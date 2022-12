Eğer rüyamızda her zaman gitmediğimiz bir yere gittiysek, her zaman yemediğimiz bir yemek yediysek ya da her zaman kullanmadığımız bir eşya kullandıysak bu rüyanın ne anlama geldiğini merak ederiz. Anlamını merak ettiğimiz rüyaları anlamlandırmak için rüya tabirlerine başvururuz. Peki, Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak, güneş gözlüğü görmek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA GÖZLÜK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada gözlük görmek rüyayı gören kişinin etrafında olan biteni anlamadığı hayatı sadece kendi gördüğü gibi zannettiği anlamına gelir. Bu rüya yorumuna göre rüya sahibi oldukça iyi niyetli ve iyi fikirlidir, insanlarda kötülük aramaz ve herkesi kendisi gibi zanneder bu yüzden de etrafında dolaşan dost görünümlü düşmanların farkında değildir. Bu rüyayı görenler yakın çevresinden kötülük görecek demektir.

RÜYADA GÖZLÜK TAKMAK NE DEMEK?

Rüyada gözlük takmak, rüya sahibinin bir hayal kırıklığı yaşayacağının işaretidir. Rüya yorumcularına göre rüyada gözlük taktığını gören kişi aslında bir konunun kendisinin bildiğinden çok başka olduğunu öğrenecek ve etrafındakilere güveni kırılacaktır. Rüya sahibi gerçek sandığı şeylerin yalan olduğunu öğrenince sarsılacak ve uzun süre kimseye güvenemeyecek demektir.

RÜYADA GÖZLÜK KIRILMASI

Rüyada gözlüğün kırılması rüya sahibi için oldukça zor geçecek bir dönemin başlayacağı anlamını taşır. Rüyada gözlük kırılması rüyayı gören kişinin yaşayacağı bir zor durum karşısında etrafında olan birinden bir yardım isteyeceğinin ve bu işi tek başına halletmeye gücünün yetmeyeceği anlamına gelir.

Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyada gözlük camı kırılması kişinin hakkında çıkan dedikodulardan alnının ak bir şekilde çıkacağına, kötülüklerden yakasını kurtaracağına sıkıntıların son bulacağına işarettir. Rüya sahibi mutsuzluğunun ardından güçlenecek ve hayatının kontrolünü eline alacak demektir.

Rüyada kırık gözlük görmek rüya sahibinin iş hayatında yaşanacak sıkıntılara ve hayatında yaşanan değişikliklere ayak uyduramamaya yorulur.

RÜYADA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÖRMEK

Rüyada güneş gözlüğü görmek rüya sahibinin risk almaktan korkan ve hayatının her alanında kontrollü giden bir insan olduğuna yorulur. Rüyada güneş gözlüğü görmek rüya sahibinin iş hayatında kazanacağı başarılara, temkinli adımlardan sonra gelecek zafere ve artacak maddi kazanca işarettir.

RÜYADA GÖZLÜK ALMAK

Rüyada gözlük aldığını gören kişi özellikle maddi olarak desteğe ihtiyaç duyduğu bir şey yaşayacaktır. Rüya sahibinin tek başına gücünün yetmeyeceği bu iş için arkadaşlarına ve ailesine danışacağı, onlardan yardım isteyeceği ve beklediği yardımın da ona sunulacağı söylenir.

RÜYADA GÖZLÜK KAYBETMEK

Rüyada gözlük kaybetmek maddi zorluğa ve para kaybına işaret eder. Rüyasında gözlük kaybettiğini gören kişi bir süre harcamalarını kontrol etmek zorunda kalacak, etrafa yaptığı borçlar yüzünden sıkıntılı günler yaşayacaktır. Bir süre kontrollü gidildiği durumda maddi olarak rahatlama sağlanacak, rüya sahibi sağlığına ve huzuruna kavuşacak, zor günleri geride bırakacaktır.

RÜYADA GÖZLÜK BULMAK

Rüyada gözlük bulmak beklenmedik bir anda gelecek müjdeli habere işarettir. Rüya sahibi alacağı müjdeli haberden dolayı çok sevinecek, maddi ve manevi kazanç sağlayacağı bir durumun içine girecek demektir.

RÜYADA GÖZLÜK KAYBETMEK

Rüyada gözlük kaybetmek rüya sahibinin nostaljiden uzaklaşmasına, geçmişten yavaş yavaş kopması gerektiği anlamına gelir. Rüya sahibi geçmişin izlerinden bir türlü sıyrılıp, geleceğe yönelememektedir. Bu yüzden hayatında bazı aksaklıklar meydana gelmektedir. Rüyada kaybedilen gözlük ise artık geçmişi düşünmemek gerektiğine, geçmişle yaşamamak gerektiğine, kimseye kin beslememek ve bu ağırlığı taşımamak gerektiğine yorumlanır.