Rüyada etek görmek anlamı çok fazla merak edilen rüya türleri arasında yer alıyor. Rüyada etek görmek, rüya sahibinin cinsiyetine göre, evli olup olmamasına, yaşlı olup olmamasına göre farklı yorumlar barındırıyor. Peki, Rüyada etek giymek ne anlama gelir? Rüyada mini etek giydiğini görmek, etek ütülediğini görmek nedir?

Rüyada etek görmek, annenin mutlu olacağına, evin hanımına, kız çocuğuna veya bir kadına işaret eder. Kısa bir yol olarak yorumlanır. Etek güzel ise yol o kadar kısmetlidir. Peki, Rüyada etek giymek ne anlama gelir? Rüyada mini etek giydiğini görmek, etek ütülediğini görmek nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA ETEK GİYMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada etek giymek seyahate işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi çok inanmasa da bir iş için yolculuk yapacaksa işinin iyi sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Rüyada etek görmek bazen kadına da yorumlanmaktadır. Rüyanın yorumlandığı kadın evin annesi ya da hizmetlisi olabilir. Eğer rüyayı gören kişi erkek ise güzel ve alımlı bir kadın ile hayatını birleştireceğine işarettir.

Eğer bir kadın rüyasında yeni bir etek görürse çok kısa bir sürede kısmet bulacağı anlamına gelir. Eski bir etek gördü ise çok kısa bir sürede sevdiği kişiyi kaybedeceğine delalet eder. Kısa ve dar etekler ise bir erkek tarafından kötü bir harekete maruz kalınacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA ETEK GÖRMEK

Rüyada görülen eteğin belli bir kısmında leke bulunursa herhangi bir konuda zan altında kalınacağı anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda devam eden davanız bulunuyorsa davayı kaybedeceğiniz anlamına da gelmektedir.

Rüyada etek gören kişi erkek ise bazı konularda ümitsizlik yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada görülen etek temiz ise haksız yoldan elinize para geçeceği anlamına gelmektedir. Eğer rüyayı gören erkek eteğin temiz ya da kirli olmasına dikkat etmiyorsa bir kadın tarafından başının belaya gireceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA KISA ETEK GİYMEK

Rüyayı gören kişi rüyasında mini etek giydi ise ya da mini etek giyen birini gördüyse kişinin bir yola gideceği ve bu yolda arkadaşları ile oldukça eğlenceli vakit geçireceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA SİYAH ETEK GÖRMEK

Rüyada siyah etek görmek ya da siyah etek giydiğini görmek genellikle yöneticilere yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin oldukça ağırbaşlı olduğu ve bu huyu sebebi ile de çok takdir toplayacağı anlamına gelmektedir. Bunun yanında rüyada siyah etek görmek şöhret ve ün anlamına da gelmektedir.

RÜYADA BEYAZ ETEK GÖRMEK

Rüyada beyaz etek görmek ya da bu eteği giymek iyi niyete ve iyi duygulara işaret etmektedir. Rüya sahibi kötülük ile ilgili duyguları asla aklından geçirmez. Bunun yanında herkes için iyilik isteyen bir kişi konumundadır.

RÜYADA ETEK ALMAK

Rüyada etek aldığını gören kişi yakında zamanda bir kısmet bulur ve evlenir. Rüyada satın alınan etek uzun ise bu kişinin uzun ve mutlu bir evliliği olacağı anlamına gelmektedir. Eğer rüyada alınan etek kısa ise evliliğin kısa süreceği anlamına gelmektedir. Bu durumda iyi düşünmek gerekir.

RÜYADA ETEK DİKTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada etek dikmek de etek satın almak gibi değerlendirilen bir konudur. Yeni bir kısmet bulunacağı ve bu birlikteliğin evliliğe gideceği anlamında yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi evli ise eşi ile arasındaki sorunları düzelteceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA ETEK ÜTÜLEDİĞİNİ GÖRMEK

Bu şekilde görülen rüya, rüya sahibi evli ise eşi ile arasındaki sorunları düzelteceği anlamına gelmektedir. Ya da eşiniz ile ilgili bir sıkıntı yok ise sıkıntılar yaşayabileceğiniz anlamına da gelmektedir.