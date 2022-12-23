Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada güneş tutulması, güneş açması görmek ne anlama gelir? İslami Rüya Tabiri!

Rüyada güneş görmek genel olarak maddi olanaklara yorumlanır. Kişinin iyi bir kazanç elde edeceği ve buna hakkıyla sağlayacağı üzerine ifade edilir. Aynı zamanda görünen rüyaya bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yorumlar da yer alabiliyor. Peki, Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada güneş tutulması, güneş açması görmek ne anlama gelir?

Rüyada güneşi görmek, görülen duruma göre birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada güneşin eve girdiğini görmek, büyük bir mutluluğa işaret veya seferde, yolculukta dışarıda bulunan ev sahibi­nin eve gelmesi, eve dönmesine işaret olarak tabir edilir. Peki, Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada güneş tutulması, güneş açması görmek ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA GÜNEŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada güneş görmek bol kazanç anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hayırlı bir rüya olarak bilinir. Rüya sahibinin devlette iyi bir iş bulacağı üzerine yorumlanır. Tabii rüyaya bağlı olarak olumsuz şekilde de yorumlar yapılmaktadır. Rüyada güneş görmek bazı sıkıntıların olabileceği ve bu sıkıntıların uzun bir süre devam edebileceği üzerine ifade edilir. Aile arasında tartışmalara ve sorunların büyüyebileceği üzerine de ele alınmaktadır. Ancak genel olarak olumlu şekilde yorumlanır ve maddi ve manevi kazanç üzerinden kişinin mutlu bir hayat elde edebileceğini delalet eder.

RÜYADA GÜNEŞ AÇMASI NE DEMEK?

Rüyada güneş açması rüya sahibinin bir erkek evlat sahibi olacağına yorumlanır. Eğer rüya sahibi bekar ise rüyasında güneş doğurduğunu gören kişinin evlilik yolunun açılacağı ve karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına delalet eder. Rüyada güneş açması en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Özellikle hayat içerisindeki pek çok sıkıntı ve sorunun kısa zaman içerisinde yok olacağı üzerine rivayet edilir. Aynı zamanda kariyer sahibi olacağı ve iş dünyasında başarılı bir dönem geçireceğine işaret eder.

RÜYADA GÜNEŞ TUTULMASI

Rüyada güneş tutulması genelde devlet işlerine yorulur. Özellikle rüya sahibinin yaşadığı ülkede bazı sorunlar meydana gelebileceğini ve tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalabileceği üzerine ifade edilir. Aynı zamanda rüya sahibinin elinde olan birikiminin günden güne yavaş yavaş azalacağı ve tükeneceğine delalet eder. Bu konuda önlem alabilmesi için bir uyarı niteliği taşıyan rüyadır. Özellikle elindeki birikimi düzgün kullanamayacağı ve kısa süre içerisinde yüksek kayıplar yaşayabileceğine yorumlanır.

RÜYADA GÜNEŞ IŞIĞI GÖRMEK

Rüyada güneş ışığı görmek mutlu haberler alınacağına delalet eder. Özellikle rüya sahibi adına mutluluk verici maddi ve manevi haberler elde edeceği üzerine yorulur. Yakın zamanda parlak ve güzel günlerin müjdesini veren haberlerin geleceğini anlatır. İş hayatında yeniden düze çıkacağı ve gelirinin daha yüksek noktaya çıkacağına dair ifade edilir. Özellikle eğer yeni bir iş girişimi var ise bu iş üzerinden başarılı olunacağına tasvir edilir. Karamsar günlerin son bulacağı günler ile beraber, ruhsal açıdan kişinin daha huzurlu ve sakin bir hayata kavuşacağını rivayet etmektedir.

RÜYADA GÜNEŞ VE AY GÖRMEK

Rüyada güneş ve ay görmek oldukça hayırlı yorumlar üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle rüya sahibinin maddi açıdan feraha kavuşacağını ve iyi bir kazanç elde edeceği üzerine yorulur. Ayrıca yolculuk yaparken rüyasında güneş ve ay gören kişilerin hayatının belli bir döneminde helak olacağı anlatılır. Yorgunluk ve hüzünlü belirtisi olarak da ifade edilmektedir.

Kişinin mutlaka yolculuk yapacak ise hastalık olmadığına bağlı olarak bunu gerçekleştirmesine dair uyarı niteliği taşır. Hem güneş hem de ay görmek rüya sahibinin maddi ve manevi olmak ile beraber, ailesi eşliğinde huzurlu bir hayata uzanacağına dair genel olarak dalalet edilmektedir. Siz de gördüğünüz rüyayı farklı yorumlar üzerinden okuyabilir ve inceleyebilirsiniz.

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİNDE GÜNEŞ GÖRMENİN ANLAMI VE YORUMU

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada güneş görmek anlamını sekiz madde ile açıklamıştır. Bunlar:

Yönetici

Büyük hakim

Reis

Rızk

Hakimin adaleti

Menfaat

Eş

Geleceği parlak ve güzel iş.

