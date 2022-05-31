Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada sessiz, sesli, hıçkırarak ağlamak nedir? - Haberler

Rüyada ağlamak rüyanın görülüş şekline göre farklı anlamlar taşımaktadır. Rüyada ağlamak ne demek, rüyada ağlamak ne anlama gelir, rüyada ölünün ağlaması, rüyada ağlayan bebek görmek, rüyada başkası için ağlamak, rüyada ağlayarak uyanmak, rüyada ağlamak görmek, rüyada ağlayarak konuşmak gibi merak ettiğiniz konuların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

RÜYADA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA AĞLAMAK NEDİR?

Rüyada ağlamak hem iyi hem kötü olarak yorumlanır. Bu yüzden rüyanın ayrıntıları, rüya sahibinin tam olarak niçin ve ne şekilde ağladığı önemlidir. Aşağıdaki başlıklarda rüyanıza tam olarak denk gelecek başlığı bulabilirsiniz.

RÜYADA ÇOK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında avaz avaz ağladığını gören kişi, normal hayatında sorunla karşılaşır. Kirmaniye göre bu kişinin başına bir musibet gelir.

RÜYADA TÖVBE EDEREK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tövbe ederek ağlamak huzura ermeye ev rahatlamaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda mutlu günlerin habercisidir.

RÜYADA GÖZYAŞI BİRİKMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda ağladığınızı ve gözyaşlarınızın bir noktada biriktiğini görmeniz hayra yorulmaktadır. Rüyada ağlamak ve bununla birlikte gözyaşı biriktirmek, çok çalışarak mal mülk edineceğiniz şeklinde yorumlanmaktadır.

Bu rüyayı gören kişi su kıtlığı çekiyorsa, yakın zamanda suya kavuşur. Eğer maddi bir kıtlık içerisindeyse, maddi sıkıntılarından kurtulur.

RÜYADA GÖZDEN YAŞ GELMESİ NE ANLAMA GELİR? RÜYADA AĞLAMAK ÜZÜLMEK NE DEMEK?

Rüya sahibi rüyasında ağlamıyor fakat gözlerinden yaşlar damlıyorsa arzularına kavuşur ve istekleri gerçekleşir.

RÜYADA AĞLAMAK HAYIRLI MI HAYIRSIZ MIDIR?

Rüyada ağlamak hem iyi hem kötü olarak yorumlanır. Bu yüzden rüyanın ayrıntıları, rüya sahibinin tam olarak niçin ve ne şekilde ağladığı önemlidir. Aşağıdaki başlıklarda rüyanıza tam olarak denk gelecek başlığı bulabilirsiniz.

RÜYADA AĞZI KAPATARAK AĞLAMA NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kendinizi yatağa atarak yastık veya yorgan ile ağzınızı kapayıp ağlamışsanız, gelecekte bazı sıkıntılarla karşılaşacak fakat bu sıkıntıları ailenizden ve dostlarınızdan saklayacaksınız demektir.

RÜYADA HIÇKIRARAK AĞLAMAK NE DEMEK?

Kirmani: Rüyada hıçkırarak çok ağlamak, büyük bir rahata çıkıp sevinir. Fakat, bağırarak, inleyerek ağlayan felakete uğrar. Gözlere dolan yaşın akmadığını gören; helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı; üzüntüden feraha çıkmaya, sıcak gözyaşı; keder demektir.





RÜYADA SESSİZ AĞLADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Allah-u Teâla'dan korkmaya, Allah-u Teâla tarafından bereket ve rahmetin inmesine, yağmura ihtiyacı olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder.

RÜYADA AĞLAYARAK UYANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ağlarken uykusundan uyanan için tez ve yakın bir zamanda sevineceğine ve mutlu bir hayat süreceğine tabir edilir. Sevinç ve mutluluk yaşayacağı bir haber almasına ve uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir dileğinin olacağına delaletle tabir edilmektedir.

RÜYADA AĞLARKEN BAĞIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında feryat etmek bazen sevinçle tabir edilir. Eğer korkup da feryat etmişse, bu rüya uyanıkken yapmış olduğu bir kötülükten ileri gelmektedir.

Birinin bir fenalık yapacağından çekinip, imdat için feryat edilmişse, rüyada ağlamayı rüya sahibinin yaptığı bir kötülükten dolayı ceza göreceğine delalettir.

RÜYADA SESSİZ SESSİZ AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ses çıkarmadan içli içli ağladığını görmek, madden ve manen bereketli günlerin kapınızda olduğuna işaret eder.

