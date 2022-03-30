Rüyada ateş görmek nedir? Rüyada ateş yakmak neye delalettir? Rüyada ateş söndürmek ne anlama gelir?

Bilinçaltında olan yaşantımızın yansıması olan rüyalar, aklımızdakilerin bir yansıması olabilmektedir. Bilinçaltında yatan olaylar, durumlar, hikayeler rüyada bir figür olarak kendini gösterebilmektedir. Rüyada ateş görmek neye delalettir? Rüyada ateş yakmak hayatımızda kor bir ateş gibi etkiler mi? Peki rüyada ateş söndürmek nedir? Detaylar haberimizde...

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK

Rüyada ateş görmek, müjde, hapis, azap, günah, zarar, harp ve korku demektir. Rüyada ateş görmek iyi bir şans demektir. Rüyada ateş görmek ayrılık anlamına da gelmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüya sahibinin şanslı olacağına kariyerinde her şeyin iyiye gideceği delalettir.

RÜYADA ATEŞ YAKMAK

Rüyada ateş yakmak, rüya sahibinin başarılı olmasına iyi bir kariyer yaşamasına işarettir. Rüya sahibinin azimli ve çalışkan olduğuna delalettir. Rüyada ateş yakmak büyük bir destek, güç anlamına gelmektedir. Rüyada ateş yakmak rüya sahibinin izler bırakacağını ve herkes tarafından takdir edileceğine, beğeni ve hayranlık duyulacağına işarettir.

RÜYADA ATEŞ SÖNDÜRMEK

Rüyada ateş söndürmek, rüya sahibinin kısmetinin açılacağına delalettir. Rüyada ateş söndüren kişi çevresinde oluşacak kötü olayları ve fitneleri rüyasında gördüğü gibi söndürerek çevresi tarafından oldukça saygın bir konuma geleceğine delalettir. Rüyada ateş söndürmek, kişinin kendinden emin bir şekilde ilerleyeceğine işarettir. Rüya sahibinin saygın ve maddi anlamda durumunun iyi olmasına işarettir.