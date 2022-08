Rüyada ağlamak nedir? Rüyada ağlamak ne anlama gelir?

Her gece uykumuzda farklı çeşit rüyalar görürüz ve her birinin bi anlamı olduğunu düşünürüz. Rüyamızda bize anlatılmak isteneni anlamak için uyandığımızda hatırladığımız rüyayı araştırırız. Her rüyanın farklı bir mesajı vardır. Çokça merak edilen rüyada ağlamak tabirinin anlamı nedir? Rüyada ağlamak ne anlama gelir?