Caferi Sadık rüya tabirlerinde, bu rüyayı binden fazla kişide denediğini ve hepsinde de hayırlara vesile olduğunu ifade etmiştir.

Sessiz sessiz ağlayan kişinin gerçek yaşamında içinde Allah korkusu belirir. Rüya yorumcularına göre bu rüya Allah'ın rahmetinin geleceğine delalet eder. Rüya sahibi sevinç ve mutluluk yaşar.Fakir bir kimse bu rüyayı görmüşse bolluk ve berekete nail olur.

RÜYADA AĞLAYAN ÇOCUK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ağlayan bir çocuk görmek, bazı sıkıntıların yakın olduğunu fakat bu sıkıntıların son derece önemsiz olduğunu gösterir. Kısaca aslında önemi olmayan şeyleri gereğinden fazla kafanıza takacaksınız. Bir diğer rüya yorumuna göre, böyle bir rüya gören kişi ahiret yaşamı için çalışmayı bırakmış ve kendisini tamamen dünyevi işlere adamıştır.

RÜYADA BAŞKASININ AĞLADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada birinin ağladığını görmek, mutluluk ve sevinç olarak tabir edilmektedir. Rüyada başkasının ağladığını görmek rüyayı gören kişinin hayatında güzel gelişmeler olacağına, sıkıntılarının bitmesine, kazancının artmasına, yaşantısının istediği doğrultuda ilerleyeceğine alamet eder. Rüyada başka bir kimsenin yada birinin ağladığını görmek, gülmeye, sıkıntıtan kurtulmaya, ferahlamaya, rahatlamaya, huzura, hafiflemeye, stresten uzaklaşmaya ve güzel günlerin kendisini beklediğine yorulur. Rüyada başkasının ağladığını görmek rüya tabircileri tarafından daima iyiye yorumlanmıştır.

RÜYADA UÇURUM KENARINDA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Kişinin rüyada uçurumun kenarında ağladığını görmesi, verdiği karardan pişmanlık duyacağına delalet eder.

RÜYADA KAN AĞLAMAK ANLAMA GELİR?

Rüyada kan ağlamak, ailenizden birinin veya bir dostunuzun sıkıntısını paylaşacağınıza ve onun için üzüleceğinize işaret eder.

RÜYADA GÖZLERİN DOLMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada gözlerinin dolduğunu fakat ağlamadığını gören kişi, çalışarak alın teri ile para sahibi olur.

RÜYADA SAĞ GÖZDEN YAŞ AKMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında sağ gözünden akan yaşın sol gözüne gördüğünü gören kişi sevdiği birine kavuşur.

RÜYADA AĞLAYARAK RAHATLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda ağladıktan sonra içinize bir ferahlık gelmişse, bu rüya gerçek yaşamınızda sıkıntılarınızdan kurtulacağınız anlamına gelir.

Bir diğer taraftan, ağladığınız sırada kendinizi iyi hissetmeniz mutlu günler yaşayacağınıza yorulur.

RÜYADA SOĞUK GÖZYAŞI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada gözlerinizden akan gözyaşları, soğuksa ve yüzünüzü üşütüyorsa, bir konuda kaygılanacak ve sıkıntı çekeceksiniz.

RÜYADA KURAN OKUYARAK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Kuran okuyarak veya Kuran dinleyerek ağlamak hayırlara yorulur. Rüyayı gören kişi büyük bir sevinç yaşar. Derdi sıkıntısı varsa hepsi geçer.

RÜYADA SEVİNÇTEN AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Gerçek hayattaki anlamıyla aynı şekilde yorumlanır. Mutlu ve huzurlu bir aileye sahip olunacağına, zor zamanların geride kalacağına, yaşanılan semtte ortaya çıkan bir soruna çözüm bulunması sayesinde herkesin sevdiği bir kişi olunacağına ve daha rahat bir hayata adım atılacağına işaret eder.





RÜYADA BAĞIRARAK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Maddi ya da manevi olarak bazı kayıplar yaşanacağına alamettir. Yakın bir akraba ile ilgili üzücü bir haber alınacağına, kardeşler arasında bir tartışma yaşanacağına, iş hayatındaki rakiplerin çok istediklerin bir şeyin meydana geleceğine ve aile hayatına nifak sokan bir kişinin çok başarılı olacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, eğitim hayatının tıkandığı bir noktada istenen bir yardım isteğine destek gelmeyeceğine delalet eder.

