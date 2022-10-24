Rüyada cam silmek ne anlama geliyor? Rüyada başkasının evinde cam silmek nedir? Rüyada cam silmek temizlik yapmak ne demek?

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RÜYADA CAM SİLMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada cam silmek, esenlik ve mutluluk bulmak anlamına gelir. Rüya sahibi işlerinde kolaylık yaşayacak, endişe, kuşku, kuruntu ve tüm korkularından arınacak, yeni ve güzel başlangıçlar yapacak demektir. Rüyada cam silmek rüya sahibini üzen, kızdıran ve mutsuz eden her şeyden kurtulacağı anlamına gelir. Güzel haberler almak, iyi niyetli işler yapmak, hayır görmek ile tabir edilir. Aynı zamanda sıhhat bulmaya işaret eder. Rüyasında temizlik yaptığını gören kişi hastalıklarından kurtulur ve eski sağlığına yeniden kavuşur.

RÜYADA BAŞKASININ EVİNDE CAM SİLMEK NEDİR?

Rüyada başkasının evinde cam silmek, yaptığını gören kişinin sorunları çözüme kavuşur. Eli bollaşır, işleri yoluna girer. Rüya sahibi için geleciğin parlak olacağı anlamına da gelmektedir.

Rüya sahibi için yeni başlangıçlar yapmak anlamına gelir. O hane içinde mutluluk verici güzel günlerin yaşanacağına ve hane içinde her zaman ağız tadı, keyif, eğlence ve sağlık olacağına işaret eder. Rüyada başkasının evinde cam silmek, aile bireyleri ile arasındaki bağ da gittikçe sağlamlaşacaktır.

RÜYADA CAM SİLMEK TEMİZLİK YAPMAK NE DEMEK?

Rüyada cam silmek temizlik yapmak, zor bir durumdan ustalıkla kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibi kendisi için büyük sorun olan ve sürekli ayağına dolanan bir işi sonlandırmak sureti ile bertaraf edecek ya da canını sıkan, her yerde karşısına engel olarak çıkan bir kişiyi hayatından uzaklaştıracak demektir.

Rüya sahibinin çevresindeki kişilerce çok sevildiği ve onlardan hayır göreceği anlamına gelir. Rüyasında cam sildiğini gören kişi her zaman ailesinin duasını alır, onların rızası olmadan hiçbir iş yapmaz, bu sayede de işlerinden hep hayır görür.