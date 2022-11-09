Günlük hayatta en çok kullanılan eşyalardan biri de battaniyelerdir. Battaniyelerin kullanımı oldukça yaygındır. Rüyada battaniye görmek de sık sık görülen durumlardan bir tanesidir. Bu rüyayı gören kişiler rüyalarının yorumunu yaptırmak önemlidir. Peki, Rüyada battaniye görmek ne anlama gelir? Rüyada battaniye almak ve örmek ne demek?

Battaniyenin eski ve yeni olmasına bağlı şekilde rüyada battaniye görmek farklı yorumlar üzerinden ele alınmaktadır. Rüya yorumcuları aynı zamanda olumlu ya da olumsuz biçimde farklı yorumlar getirmiş durumda. Peki, Rüyada battaniye görmek ne anlama gelir? Rüyada battaniye almak ve örmek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA BATTANİYE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

rüyada battaniye görmek eğer rengarenk, yeni ve güzel bir battaniye ise sıhhat, mutluluk ve huzura işaret etmektedir. Aynı zamanda aile sıcaklığı ve saadet üzerine yorumlanır. Bunun tam tersine battaniye eskimiş, yırtılmış ve kötü kokan bir şekilde görünüyor ise, o vakit istemeden günaha girme durumuna anlatmaktadır. Eski battaniye diğer yandan rüya sahibinin çevresindeki dedikodu yapan ve arkasından konuşan insanları anlatmaktadır.

RÜYADA BATTANİYE ALMAK NEDİR?

Rüyada battaniye almak samimi, sıcak ve temiz kalpli komşulara işaret etmektedir. Özellikle rüyasında battaniye satın alan kişiler için iyiliksever ve dürüst insanlar ile karşılaşacak anlamı taşımaktadır. Rüya sahibinin her düştüğünde elinden tutacak yeni dostlara ve güvenilir insanlara delalet eder. Aynı zamanda çevresindeki dost ve düşmanı ayırmak için de bir uyarı şeklinde öne çıkmaktadır.

RÜYADA BATTANİYE ÖRMEK

Rüyada battaniye örmek alnının akıyla zorlu bir işin içinden çıkmak anlamına gelmektedir. Bu iş sonunda iyi bir kariyer, başarı ve mal ile kazanca delalet etmektedir. Aynı zamanda rüyasında battaniye ölen kişiler adına aile hayatında mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet etmektedir. Rüyasında battaniye örüp bitiren kişiler kısa zaman içerisinde istedikleri hayallerine kavuşacak anlamı çıkmaktadır. Battaniye örerken yarıda kalan kişiler ise hayallerine ulaşmak için yoğun bir çaba içine girmesi gerektiğini gösterir.

RÜYADA BATTANİYE YIKAMAK

Rüyada battaniye yıkamak rüya sahibinin temiz kalpli olduğuna işaret etmektedir. Kimsenin arkasından konuşmadan ne varsa dürüst şekilde yüzüne karşı söyleyen bir kişi olduğunu anlatır. Özellikle rüya sahibinin açık sözlü, yürekli ve samimi bir kişi olduğunu tasvir eder. Dostlarına iyi ya da kötü ne varsa net olarak söyleyen ve onlara iyilik eden biri şeklinde de ifade edilmektedir.

RÜYADA BATTANİYE KAYBETMEK

Rüyada battaniye kaybetmek rüya sahibinin gösterişli halinin hemen fark edileceğine işaret eder. Ayrıca iş hayatında başarılı bir zaman getireceğini ve iyi bir kazanç elde edeceğine delalet eder. Çevresindeki kötü olaylardan uzak kalacağı ve her türlü musibetten kurtulacağı üzerine yorumlanır.

RÜYADA BATTANİYE ÖRTMEK

Rüyada battaniye örtmek özellikli rüya sahibinin kışın renkli bir battaniye kullanması ile kariyer sahibi bir işe işaret etmektedir. Yazın kullanılacak bir battaniye ise yaşanabilecek para sıkıntısına delalet etmektedir. Diğer yandan herhangi bir yere battaniye sermek ise yol anlamına gelmektedir.

RÜYADA BATTANİYE KATLAMAK

Rüyada battaniye katlamak rüya sahibinin hayattaki bazı ilişkilerini askıya alması gerektiğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda kişinin bir süre yalnız kalmasına ve kafasını toplaması gerektiğini anlatır. İlişkileri gözden geçirmek ve doğru ile yanlışı ayırma noktasında oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

RÜYADA BATTANİYE ARAMAK

Rüyada battaniye aramak rüya sahibinin bilmediği bazı gerçekleri öğreneceği anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda sorunları ve umutsuzluğun geride kalması ile beraber, sevdiği insanlardan yardım alacağına işaret eder.

RÜYADA BATTANİYE ÇIRPMAK

Rüyada battaniye çırpmak sorunlar ile boğuşmak suretiyle, düşmanlara karşı ezeli bir galibiyet alınacağı üzerine yorumlanır. Ayrıca güzel iş fırsatlarının karşısına çıkacağını göstermektedir.

RÜYADA BATTANİYE DİKMEK

Rüyada battaniye dikmek yapılan bir iş üzerinden bolluk ve kazanç anlamına gelmektedir. Ayrıca sorun ve problemlerin kalkacağı, mutlu günlerin rüya sahibini beklediğine dair yorumlanır.