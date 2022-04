Rüyada hacca gitmek ne anlama gelir? Rüyada hacca gitmek için hazırlanmak ve hacca gitmek için yola çıkmak neye işarettir?

Rüyada hacca gitmek nedir? Rüyada hacca gitmek hedefimize emin adımlarla gideceğimizin göstergesi olabilir. Rüyada hacca gitmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak hacca gitmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Peki, Rüyada hacca gitmek için hazırlanmak nedir? Rüyada hacca gitmek için yola çıkmak neye işarettir? Rüyada hacca gitmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA HACCA GİTMEK

Rüyada hacca gittiğini gören kişi hayır görecek demektir. Rüyasında hacca giden kişi din ilmi üzerinde bir âlim sayılacak kadar bilgili olacak ve din konusunda tam bilgi donanımına sahip olacak demektir.

Rüyasında hac ya da her hangi bir kutsal mekânı ziyarete gittiğini görmek ya da buna niyet ettiğini görmek bolluk, bereket ve kazanç elde etmeye işaret ederken, rüyasında hacca ya da kutsal bir mekâna ziyaret niyetini gerçekleştirememek de maddi zarara uğramak ve yokluğa düşmek anlamına gelir. Rüyada kendini hacca giderken ya da hacda gören kişi, sağlık ve şifa bulur, sıkıntılarından kurtulur, aydınlığa kavuşur ve nihayet yüzü güler.

RÜYADA KABE'Yİ TAVAF ETMEK

Bir kimse rüyasında Kâbe'yi tavaf ettiğini ya da hac ziyareti yaptığını görürse eğer kişi dinen kudretli, faziletli ve makbul kişidir.

RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMAK

Rüyayı gören kişinin besmele çekerek hayırlara vesile olmasını istediği ve amaçladığı bir atılım yapacağı anlamına gelir. Saf, temiz ve iyi niyetlerle bir işe kalkışmak, bunun için gün saymak, heyecanlanmak ve sabırsızlanmak demektir. Rüyada hacca gitmek için kafileyle yola çıkmak, bir emeline ulaşmak adına bir araya gelinecek ve aynı doğruda birleşilecek tanımadık kimselerin varlığına yorulur. Rüyada hacca gitmek için arabayla yola çıkmak, daha kolay ve kısa yolu varken o yolu değil de daha uğraşlı olanı kullanmayı tercih etmek ve işin sürüncemede kalmasına neden olmak anlamına gelir. Rüyada hacca gitmek için uçakla yola çıkmak, lüksünü, rahatını, zamanını ve keyfini düşünerek hareket etmektir.

RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN NAMAZ KILMAK

Rüyada hacca gitmek ve toprak üstünde namaz kılmak, ibadette tevazu sahibi olmaya, herkese örnek davranmaya ve ibadette öncülük etmeye işaret eder. Rüyada hacca gitmek ve seccade üstünde namaz kılmak, gönlünden geçen manevi bir duyguyu yaşama kısmetine sahip olmak ve bu sayede dinde daha fazla olgunlaşmak, bilgeleşmek ve güzelleşmektir. Rüyada hacca gitmek ve cemaatle birlikte namaz kılmak,ortakça yapılacak bir işten memnun kalmaya ve bu karardan ve girişimden pişman olmamaya alamet eder.

RÜYADA UÇAĞA BİNİP HACCA GİTMEK

Bir hayaline ulaşmak için yapılması gereken son hamleyi ya da görevi de yapmaya veya son prosedürü de tamamlamaya ve harekete geçmeye yorulur. Rüyada kapının önünden uçağa binip hacca gitmek rüyayı gören kişi için büyük önem arz eden bir konuda kusursuz bir hizmet alması veya eksiksiz şekilde ağırlanması ve muamele görmesidir. Rüyada havaalanından uçağa binip hacca gitmek, hedefini gerçekleştirmek için gereken her türlü cefayı çekmeye ve her zorluğu göğüslemeye işaret eder.

RÜYADA YÜRÜYEREK HACCA GİTMEK

Hayalinin bile kişiyi mutlu etmesine yetecek bir düşünceyi işaret eder. Rüya sahibinin gerçekleştirmeye ne maddi ne de manevi olarak gücünün yetmeyeceği bir niyetinin olmasına yorulur. Rüyada yürüyerek hacca giden bir insan görmek, birinin dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacak ama aslında kendisine söz hakkı verilmesi durumunda mutlaka açıklaması olacak bir harekette bulunmasına alamet eder. Rüyada annenin, babanın, arkadaşın, sevgilinin ya da başka bir yakının yürüyerek hacca gittiğini görmek, sevilen bir kimseyi kendisine zarar verecek bir düşünceden vazgeçirmeye çalışmak anlamına gelir.

RÜYADA AİLECE HACCA GİTMEK

Haneye girecek hayırlı bir habere ya da aile için uğur ve şans getirecek bir gelişmenin olmasına yorulur. Büyük bir sevinç ve mutluluktur. Örneğin; ailede yatalak bir hasta varsa onun yürümesine, birinin gelin ya da damat olmasına veya bir bebek haberinin alınmasına delalet eder. Rüyada ailece hacca gitmek isteyip gidememek de bunun tam tersine, kısmete engel olacak, mutsuzluk yaratacak, eldekini avuçtakini alıp götürecek ve aile içinde huzursuzluk yaratacak tatsız olaylar demektir.

RÜYADA TRENLE HACCA GİTMEK

Sonunda kısmetin, şifanın ve kurtuluşun olduğunu bilerek yapılacak bir işte her türlü cefayı çekme sabrını göstermeye, onun için yıllarca çalışmaya ve beklemeye hazır olmaya, bu uğurda her şeyi feda edebilmeye delalet eder. Rüyada arızalı trenle hacca gitmek, yarar sağlamak için yapılacak bir girişimde yanlış yollardan gitmek, doğru teknikleri uygulayamamak ve zamanın boşa gitmesi demektir.

RÜYADA HACCA GİTMEK İÇİN DUA ETMEK

Rüyayı gören kişinin gerçekten de hacca giderek en büyük ibadeti gerçekleştirmek konusundaki samimiyetine, coşkusuna, inancına ve isteğine alamet eder. Kişinin yaradanı yar bilmesi, ona sığınması, ondan medet umması, her şeyi ondan istemesi gibi bunun için de yine yaradana el açtığına işaret eder.

RÜYADA HACCA GİTMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Din ve ibadet konusundaki kuvvetin bir göstergesidir. Hacca gitmek bireyin her gün yaptığı gündelik ya da sıradan bir eylem değildir. Bilinçaltında her gün rutin olarak yapılan işlerin yer etmesi kaçınılmazdır. Fakat hacca gitmek örneğinde de olduğu gibi bazı rüyalar çok özeldir ve ancak bireyin hayalini kurması ya da amacını gütmesi durumunda rüyalarında karşılaşabileceği rüyalar arasındadır. Bu rüya için kişinin gerçekten de hacca gitmek istediğini hem de çok istediğini söylemek mümkündür. Birey muhtemelen bunun heyecanı ve beklentisi içindedir hatta nasıl olur da hacca bir an önce giderim diye planlar bile yapıyor demektir.

Haberler.com - Gündem