ALLAH KORKUSUNDAN AĞLADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada Allah korkusundan ağlamak, büyük bir servettir. Allah'ın inayetiyle üzüntülerden kurtulacağınıza, huzurlu ve mutlu iyi bir geleceğiniz olacağına yorulmaktadır. Çok hıçkırarak ağlamak rahmette ve yağmura delalettir. Zira yağmur ve gözyaşı benzerdir. Yağmur yağan yere rahmet iner, bereket ve bolluk olur.

RÜYADA GELİNLİKLE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Yaşanacak çok güzel ve hayırlı bir olay için gözyaşı döküleceğine işaret eder. Yabancı bir ülkeye yapılacak bir seyahatin ardından iş ile ilgili hayırlı ve kazançlı bir adım atılacağına, bu adımın ardından yeni bir proje için çalışmaya başlanacağına, karşılaşılacak engellerden ötürü sıkıntı çekileceğine ancak daha sonra da işlerin iyi bir noktaya doğru ilerleyeceğine işarettir.

RÜYADA SARILARAK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Adım atılacak bir projede çok büyük bir değişim rüzgârı estirileceğine, deyim yerindeyse insanların nutkunun tutulmasına sebep olacak bir işe imza atılacağına, rahatsızlık yaratan bir işin sonunda çözüme kavuşacağına, verilecek olan bir kararın güzel bir birlikteliğin kapısını açacağına ve ferahlığa çıkılacağına alamet eder.

EBU SAÎD EL-VÂİZ'İN AĞLAMAK TABİRİ NE ANLAMA GELİR?

Tanıdık birinin ölümüne ağladığınızı görmeniz üzüntülerin husulü ile tabir olunur. İnsanların vefat eden bir vali için feryat edip ağladıklarını görülmesi; öldüğü görülen valinin insanlara zulüm yapacağına delalet eder.

RÜYADA BİRİ İÇİN AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, ortaya koyacağı bir çalışma sayesinde büyük bir kazanca ve zenginliğe sahip olunacağına, bu sayede borçların kısa süre içinde ödeneceğine, kazancın Allah yolunda yardıma muhtaç kişiler için kullanılacağına ve kurulacak olan bir ortaklıkla birlikte büyük bir zahmetten kurtuluşa erileceğine tabir edilir. Ayrıca, hasretin biteceğine, uzun zamandan beri beklenen bir haber geleceğine ve zorlukların daha kolay şekilde aşılacağına yorumlanır.

RÜYADA ÇOK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Sevinçli bir haberin geleceğine yorumlanır. İş dünyasında yeni bir yol açmaya çalışılacağı, ancak bir aksaklıktan ötürü işlerin yavaşlayacağına ve gerileyeceğine, sıkıntı yaratan bir durumla karşı karşıya kalınacağına, verilen emeklerin boşa gitmekten son anda kurtulacağına ve yeni bir çalışma ile devam etmek zorunda kalınacağına delalet eder.

RÜYADA MEZARDA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Sorunlu bir dönemin ardından beklenmeyen bir ayrılık geleceğine tabir edilir. Hiç umulmadık bir anda yakın bir arkadaş yüzünden bir ihanete maruz kalınacağına, bu yüzden çok üzüntü duyulacağına, ele geçen kazancın kısa süre içinde biteceğine ve sağlıkla ilgili olarak yaşanan bir sorunun devam edeceğine yorulur.





RÜYADA CAMİDE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, yaptığı yardımların ve ettiği duaların Allah katında kabul görmesi ile büyük bir başarıya ve kazanca sahip olunacağına, korkuların ve kaygıların yakın zamanda ortadan kalkacağına, rutin bir şekilde ilerleyen bir birlikteliğin yakın zaman içinde sona ereceğine ve bu yüzden taraflardan birinin üzüntü duyacağına rivayet edilir.

RÜYADA KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Çok sevilen ve hayalleri süsleyen bir iş için yapılan yatırımın karşılaşılacak kötü bir durum yüzünden boşa gideceğine, maddi açıdan büyük bir sıkıntı vereceğine, eşler arasında bazı sürtüşmeler yaşanacağına ama daha sonra sorunların çözüleceğine ve sıkıntıların sona ereceğine delalet eder. Aynı zamanda, rakiplerle yaşanan bir tartışmanın kötü, uğursuz ve melanetli bir durumla karşılaşmaya neden olacağına yorumlanır.

