Rüyada altın kolye takmak ne anlama gelir? Rüyada boynuma altın kolye takmak nedir? Rüyada altın zincir kolye takmak ne demek?

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RÜYADA ALTIN KOLYE NEDİR?

Rüyada altın kolye görmek, devlet hizmetinden yüksek makama, kız çocuğuna bekar için evlenmeye, iyiliğe ve güzel memuriyete işaret eder. Hamile kadının rüyada kolye görmesi erkek çocuğuna işaret eder.

RÜYADA ALTIN KOLYE TAKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada altın kolye takmak, devlet hizmetinden yüksek makama, kız çocuğuna bekar için evlenmeye, iyiliye ve güzel memuriyete işaret eder. Hamile kadının rüyada kolye takması erkek çocuğuna işaret eder. Rüyada bir kolyeye sahip olmak, sürura ve sevince işaret etmektedir. Bu rüya güzellik ve ziynet olarak da yorumlanır. Güzel bir eş ve güzel bir ev olarak tabir edilir. Üzerinde boncuk, mücevher, gümüşi altın olan gerdanlık görmek ise devlet hizmetinde yüksek makama işaret etmektedir. Rüyada inci ve mercanla dizili kolye görmek Kuran'ı Kerim'i, ezberlemek manasına gelir.

RÜYADA BOYNUMA ALTIN KOLYE TAKMAK NEDİR?

Rüyada boynuma altın kolye takmak, hayatınız boyunca gerçekleşmemiş arzuların bir işareti olarak mali açıdan iyi bir işaret olabilir. Rüyada boynuma altın kolye takmak, sürura ve sevince işaret etmektedir. Bu rüya güzellik ve ziynet olarak da yorumlanır. Güzel bir eş ve güzel bir ev olarak tabir edilir. Üzerinde boncuk, mücevher, gümüşi altın olan gerdanlık görmek ise devlet hizmetinde yüksek makama işaret etmektedir. Rüyada inci ve mercanla dizili kolye görmek Kuran'ı Kerim'i, ezberlemek manasına gelir. Rüyada boynunda kolye görmek, cimriliğe işaret eder. Bazı yorumculara göre ise kadının kocasına sürekli saygı göstermesi olarak yorumlanır. Bu rüya hanımın elinde bulundurulacak mala da işaret etmektedir.

RÜYADA ALTIN ZİNCİR KOLYE TAKMAK NE DEMEK?

Rüyada altın zincir kolye takmak, kocası ile yorumlanır. Görülen kolye, Bu rüya kadının kocasına yapacağı iyilik olarak da yorumlandığı gibi kocasının zengini birisi olduğu anlamına da gelir. Gerdanlık zayii olursa bu durumda kocasının yaramaz birisi olduğu anlamına gelir. Rüyada gerdanlık gümüş ve mücevherden ise mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işarettir. Rüyada kadın için kolye, kocasının kendisine emanet ettiği maldır. Rüyada görülen kolyenin özelliklerine göre rüyanın tabiri değişmektedir.