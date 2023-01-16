Rüyada avukat görmek, konuşkan ve becerikli dostlara sahip olduğunuz anlamındadır. Bu kişiler dost bakımından şanslı kimseler olarak rivayet edilir. Rüyada avukat görmenin anlamı bazı rüya yorumcularına göre de sıkıntıların geçmesi anlamına gelir. Peki, Rüyada avukat görmek ne anlama gelir? Rüyada avukat olduğunu görmek ne demek?

Rüyada bir avukatla karşılaşmak, gayet konuş­kan ve becerikli dostlarınız bulunduğuna yorumlanır. Avukata da­va vermek karlı ve kazançlı bir iş tutacağınıza avukatla pazarlık etmek, hapis ise serbest kalacağınıza, mevcut sıkıntılarınızın geçe­ceğine işarettir. Peki, Rüyada avukat görmek ne anlama gelir? Rüyada avukat olduğunu görmek ne demek? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA AVUKAT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada avukat görmek, rüya sahibinin olaylara tarafsız bakamadığına ve her olaya sadece kendi tarafından yaklaştığına bu nedenle de karşı taraftakini anlayamadığına tabir edilir. Rüya sahibinin bu kötü özelliği nedeni ile ikili ilişkileri çok uzun sürmez. Çünkü sadece kendi bildiğinin ve düşündüğünün doğru olduğuna inanır, karşısındaki kişileri anlamaya çalışmaz bu nedenle de anlayışsız ve dayatmacı olarak görüldüğü için kimseyle uzun süreli bir bağ kuramaz ve gönül birliği yapamaz. Rüyada avukat görmek bazen de rüya sahibi için değişiklik ve yenilikle gelecek olan mutluluk olarak tabir edilir. Rüya sahibi yeni bir iş kurmaya niyetlenmiştir ve bu işten büyük fayda sağlamayı başaracaktır.

RÜYADA AVUKAT CÜBBESİ GİYMEK NE DEMEK?

Rüya sahibinin kendisi için art niyetli olan kişilerin niyetlerini ve ayıplarını yüzüne vurmaya yani açık açık söylemeye işaret eder. Rüya sahibi bu kişilere aptal olmadığını ve arkasından dönen dolapların farkında olduğunu göstermek isteyecektir.

RÜYADA AVUKAT OLDUĞUNU GÖRMEK NE DEMEK?

Rüya sahibinin birilerinin arasını yapacağı ve arada iyi niyet elçisi olacağı şeklinde tabir edilir. Rüyasında avukat olduğunu gören kişi, küskünleri barıştırmak için iki tarafı da ayrı ayrı ikna etmeye çalışacak ve iki taraf hakkında da yapıcı sözler söyleyip ikna çabaları gösterecek demektir.

RÜYADA AVUKAT ARAMAK

Rüya sahibinin hakkı ile kazanç elde etmeye çalışma arayışlarına ve herkese karşı adil yaklaşımda bulunuyor olmasına işaret eder. Rüya sahibi hak yemekten sakınır, helal olmayana ilişmez diye tabir edilir.

RÜYADA MAHKEME GÖRMEK

Rüyada mahkeme görmek hayırlı rüyalar arasında kabul edilir. Rüya sahibinin sürpriz gelişmeler yaşayacağına, işlerinden olumlu geri dönüşler alacağına, mutluluğa ve hayra vesile olacak kimselerle karşılaşacağına işaret eder. Rüya sahibinin bundan sonra hayatını rahat bir şekilde geçireceği anlamına gelir.