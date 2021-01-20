Rüyada hastane görmek, rüya sahibi için genel olarak hayra yorumlanmaktadır. Rüyada hastane görmek ne demek? Rüyada hastane görmek ne anlama gelir? rüya sahibinin merak ettirmektedir.

Rüyada hastane görmek, rüyayı gören kişi için rüyanın nasıl göründüğüne göre, rüya tabircileri yorumlamaktadır. Rüyada görülen ayrıntılara göre manası değişen rüyada hastane görmek ne demek? Rüyada hastane görmek ne anlama gelir? cevabı ayrıntılarda!

RÜYADA HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane görmek, rüya sahibinin hayattaki işlerinin yolunda olduğuna,iş hayatında olacak değişikliklere, rüya sahibinin bir suç işleyeceğine, Tövbe ederek Allah yoluna yöneleceğine, maneviyatının güçleneceğine yorumlanmaktadır. Diğer bir manada ise rüyada hastane görmek, rüya sahibinin Allah yolundan sapacağına, fakir bir kimse ise mal varlığının artacağına ve kimseye minnet etmeyeceği manasına gelmektedir. Ayrıca, rüyada hastane gören kişinin şansının yaver gideceğine, Allah yolunda çarpan bir kalbinin olacağına, sorumluluklarının tamamını yerine getireceği manası da gelmektedir.

RÜYADA HASTANE KORİDORU GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane koridoru görmek, rüya sahibinin endişe içinde olduğuna, sıkıntılı günler yaşayacağına, rüya sahibinin bazı sorunlarla uğraşacağına, güçlü ve sabırlı olması gerektiğine delalet eder.

RÜYADA HASTANE ODASI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane odası görmek, rüya sahibinin bunama ihtimalinin olduğuna, hayattan tat almadığına, zor bir süreçten geçtiğine delalet eder. Diğer taraftan rüyada hastane odası görmek, sülalesi tarafından saygı ve sevgi göreceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA HASTANE VE DOKTOR GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane ve doktor görmek, rüya sahibinin iş yaşamında mevki sahibi olacağına, zor günleri geride bırakıp saygın biri olacağına delalet eder. Diğer bir taraftan rüyada hastane görmek, rüya sahibinin zenginleşip mal varlığının artacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA BOŞ HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada boş hastane görmek, rüya sahibinin hayatının anlam kazanacağına, başarılı bir zamana girdiğine, hayatını seveceğine, sabretmesinin sayesinde büyük başarılar elde edeceğine, şükretmeyi devam etmesi gerektiğine delalet eder. Diğer bir manada rüyada boş hastane görmek, rüya shibinin yakın zamanda alacağı müjdeli bir habere, uzun zamandır uğraştığı ve hayalini kurduğu işi yapacağına, verdiği mücadele sonucunda mal varlığının artacağına, bereketli günler beklediğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA HASTANEYE GİTTİĞİNİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastaneye gittiğini görmek, rüya sahibinin Allah yolunu kabul edeceğine, huzurlu bir hayat süreceğine, her daim doğru yolda olacağına, gelecekte mutlu ve güzel günlerin belediğine delalet eder. Diğer bir taraftan rüyada hastaneye gitmek, rüya sahibinin günahlarının affedildiğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA GÜZEL VE SÜSLÜ HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada güzel ve süslü hastane görmek, işlerin yolunda olduğuna delalet eder.

RÜYADA HASTANEDE YATTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastanede yattığını görmek, rüya sahibi hasta ise şifa bulacağına, rüya sahibinin nam kazanacağına, fakirlikten kurtulmak zengin olacağına delalet eder. Diğer manada rüyada hastaneye yattığını görmek, rüya sahibinin kötü bir olayla karşılaşacağına yorumlanır.

RÜYADA HASTANEDE YEMEK YEDİĞİNİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastanede yemek yediğini görmek, rüya sahibi sağlıklı biri ise rahatsızlık geçireceğine, sağlık sorunlarının olacağına ve bu yüzden moralinin bozulacağına delalet eder.

RÜYADA AKIL HASTANESİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada akıl hastanesi görmek, rüyayı gören kişinin günah işleyeceğine, Allah yolundan uzak olacağına, kötü işler yapacağına delalet eder. Diğer bir manada rüyada akıl hastanesi görmek, rüya sahibinin günahlarından pişman olup tövbe edeceğine delalet yorumlanır.

