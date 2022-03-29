Rüyada asansör görmek? Rüyada asansörde kalmak? Rüyada asansörle aşağıya inmek? Rüyada asansörle yukarı çıkmak?

Bilinçaltında olan yaşantımızın yansıması olan rüyalar, aklımızdakilerin bir yansıması olabilmektedir. Bilinçaltında yatan olaylar, durumlar, hikayeler rüyada bir figür olarak kendini gösterebilmektedir. Rüyada asansör görmek ne anlama gelmektedir? Çoğumuzun fobisi olan Rüyada asansörde kalmak? Rüyada asansörle aşağı inmek geleceğimizde belirli konularda şansımızın kısmetimizin aşağıya doğru ivme alması mıdır? Asansörle yukarı çıkmak tam tersi bir durum mu? Detaylar haberimizde...

RÜYADA ASANSÖR GÖRMEK

Rüyada asansör görmek rüya sahibinin feraha kavuşacağı, maddi olarak borçlardan kurtulacağına işarettir. Rüyada asansör görmek manevi olarak ta sıkıntılı günlerin geçeceğine delalettir. Rüyada asansör görmek, maddi olarak birine bağımlı durumdaysanız kurtulmanız anlamına gelmektedir. Rüyada asansör görmek rüya sahibinin iş hayatında mevkiler kazanacağına işarettir. Rüyada dar bir asansör görmek rüya sahibinin yaşadığı yada yaşayacağı olaylardan dolayı daralacağı anlamına gelmektedir.Rüyada eski asansör görmek ise geçmişteki yaşadıklarınızı unutamadığınızın delaletidir. Rüyada geniş asansör görmek ise ferahlığa kavuşacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada asansörün kalabalık olması, rüya sahibinin sıkıntılara düşeceğine işarettir.

RÜYADA ASANSÖRDE KALMAK

Rüyada asansörde kalmak rüya sahibinin çevresinde kötü insanların olduğuna ve fesatlık çıkartacaklarına delalettir. Rüya sahibinin bu kişilere dikkat etmesi gerekmektedir. Kötü kişiler iş hayatında, rüya sahibinin ayağını kaydırmaya fırsat kollayan kişilerdir. Rüyada asansörde kalmanın iş hayatından ziyade okul hayatı ve aile içinde de kötülük düşünen insanlar olabileceği delaletidir. Rüyada asansörde kalmak, sırlarınız var ise gün yüzüne çıkması ve bu sırları sizi kollayan kötü insanların kullanmasına delalettir. Rüyada asansörde kalmak mutlak başarısızlıktır. Rüyada asansörde kalmak ve kurtulmak ise yorucu ve sıkıcı bir döneme girileceği ve sonrasında bu durumların atlatılacağına işarettir. Rüyada asansörde kalmak ve kurtulmak evli insanlar için bebek gelebileceğinin müjdesi olarak anlatılır.

RÜYADA ASANSÖRLE AŞAĞIYA İNMEK

Rüyada asansörle aşağıya inmek konforun yerinde olacağına güzel duyguların rüya sahibi ile birlikte olacağına işarettir. Rüyada asansörle aşağıya inmek çok sevilen bir kişiyle ortaklık yapılacağına ve durumun sıkıntılı geçeceğine işarettir. Bu sıkıntılı durumu güzel bir şekilde atlatacağına da işarettir.

RÜYADA ASANSÖRLE YUKARI ÇIKMAK

Rüyada asansörle yukarı çıkmak yüksek makamlara işaret eder. Rüyada asansörle yukarı çıkmak, hayatında önemli biriyle karşılaşacağı ve onunla birlikte maddi manevi huzura ereceğine delalettir.