RÜYADA BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ DUYMAK VE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Aile büyüklerinden birinin yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili olarak büyük üzüntüye neden olacak bir haber alınacağına, bu haberin ardından bazı araştırmalar yapılacağına ve tam ümitlerin bittiği bir anda araştırmaların sonuç vereceğine tabir edilir. Ayrıca, eğitimi alınan işle ilgili olarak bir işyeri açılacağına, zaman zaman bu işyerinde verilen hizmetle ilgili olarak seminerlere gidileceğine ve konusunda uzman bir kişi olunacağına alamet eder.

RÜYADA MEZAR BAŞINDA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Yapılan bir hatadan ötürü pişman olunacağına ve geri adım atılacağına, işlerin aksayacağına, yani kısa süreli de olsa kötü durumlarla karşılaşılacağına, ancak daha sonra verilecek kararlar sayesinde sıkıntıların ve sorunların geçeceğine, elde bulunan ve aynı zamanda ele geçecek yeni fırsatların doğru ve kazanç getirecek bir şekilde değerlendirileceğine işaret eder.





RÜYADA ÖLEN BİRİNE SARILARAK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

İş konusunda sıkıntıya düşülen bir anda bir desteğe ihtiyaç duyulacağına, bu yardım çağrısına yakın bir arkadaştan cevap geleceğine, zor zamanların böylece geride kalacağına, aydınlık bir geleceği doğru adım atılacağına ve yapılmak istenen bir işte güzel bir gelişme yaşanacağına yorumlanır.

RÜYADA AĞLAMAK VE AĞLAYARAK UYANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı sahibinin, kendisi için çok değer verdiği, büyük saygı ve sevgi duyduğu bir kişinin yaptığı bir işte kendisine yardımcı olacağına, bu sayede sorunların teker teker çözüleceğine, işlerin yoluna gireceğine, hayırlı haberler alınacağına, dertlerin biteceğine ve askıda bulunan projelerin yakın bir zaman içinde tamama erdirileceğine yorumlanır.

RÜYADA YÜKSEK SESLE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

İmam Nablusi yorumu: Rüyasında bağırarak,elini yüzüne vurarak, çok yüksek sesle söz söyleyerek, yaka paçasını yırtarak ağlanması, uyandığında aynı şekilde ağlaması şeklinde tabir etmiştir.

Rüyada hıçkırarak ağlamak, rahmetin inmesine, Allah'tan korkmaya, yağmur yağmasına delâlet eder. Rüya sahibinin iyiliğine, hüzün ve kederinin gitmesine işaret eder. Sessizce ağlama berekete kavuşmaktır.

Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlanması, rüya sahibinin uyanıkken, ağlamasına tabir edilir. Rüyasında ağladığını gören kişi çok sevineceği şeklinde tabir edilmekle birlikte, sessizce ağlamak ise berekete, yağmura, rahmete, Allah korkusuna ve sevince işaret etmektedir. Aynı zamanda ağladığını görmek ruhun saflığına işarettir. Rüyanızda gözyaşı yanağı yakıyorsa sevineceğinize, üşütüyorsa üzüleceğinize, rüyasında bağırmadan ağlayan kimse dert, gam, kederden kurtulur.

RÜYADA GELİNLİKLER İÇİNDE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, sahip olduğu gayrimenkulleri ile ilgili olarak yaşanacak bir problemin giderilerek geride kalacağına, zor durumda kalan bir arkadaşa yardım eli uzatılacağına, bu sayede sıkıntıların ve sorunların üstesinden rahatça gelineceğine ayrıca hayırlı bir kısmet ile kısa süre içinde evlilik yolunda mutluluk verici, çok hayırlı, önemli ve büyük adımlar atılacağına işaret eder.

RÜYADA ÖLEN BABASINA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Yaşanan sıkıntılı bir dönemde maddi ve manevi açıdan gerek iş, gerek özel hayat konusunda sorunların çözülmesini sağlayan bir akrabanın başının sıkışması üzerine kişinin de onun yardımına koşacak ilk kişi olacağına, bu sayede aradaki akrabalık bağının, samimiyetin ve ilişkinin daha da kuvvetleneceğine ve belki işle ilgili bir ortaklık kurulacağına alamettir.

RÜYADA SESSİZCE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Keder, üzüntülerin bitmesine, ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeye, sakin sakin ağladığını gören, gamdan kurtulmaktır. Rüyasında sessizce ağlayan rüya sahibi; şayet üzüntülüyse çok sevineceği bar haber alır. Borçluysa borcunun ödeneceğine, hüzün, keder ve kederden kurtuluşa delalettir.