RÜYADA HASTA ZİYARETİNE GİTMEK NE DEMEK?

Rüyada hasta ziyaretine gitmek, rüya sahibinin yakın zamanda güzel ve mutlu günler göreceğine, sıkıntılarından kurtularak rahata ereceğine delalet eder. diğer bir mana ise rüyada hasta ziyaretine gitmek, rüya sahibinin ailesine ve dostlarına kıymet veren, sevgi ve saygı ile yaklaşan biri olduğuna yorumlanır.

RÜYADA HASTANE AÇMAK NE DEMEK?

Rüyada hastane açmak, rüyayı gören kişinin vatanına ve kendisine hayırlı işler yapacağına, herkesin saygısını gören biri olacağına, iş yaşamında her zaman başarılara imza atacağına delalet eder.

RÜYADA HASTANE TEMİZLEMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane temizlemek, rüya sahibinin, yakın zamanda çok mutlu olacağı olaylar yaşayacağına, iş yaşamında olumlu yönde değişimler yaşanacağına, bereketli bir hayat yaşayacağına delalet eder. Ayrıca rüyada hastane temizlemek, rüya gören kişinin hayatta yeni bir sayfa açacağına delalet eder.

RÜYADA ESKİ HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada eski hastane görmek, rüya sahibinin yaşamında huzurlu olacağına, mutlu olacağına, ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmayacağına delalet eder.

RÜYADA HASTANE BAHÇESİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane bahçesi görmek, rüya sahibinin rahat ve mutlu bir hayat yaşayacağına,sıkıntılı günlerinden kurtulacağına, maddi anlamda rahatlayacağına delalet eder.

RÜYADA HASTANE KAPISINDA BEKLEMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane kapısında beklemek, rüya sahibinin hayatının kolaylıklar içinde olacağına, borçlarını yakın bir dönemde ödeyeceğine, sorunlarından kurtulacağına ve başarılı olacağına delalet eder.

RÜYADA HASTANE MERDİVENİ ÇIKMAK NE DEMEK?

Rüyada hastane merdiveni çıkmak, rüya sahibinin iş yaşamında çok fazla emek harcadığının ancak bir türlü emeğinin karşılığını alamadığına rivayet eder. Diğer bir manada rüyada hastane merdiveni çıkmak, rüya sahibinin sıkıntılara düşeceğine ve sorumluluklarından kaçacağına yorumlanır.

RÜYADA HASTANE YATAĞI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane yatağı görmek, rüyayı gören kişinin hayatında uyuşuk bir yapıya sahip olduğunu ifade eder. Rüya sahibinin uyuşuk bir yapıya sahip olması sebebiyle, iş yaşamında başarıyı yakalayamadığı, ailesiyle sorunları olduğuna ancak bu sorunların zaman içerisinde çözüleceğine delalet eder.

RÜYADA HASTANEDE MORG GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastanede morg görmek, rüya sahibinin zorluklar yaşayacağına, her yapmak istediği işte engellerle karşılaşacağına, sorunlu günler nedeniyle kendisini mutsuz hissedeceğine delalet eder.

RÜYADA ASKERİ HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada askeri hastane görmek, rüya sahibinin, gerçek hayatında birini çok özlediğine, unutmaya çalıştığı kişiyi bir türlü unutamadığına delalet eder. Bir diğer anlamda rüyada askeri hastane görmek, rüya sahibinin maddi kazançlar elde ederek ferah bir döneme geçiş yapacağına yorumlanır.

RÜYADA HASTANE İNŞAATI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hastane inşaatı görmek, rüya sahibinin ileri görüşlü biri olduğu manasına gelmektedir. Aynı zamanda rüyada hastane inşaatı görmek, rüyayı görenkişinin her konuda yalan söylemekten kaçındığına, açık sözlü biri olduğuna, etrafındaki kişiler tarafından sevileceğine delalet eder.

CAFER-İ SADIK'A GÖRE RÜYADA HASTANE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüya yorumlayan Cafer-i Sadık'a göre rüyada hastane görmek,

1- Şifa olduğuna,

2- Huzur bulduğuna,

3- Rahat olacağına

4- Alim birine

5- Saygın biri olacağına delalet eder.