Rüyada beşik görmek, pek çok rüya tabircisi tarafından hayırlı olaylara delalet ettiği söylenmektedir. Bu nedenle rüya sahibinin korkacağı bir durum yoktur. Rüyada beşik görmenin ayrıca birçok çeşidi bulunuyor. Peki, Rüyada beşik görmek ne anlama gelir? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?

Rüyada beşik görmek, evlenmeye ve bir evladınız olacağına yorumlanır, beşik yapmak, beşik almak, bekarlar için ev­lenmeye, evli iseniz çocuğunuz olacağına yorumlanır Rüyada beşik görmek değişik şekilde yorumlanır. Rüyada beşik gören evli çiftler için çocukları olacağına işarettir. Peki, Rüyada beşik görmek ne anlama gelir? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA BEŞİK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada beşik görmek herkes için mutlaka iyi bir olaya ya da hayırlı bir menfaate delalet eder. Hasta kimseler için deva bulup sağlına geri kavuşmaya, borçlu kişiler için borcunu ödemeye, alacaklı kişiler için alacağın tahsil etmeye, darlıkta olanlar için bolluğa kavuşmaya işaret edilmektedir.

Rüyada beşik görmek anne için bebek hayali kurmak, evli olmayan kişi için güzel bir evlilik yapma arzusu taşımak şeklinde de ifade edilir. Beşiğin dolu olması yani içinde bir bebeğin olması kişinin başındaki kara bulutların dağılması anlamına gelirken boş beşik ve boş beşiğin rüya sahibi tarafından sallanması büyük musibetler yaşamak şeklinde ifade edilir. Rüyada beşik gören kişinin düşmanlarının da çok olduğu yorumu yapılır. Rüya sahibi sürekli bu düşmanlarla uğraşmak zorunda kalacak demektir.

Bu gibi yorumların yanında rüyada beşik kurmak gibi bazı rüyaların da yorumları bulunmaktadır. Bu rüyanın tabiri ise rüya sahibi için hayırlı gelişmeler şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğine, mutluluğunun ve huzurunun da yerine geleceğine işaret eder.

RÜYADA BEŞİK GÖRMENİN ANLAMI

Rüyada beşik görmenin anlamında yukarıda bahsetmiştik. Bunun yanında rüyada görülen beşiğin durumuna göre bazı yorumlar daha yapılmaktadır. Bunlardan biri de rüyada beşik aldığını görmektir. Rüya sahibinin rüyasında beşik aldığını görmesi hayırlı bir yuvaya ve hayırlı evlatlara sahip olmaya duyulan özleme ya da arzuya yorulur. Rüyasında beşik aldığını gören kişinin gönlünde kız evlat sahibi olmak varsa kızı, erkek evlat sahibi olmak varsa oğlu olacağına yorumlanmaktadır.

Bunlar arasından en sık görüleni rüyada boş beşik görmektir. Rüyada boş beşik görmek, ev değiştirmeye, kişinin evlenmekten vazgeçmesine veya sevgilisinden ayrılmasına işarettir. Rüyada boş bir beşiğinin bulunduğunu gören kişi yeni bir ev satın alır ve onu döşeyerek orada yaşamaya başlar. Bazen de bu rüya özellikle kadınlar için ayrılığa, evliliğin gerçekleşmesine veya evlilikte umulanın bulunamamasına yorumlanır. Rüyada içinde bebek bulunmayan beşik, eğer evli birisi görmüşse eşi ile yaşayacağı tartışmalara, bekarlar içinse bir müddet daha bekar kalmaya delalet eder. Boş beşik çocuklu kişiler için, evladının okumak veya evlilik gibi bazı olaylar sonucunda evden ayrılması ve kendine yeni bir hayat kurması anlamlarına gelmektedir.