Rüyada kaçırılmak ne anlama gelir? Rüyada çocuğumun kaçırıldığını görmek ne anlama geliyor?

Açık olanın ötesine bakmak her zaman önemlidir. Son zamanlarda boşanma, hastalık veya maddi zorluk gibi bazı travmatik olaylara maruz kaldıysanız, uyanık yaşamda karşılaştığınız bilinçaltı zihin problemleri arasında bir ilişki olacaktır.

Son zamanlarda pek çok kişi rüyada kaçırılmak ne anlama gelir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rüyalarda, biri tarafından kaçırılma ya da alıkonulma ya da bir çocuğun kaçırılma korkusunun detayı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara "travma" rüyalar da denilebilir.

RÜYADA KAÇIRILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kaçırıldığınızı görmek, genellikle yapmak istemediğiniz şeyleri yapmaya zorlandığınız veya doğru şeyleri yapamayacağınızı hissettiğiniz anlamına gelir. Çoğu durumda, kaçırılma rüyaları, özgürlüğünü kaybetme korkunuzu yansıtabilir.

Rüyada kaçırılmak (rüya psikolojisi perspektifinden), uyanık bir yaşamda biri tarafından manipüle edilmiş hissetmeyi ima eder. Ana rüya yorumu budur. Ya da geleceğinizin bazı yönlerinin kontrolünü kaybettiniz. Rüyanız, kişiliğinizin başka bir yönünü kontrol eden bir yönünü temsil ediyor olabilir. Rüyada sergilenen davranış, kendi duygusal durumunuza bağlıdır.

RÜYADA KAÇIRILMAK PSİKOLOJİK YORUMU

Kaçırılmaktan korkmamızın nedeni, dünya çapında adam kaçırma olaylarının büyük istatistikleri olabilir. Sayı yıllar geçtikçe azalmıyor, ancak hızla artıyor. Nereye gidersen git, kaçırılma ihtimali var. Örneğin, Meksika'da 2013 yılında 1.583 adam kaçırma vakası kaydedildi ve bugünün sayısı azalmıyor. Ayrıca, kaçırılan insanların çoğu bildirilmeden kalıyor, bu da sayının muhtemelen daha büyük olduğu anlamına geliyor.

KAÇIRILMA RÜYASININ ANLAMI İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?

Rüyada kaçırılma, genellikle başlangıçta günlük yaşamda belirli sorunlarla karşılaştığımızda ortaya çıkar. Rüyaları kaçırmanın travmatik bir deneyimin, genellikle kısa süreli görsel imgelerin hafızasıyla ilişkili olabileceğine dair (rüya psikolojisinden) bazı kanıtlar vardır.

Rüyada hoş olmayan düşünceler, potansiyel olarak aşırı duygular ve tehlike hissediyorsanız, bunlar travmatik algılar olarak bilinir. Adam kaçırma rüyaları, kanlı yaralanmalar ve hatta maskeli kişiler gibi belirgin travmatik görüntüleri vurgulayabilir. Kaçırmanın detayları önemlidir ve bunlar, anlamı hakkında ipuçları sağlayabilir. Adam kaçırma rüyaları, güvenliğimiz ve güvende hissetmemizle ilgilidir ve hayatta kendimizi güvende hissetmezsek, Zihnimizin sorunlarla başa çıkmasının bir yolu olarak sık sık böyle rüyalar görürüz. Kaçırılma rüyasının, içinde sakladığımız duyguları da beraberinde getirdiği düşünülmektedir.

Rüyada bir ünlü veya ünlü birinin kaçırılmasını görmek ne anlama gelir?

Bir ünlünün kaçırıldığını görmek, sizi etkileyen kapsamınızın dışında bir kontrol olduğunu hissettiğinizi gösterir.

Örneğin, Prens Harry'nin kaçırıldığına dair bir rüya gördüm ama o bir çocuktu. O zamanlar İngiltere'de AB konusunda siyasi huzursuzluk vardı. Bu, bir ünlünün kontrolde olmayan dış güçleri temsil ettiği durumlara bir örnektir. Bir film yıldızının kaçırıldığını görmek, sizin için önemli biriyle temas halinde olmadığınızı ve hayatınızın biraz drama gibi hissettirdiğini gösterir. Bir pop yıldızının kaçırıldığını görmek, iletişim becerileriniz üzerinde çalışmanız gerektiğini gösterir.

Rüyada çocuğumun kaçırıldığını görmek ne anlama geliyor?

Rüyada çocuğunuzun kaçırıldığını görmek özellikle ebeveynseniz, ortak bir rüyadır. Bunun gerçek hayatta olacağından endişelenmeyin, stresli bir şekilde uyanmak yaygındır, rüya, çocuklarımızın güvenliğinden duyduğumuz korkuyu temsil eder. Herhangi bir normal ebeveyn bu rüyanın acı verici bir durumla sonuçlandığını hissedecek ve ertesi gün doğal olarak daha dikkatli olabilirsiniz.

Kaçıranla arkadaş olmanız ne anlama geliyor?

Birçok adam kaçırma vakasında, Stockholm sendromu olarak bildiğimiz bir şey var, bu da temelde adam kaçıranla dost ya da bağımlı olduğunuz anlamına geliyor. Arkadaş olmayı görmek birçok farklı duyguyu empoze edebilir. Yıllarca kaçırılan Michelle Knight hakkında bir youtube videosu izledikten sonra, özellikle uzun bir süre kaçırılırsa, kaçıran kişiye nasıl güvenebileceğiniz söylenir. Yani kaçıranla bir rüyada arkadaş olmak, gerçek hayatta kapana kısılmış ama rahat hissettiğinizi gösterebilir. Bu size biraz netlik verirse.

Kaçırılmak ve rehin tutulmakla ilgili rüyalar ne anlama geliyor?

Kaçırılmayı ve rehin tutulmayı rüyada görmek, bir ilişkide kapana kısılmış hissetmeniz anlamına gelir, artık uyanık yaşamda dayanamazsınız. Ya da sevmediğiniz şeyleri yapmaya zorlanırsınız. Rüyada bir fidye notu görürseniz, bu, diğer insanların tavsiye için size dönebileceğini gösterir.