazı korkulara delalet eder.Rüyayı gören kişinin yaşama karşı kendini çoğu kez savunmasız hissettiğine, kötü şeyler yaşayacağını düşündüğüne ve hiçbir zaman birine tam olarak güvenemediğine delalet eder.Aynı zamanda, işlerin daha büyük bir sorunla karşılaşılmasından ötürü büyük bir açmaza gireceğine ve maddi olarak çok sorun yaşanacağına yorumlanır.

RÜYADA KATİLDEN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin başından geçmiş tatsız ve kötü bir olayın etkisinden olduğuna ve onu tekrar yaşamaktan çekindiğine yorulur. Kişi, ruhsal olarak atlattığı bir dönemi kendisine hatırlatacak bir olayla karşılaşabilir bu da duygusal dünyasını yeniden karıştırabilir. O yüzden çevresine karşı daha dikkatli olması gerekmektedir.

RÜYADA KOCAYA KAÇMAK

Kişinin yapmayı çok istediği ve bu nedenle kafaya taktığı bir şeyi tüm engellemelere ve itirazlara karşı yine de yağacağına alamet eder. Kişinin bir konuda kendi bildiğini okuyacağına, deyim yerindeyse çevresinden yükselecek çatlak seslere taviz vermeyeceğine yorulur. Kişinin aklına koyduğu şeyi yapacağına delalet eder. Ve bu yaptığının karşılığını kat be kat faydasını görecek demektir.

RÜYADA KORKARAK KAÇMAK

Bir olay sonrasında tövbe etmek anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin tabiri caizse dilinin yanmasına neden olacak bir duruma düşeceğine sonra da bunun kendisine ders olması sayesinde aynı hatayı tekrarlamamaya ant içeceğine delalet eder. Rüyada korkarak kaçmak geçmişte yaptığı bazı hatalardan döneceği ve pişman olacağı anlamına gelir.

RÜYADA ASKERDEN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin baskıdan ve zorlamalardan son derece rahatsız olduğuna ve bu konuda çevresindekiler karşı kesin bir tavır sergilediğine alamettir. Kişinin, kendisinden büyük beklentiler içerisinde olunmaması ve başkaları tarafından yönlendirilmeye çalışması en haz almadığı durumlardan biridir.

RÜYADA EŞİNDEN KAÇMAK

Kişinin monotonluktan, durgun ve sıkıcı bir yaşam tarzından haz etmediği anlamına gelir. Kişinin yaşama heyecanı sayesinde kıpır kıpır, yerinde duramayan, gezmeyi, eğlenmeyi, yemeyi içmeyi, yani yaşamayı seven ve yaşamayı bilen bir kimse olması nedeniyle sorunlu kimselerden ve gergin ortamlardan uzak durması demektir.

RÜYADA YANGINDAN KAÇMAK

Şans demektir. Rüyayı gören kişinin şansının yaver gitmesi sayesinde bir belayı ucuz atlatacağı anlamına gelir. Örneğin; bir kazaya ya da iflasa teğet geçmeye yani onu yaşamaktan kurtulmaya yorulur. Ayrıca, bir şans oyunundan yüklü miktarda bir ikramiye kazanılabileceğine ve bu ikramiyenin iş hayatına atılmak için kullanılabileceğine işaret eder.

RÜYADA EVDEN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin evden uzaksa evine ve ailesine duyduğu özleme alamet eder. Kişinin anne, babasına ve kardeşlerine olan düşkünlüğüne, evcimen bir kimse olduğuna ve rüyanın tam aksine evinde ailesiyle vakit geçirmekten keyif duyduğuna yorulur.

RÜYADA KAÇMANIN PSİKOLOJİK YORUMU NEDİR?

Rüyada kaçma eyleminin kişinin ruhsal dünyasındaki karşılığı bir şeylerden sıkılmasıdır. İş, ev ya da özel hayattan yana sorunların yaşandığı dönemlerde bireyler gerçek anlamda da sorunlardan kaçıp kurtulmayı çare olarak görürler. Hatta çok bunalımlı bir anında ciddi ciddi kaçma işini oturup planlayanlar bile olur. Aslında hepimizin dönemsel olarak yapmayı istediğimiz bir şeydir bu.

Bireyin uykusunda kaçtığını gördüğü şey aslında gerçek hayatında onu rahatsız eden, zorlayan, sıkan ve bunaltan bir insanın, olayın, durumun ya da meselenin göstergesidir. Bireyin uykularında kaçtığını görmesi bilinçaltına attığı kurtulma ve rahat nefes alma isteğinin yansımasıdır.

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