Rüyada diş görmek, alimlerin tabirlerine göre akrabalara delalet eder. Tabircilere göre rüyada görülen diş çürümelerinin akrabaların başına gelebilecek olaylar şeklindedir. Dişlerin temiz tutulması, fırçalanması ise akrabaların sürekli gözetilip kollandığı manasına gelir. Peki, Rüyada çürük diş görmek ne anlama gelir? Rüyada çürük diş çekmek, çektirmek, çürük diş düşmesi ne demek?

Rüyada diş görmek, alimler tarafından çok fazla detaylı şekilde yorumlanmıştır. Görülen dişlerin akrabalara delalet ettiği söylenir. Üst dişlerin baba tarafı akrabalarına, alt dişlerin anne tarafından akrabalara işaret ettiği yorumlanmıştır. Rüyada görülen dişlerde sorun olması, işaret edilen akrabaların başına gelebilecek talihsizliklere delalet eder. Peki, Rüyada çürük diş görmek ne anlama gelir? Rüyada çürük diş çekmek, çektirmek, çürük diş düşmesi ne demek?İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada çürük diş görmek, can sıkıntısına neden olacak olaylar yaşamaya, huzursuz ve mutsuz olmaya işaret eder. Rüya sahibinin içine kapanmasına, evinden çıkamaz olmasına, işinden ve sosyal hayatından geri kalmasına neden olacak kötü olaylar yaşanacağına alamet eder. Rüyayı gören kişinin kişisel bazı sıkıntıları olacağına, bu sıkıntılardan kurtulmasının da zaman alacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin kendini çok yorgun, halsiz ve mutsuz hissedeceği ve sürekli uyuma ihtiyacı duyacağı günler yaşayacağına yorulur.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞ ÇEKMEK NE DEMEK?

Rüyada çürük diş çekmek, rüya sahibinin çevresinde zor durumda kalmış birine destek olacağına ve omuz vereceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin gerek maddi imkânlarını kullanarak gerekse o kimsenin derdine ortak olup onu teselli ederek bir kimseye destek olacağı anlamına gelir.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞÇEKTİRMEK

Rüyada çürük diş çektirmek, rüyayı gören kişinin kendisine uzanacak bir dost eli sayesinde dertlerine derman ve hastalıklarına şifa bulacağı şeklinde yorumlanır. Bir kimse sayesinde esenlik bulmaya, düze çıkmaya ve rahata ermeye alamet eder.

RÜYADA DİŞ GÖRMEK

Rüyada dişlerin görülmesi eski alimler tarafından çok fazla detaylı yorumlanmıştır. Alt, üst ve çene dişlerinin her birini farklı yorumlayan tabirciler, genel anlamda dişlerin akrabalara işaret ettiği söylenir. Dişlerde sorun olması, akrabaların başına gelebilecek problemlere delalet eder.

Dişlerin güzel olması, korunması ise akrabalara göz kulak olduğu manasına gelmektedir. Rüyada diş görmenin diğer fazileti, birliğin kurulmasıdır. Kendi kardeşleri, çocuklarıyla güzel bir birliktelik kurulacağı manasına gelir.

RÜYADA DİŞ FIRÇALAMAK

Rüyada diş fırçalamak, yakın akrabalara olan düşkünlüğü işaret eder. Kişinin akrabalarını korumak için elinden gelen her gayreti gösterdiğini rivayet eder. Ancak İslam alimleri akrabalarına düşkün olan kişinin kendini fazlasıyla heba etmemesi gerektiğini, her şeyin Allah'ın takdiri olduğu üzerine yorumlar yapmışlardır.

Rüyada diş fırçalamak, çocukların, anne veya babanın kişinin kanatlarına almak istemesi şeklinde yorumlanır. Aşırı sevgi gösterildiği manasına gelir. Rüyada diş görmenin diğer hikmetleri ise sahip olunan şeye verilen değeri gösterir. Bu rüyayı gören kişilerin çoğunlukta küçük şeylerle mutlu olabildikleri şeklinde yorumlamalar yapılmıştır.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞDÜŞMESİ

Rüyada çürük diş düşmesi, rüya sahibinin kendisine ayak bağı ve dert olan sorunlarından kurtulacağına, kendisini başarıya ve mutluluğa götürecek yolların önünün açılmasına işaret eder. Kişi artık güzel günler görmeye başlayacak demektir.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞÇIKARMAK

Rüyada çürük diş çıkarmak, kötü, zor ve uğursuz günlerin habercisidir. Rüyayı gören kişinin çok zorlanacağı, darda kalacağı ve üzüleceği günlerin geleceğine bu dönemin kendisi için çok yıpratıcı olacağına rivayet edilir.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞKIRILMASI

Rüyada çürük dişin kırılması fena işler olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin huzurunun kaçacağı ve aile içindeki geçiminin bozulacağı ile tabir edilir. Tatsızlık yaşamaya ve çıkmaza düşmeye delalet eder.