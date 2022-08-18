Rüyada ağlamak nedir? Rüyada ağlamak ne anlama gelir?

Her gece uykumuzda farklı çeşit rüyalar görürüz ve her birinin bi anlamı olduğunu düşünürüz. Rüyamızda bize anlatılmak isteneni anlamak için uyandığımızda hatırladığımız rüyayı araştırırız. Her rüyanın farklı bir mesajı vardır. Çokça merak edilen rüyada ağlamak tabirinin anlamı nedir? Rüyada ağlamak ne anlama gelir?

Uykumuzda çok çeşitli rüyalar görmekteyiz. Çoğu rüya bilinçaltımızdaki düşüncelerin yansıması iken bazı rüyalarda bize verilmek istenen bir mesaj olduğunu düşünürüz. Hatırlayabildiğimiz kadarını uyandığımız an düşünmeye başlar ve ne anlama geldiğini merak ederek araştırırız. Rüyalarımızda gördüklerimizin ne anlama geldiğiyle ilgili birçok soru alıyoruz. Bunlardan en çok sorularnı ise rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada ağlamak kötü müdür?

RÜYADA AĞLAMAK NEDİR?

Rüyasında ağladığını gören kişi kötü bir anlama geldiğini düşünür fakat rüyada ağlamanın anlamı yaşanan sorunların geride kalacağı anlamına gelir. Var olan problemleri artık sıkıntı etmemeiz gerektiği söylenmek istenir. Bir nevi arınmak ve yenilenmek anlamına gelmektedir. Kişinin rüyasında ağladığını görmesi kişinin yakın zamanda mutlu edecek bir haber alması olarak yorumlanır. Var olan borçların kapanması ve iyi bir kazanç sağlamak anlamları da vardır. Rüyada ağladığını görmek bilinçaltımızdaki iç sıkıntıların açığa çıkmasıdır. Belli etmesek ve farkında olmasak bile içten içe sorun ettiğimiz şeylerin patlamasını rüyamızda yaşarız. Biriken stres ve sıkıntıların rüya yolu ile açığa çıkarılmasıdır. İslami olarak yorumlanmasında ise hayırlı bir anlam taşır. Rüyayı gören kişinin helal bir kazanca ulaşması olarak da yorumlanmaktadır. Bir başka anlamı ise kişinin çevresinde kötü insanlar olabileceği hakkındadır. Rüyada ağladığını gören kimse etrafındaki insanlara karşı tedbirli olmalı olarak yorumlanıyor. Kişi sıkıntılı bir dönem geçirirken bu dönemin son bulmasına delalet eder. Rüya sahibi bir yakınını kaybettiği için ağlıyor ise bu rüya, kişinin uzun ömüre sahip olması olarak anlam taşımaktadır. Diyanet'e göre rüyasında ağlayan kişinin gözünden yaş akmıyorsa hayal kırıklığı yaşayabilir olarak yorumlanır. Kişinin istediği şeylerin, durumların gerçekleşmesi anlamına gelen rüya genel itibari ile olumlu anlamlar taşımaktadır.

RÜYADA BAŞKASI İÇİN AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Kişinin rüyasında başka birisi için ağlıyor olması çok fazla merhamet ve vicdan sahibi olduğunu gösterir. Kişi hayatındaki insanlara fazla yardımsever olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin şans ayağına gelecek diye de yorumlanabilir. Rüyasında başkası için ağladığını gören kişilerin hayatlarında olmasını istediği durumların gerçekleşmesine az kaldığına delalet eder.

RÜYADA GÖZYAŞI BİRİKMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyanızda ağlarken gözyaşlarınızın biriktiğini görmek olumlu anlamlar taşır. Kişinin çok çalıştığı işlerden hayırlı kazançlar sağlaması olarak yorumlanır. Kişinin mal, mülk sahibi olacağına delalet eder. Rüyasında gözyaşının biriktiğini gören kişinin neye ihtiyacı varse o ihtiyacına kavuşması anlamına gelir. Kişi yuva kurmak istiyorsa karşısına iyi bir eş çıkabilir, maddi sıkıntı yaşıyorsa maddi kazanç sağlayabilir.

RÜYADA SESSİZCE AĞLADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Allah-u Teâla'dan korkmaya ve Allah-u Teâla tarafından bereket ve rahmetin inmesine, yağmura ihtiyacı olan kişiler için yağmur yağmasına delalet eder.

RÜYADA AĞLARKEN BAĞIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada feryat etmek çoğu zaman sevinçle anlamlandırılır. Eğer kişi korktuğu için bağırdıysa, bu rüya kişinin yaptığı bir kötülüğü anlatabilir.