Rüyada güneş görmek, devlet başkanına, babaya, anneye, mal ve mülke veya sadık bir eşe işarettir. Bazen de güneş, bolluk ve berekete, hayatın devamı için gerekli sebep ve unsurlara işarettir.

Cabir Mağribî: Güneş ve Ay'da görülen her türlü noksanlık anne, baba ve kardeşlere yorulur. Rüyada "Güneş" babaya, "Ay" anneye, "yıldızlar" da askerlere... ["Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm."

Güneşe secde etmek; söz sahibi birinin size şefkat göstereceğine, yanına alacağına, iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve bulunduğunuz yerin halkının adalet ve insafla yönetileceğine yorumlanır.

Hz. Danyal (a.s): Güneş, hâkime veya büyük bir kimseye işarettir.

Rüyada görülen güneş, gücü, kudreti, büyüklüğü çağrıştırır. Kimi zaman ise, ailede babayı, yönetimde devlet başkanını, ticarette altını, din dünyasında büyük bir bilgin zatı ve duygu dünyasında da eşsiz güzel bir kadını simgeler. Bazen sevinç duymaya, üzüntüye; bazen de, haber almaya, işaret eder. Kimi zaman ölümün yaklaştığına, zenginliğe; kimi zaman da, hastalığa çağrışım yapar.

Rüyada bir kimse güneşe ibadet ettiğini görse, o kişinin isyankâr olacağına işarettir. Güneşin gece doğduğunu görmek ise, rüyayı görenin sıkıntıdan bolluğa kavuşacağına hükmedilir. Bazen da bu rüya tamamen aksi olarak yorumlanır. Kimi zaman da güneşi görmek, rüya sahibinin kıskanılmasına işaret eder. Bu rüya Hz. Yusuf un kıssasını çağrıştırır.

RÜYADA GÜNEŞ DOĞMASI

Güneşin doğduğunu görmek; hacetinizin reva olacağına, battığını görmek ise, bunun aksine tabir edilir. Güneşin kendi evinde doğduğunu görmek, akrabadan biriyle evlenmeye işarettir.

Bekar bir kimse rüyada, güneşin kendi evinde doğduğun görse, rüya sahibinin hısımlarından biriyle evleneceğine işaret sayılır. Eğer güneşin başka bir evde doğduğunu görürse, rüya sahibinin o ailenin fertlerinden biriyle evleneceğine hükmedilir.

Evli bir kimsenin güneşin doğduğunu kendi evinde görmesi, o kişinin bir çocuğu doğacağına ve bu çocuğun hayırlı bir evlat olacağına işarettir. Kısır bir ailenin bu tür bir rüyayı görmesi ise, kendilerine bir evlâtlık alacaklarına yorumlanır.

RÜYADA GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI

Hasta bir kimse rüyada güneşin batıdan doğduğunu görse, o kişinin kısa bir zamanda iyileşeceğine işaret sayılır. Rüyada ay ile güneşin üstüne doğduklarını görmek, anne ve babanın rüya sahibinden hoşnut olduklarına hükmedilir. Eğer güneşle ayın ışıklan solgunsa ana ve babanın rüyayı görene dargın olduklarına yorumlanır.

Bir kimse rüyada güneşin battıktan sonra hemen doğduğunu görse, rüya sahibinin bulmaktan umudunu kestiği kaybolan bir şeyini bulacağına işaret sayılır. Veya bozulan işinin yeniden düzeleceğine hükmedilir. Eğer yakınını kaybeden biri bu tür bir rüyayı görürse, o kişinin kaybetti sandığı kimseye kavuşacağına bir işarettir.

Rüyada güneşin karardığını görmek, rüya sahibinin aile ferdinden hatırı sayılan birinin hastalanacağına işarettir. Güneşin aniden kaybolduğunu görmek ise, böyle bir kişinin öleceğine yorumlanır. Bazen da rüya sahibinin işini kaybedeceğine hükmedilir. Bir kimse güneşi yatağında görse, rüyayı görenin yakın bir zamanda bir hastalığa yakalanacağına işaret eder. Rüyada güneşle ay ışığım bir arada görmek ise, rüya sahibinin sevdiği ile buluşacağını gösterir.

RÜYADA GÜNEŞ SARARDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin bulunduğu çevrede ünlü bir kişinin hastalanacağına yorumlanır. Yada bir salgın hastalığın yayılacağına hükmedilir.

Rüyada güneşi tuttuğunu, güneşin kendinin olduğunu, kendinin güneş olduğunu, güneşin yörüngesinde bulunduğunu veya güneş gibi çevresine ışıklar saçtığını görmek, ehil kimse için bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebelere, ehil olmayan kimse için büyük hayırlara, itibar ve saadete işaret eder.

Sadece güneş ışığını görmek; yukarıdaki tabirin aksine işarettir.