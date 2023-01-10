Rüyada seni istemeye gelmeleri ne anlama gelir sorusunun cevabını çok pratik şekilde bulabilirsiniz. Kişinin kısa süre içerisinde engelleri aşarak başarılar elde edeceğine yorumlanır. Rüya yorumcularının genel değerlendirmeleri incelendiğinde, söz konusu rüyanın genellikle hayırlı şekilde yorumlandığı görülür. Peki, Rüyada istemeye gelinmesi ne anlama geliyor? Rüyada kendine görücü gelmesinin anlamı nedir?

Rüyada istemeye gelinmesi, bu rüyayı görmüş durumda olan kimsenin elde edeceği bazı fırsatlara yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin için özellikle de ticaret hayatında başarılı olacağına işaret eder. Ancak bu yorumlar görülen rüyanın türüne göre değişebilir. Peki, Rüyada istemeye gelinmesi ne anlama geliyor? Rüyada kendine görücü gelmesinin anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA İSTEMEYE GELİNMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada seni istemeye gelmeleri, hayatının gidişatında yaşanan yanlışlıkların birer birer düzeleceğine işaret eder. Kazanılan başarılar nedeniyle insanların dikkatinin çekileceği, güzel haberler alınacağına yorumlanır. Rüya sahibi, hayatında eğlencenin yoğun olacağı bir döneme girecektir. Kurulacak samimiyetler ile ilişkiler daha da kuvvetlenecektir. Yaşanan manevi tatmin, beraberinde büyük maddi kazançları da getirecektir.

Rüyada seni istemeye gelmeleri, ilerleyen dönemde güzel ortaklıklar kurulacağına işarettir. Her ne kadar kurulacak ortaklıklardan büyük kazançlar elde edilse de ilerleyen dönemde bu ortaklıklardan zarar görüleceğine delalet eder. Rüya sahibi, son dönemde kendini yalnız kalmış ve çaresiz hissedebilir. Rüya yorumcularının genel değerlendirmelerine bakıldığında ağırlıklı olarak aşağıdaki yorumların yapıldığı görülür.

Rüya sahibinin ağız tadının hiçbir zaman bozulmayacağı ve zorlukların aşılacağına,

Hayatın her zaman nimetlerini sunmaya devam edeceğine,

Sıkıntı ve sorunlardan, çevresinden alacağı destek ile kurtulacağına,

Sıkı dostluklar elde edileceğine yorumlanır.

RÜYADA KENDİNE GÖRÜCÜ GELMESİNİN ANLAMI

Rüyada kendine görücü gelinmesi, kimi yorumculara göre dışlanmak olarak yorumlanır. Çevresinde kötü bir insan olarak tanınan rüya sahibi, kötü alışkanlıklarından kısa süre içerisinde kurtulacaktır. İşleri düzelecek, kurulu bir düzene sahip olacaktır. İşlerin yoluna girmesinde, rüya sahibinin anne ve babasından aldığı duaların etkisi çok büyüktür. Kısa sürede büyük kazançlar elde eden kişi, sıkıntı ve dertlerinden kurtulacaktır.

Rüya sahibi, son dönemde aldığı doğru kararlarla çevresinin takdirini kazanacaktır. İşlerin kötüye gitmesinden kaynaklı olarak yapılan borçlar kısa süre içerisinde ödenecektir. Maddi rahatlama, beraberinde manevi rahatlamayı da getirecektir.

Rüyada kendisinin istendiğinin görülmesi, işlerin rast gideceği ve aile hayatında bir kısım düzelmeler olacağına yorumlanır. Rüya sahibi, kısa bir dönem dahi olsa işsiz, çaresiz ya da eli kolu bağlı kalabilir. Bu kısa dönemin atlatılmasını müteakip büyük bir rahatlama dönemine girilecektir. Rüya yorumcuları genellikle bu rüya hakkında ilk etapta olumsuz, sonrasında ise olumlu yorumlar yaparlar. Yani ilk etapta olumsuzluklarla karşılaşacak olan rüya sahibi, ilerleyen dönemde bolluk ve bereket sürecine girecektir.

RÜYADA KIZ İSTEMEYE GİTMEK

Rüyada kız istemeye gitmek, rüya sahibi için hayırlı bir işe aracı olmak, kendisini mutlu edecek övgüler almak manasına gelmektedir. Bu rüya, kişinin kısmet konusunda yaşamakta olduğu olumsuzlukların son bulacağına ve bekar ise evleneceğine delalet eder. Evli olan için ise bu rüya, eşi tarafından çok sevilmeye ve hürmet görecek olmaya işaret eder. Ayrıca varsa rüya sahibinin oğlunu askere göndererek özlem yaşamasına veya çocuklarının çok daha iyi şartlarda yaşaması için yurt dışına çıkarak çalışmaları manasına gelir.

RÜYADA KENDİSİ İÇİN İSTEMEYE GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kendisi için kız istemeye gittiğini görmek, rüya sahibinin yapacak olduğu bir tercihe işaret eder. Kişinin aşk veya is meseleleriyle alakalı önemli bir dönüm noktasına gelmiş olduğuna yorumlanır. Bu konularda kişinin alacak olduğu kararla hayatını önemli ölçüde değiştireceğini, önemli sorumluluklar sırtlanacağına da işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin ayrıca evlatlık alacak olmasına, ihtiyaç sahibi bir kimseye el uzatacak olmasına yahut da düzenli olarak para yardımı yapacak olmasına, koruyucu aile görevi üstlenmesine yahut burs verme yoluna gidecek olmasına da yorumlanır.