İMAM-I NABLUSÎ'NİN TABİRİ

Dini rüya yorumcularından İmam Nablusi rüyasında Kur'an dinlerken, yada işlenen bir günahtan dolayı, pişman olup Allah korkusundan ağlıyorsa, rüya sahibinin yaşadığı sıkıntı ve üzüntülerden kurtulup huzurlu, mutlu bir yaşam süreceğine yorumlanır. Bazen de ağlamak, rahmetin inmesine, bereketin bollaşmasına ve muhtaç kimseler için yağmurun yağacağına işaret eder.

KİRMANİ'NİN AĞLAMAYLA İLGİLİ YORUMU

Yine Dini rüya tabircilerden Kirmani rüyasında ağladığını görenin; çok sevineceği şeklinde yorum yapmıştır. Görülen ağlamanın şekli feryat, bağrıma veya ah vah şeklindeyse bir musibete uğramaya yormuştur. Ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolması helalinden mal kazanacağını tabir etmiştir. Gözlerden akan yaşın sıcak olması; keder ve üzüntüye, soğuk olması üzüntülerin yerini sevincin almasına yorumlamıştır.

RÜYADA DÜĞÜNDE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Sevinçli bir haber alınacağına, bu haberle birlikte güzel bir birlikteliğe başlanacağına, eğitim hayat ile ilgili olarak bazı adımlar atılacağına, tecrübe sahibi bir kişinin yanında işe başlanacağına ve bu kimse sayesinde kısa sürede büyük deneyim elde edileceğine, zor zamanların ve sorunların geride kalacağına, stres nedeniyle uzun zamandan beri yaşanan bir sağlık sorununun tedavisi için bir hekime başvurulacağına yorulur.

RÜYADA ÖLMÜŞ ANNEYE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, sorumsuz bir kişi yüzünden düştüğü kötü durumdan kurtulacağına ve kısa süre içinde parasal olarak iyi bir noktaya geleceğine delalet eder. Aklına uyularak yola çıkılan bilgisiz ve cahil bir insanın yarattığı olumsuz izlerin silinmesi demektir.

RÜYADA HIÇKIRARAK AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?



İş hayatında ya da aile hayatında yaşanacak üzücü bir olaydan ötürü büyük bir sıkıntı çekileceğine, sorunların birbiri ardına geleceğine, dertlerin artacağına, parasal ve ruhsal olarak kötü bir döneme girileceğine ve gözyaşı döküleceğine alamet eder. Aynı zamanda, yapılan bir işte meydana gelen sorunlar yüzünden işin askıya alınacağına ve yeni bir iş için çok acil olarak çalışmalara başlanacağına yorumlanır.

RÜYADA SESLİ AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Sorunlu bir işe girmeye ve sıkıntı çekmeye yorulur. Rüyayı gören kişinin, yaptığı işte atacağı hatalı bir adımdan ötürü çok zor bir duruma düşeceğine, hayalini kurduğu şeylerden günden güne uzaklaşacağına, sevdiği kişi ile ilgili olarak kıskançlık duyacağına, anne babası ile ilgili kötü bir haber alacağına ve bir sağlık sorunu yaşayacağına delalet eder.





RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

İslami yorumculardan Ebu Said El-Vâiz Rüyalarda tanıdığı birinin ölümüne ağlanması hüzün ve kederdir. Rüyasında ağlamazken gözünden yaş akması, murada ermeye ve bir yerden gelecek sevinçli bir habere yormuştur.

TANIDIĞI BİRİNİN ÖLÜMÜNE AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ederek buna ağlamak, gördüğü gibi çıkmaya, ölüm yüzünden musibete, kedere ve halkın suçlamasına delildir.

Halkın bir büyük için ağladıklarını ve elbiselerini yırtıklarını görmek, o kişinin kötülük yapacağına delalet eder. Rüyada ölüp, cenazenin arkasından ağlandığını görmek, sevince yorumlanır.

SEYYİD SÜLEYMAN'IN RÜYADA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında sakin bir şekilde ağladığını gören kimse Allah'ın izniyle gam ve kederden kurtulur. Bağırarak ağlanması o bölgede oturun halk için iyiye yorulmaz.

Bu rüya o mahallede oturanlar için musibet (felaket) habercisidir. Ağlamadığı halde göz kapaklarından yaş akması murada ermektir. Ağladığı halde yaş görülmemesi, ümit ettiği şeyde hayal kırıklığına uğramaya delalet eder.

Ağlarken yaş yerine kan gelmesi, elinden kaçırdığı fırsat yüzünden pişman olacağına yorulur. Bu rüyayı gören günahlarından dolayı tövbe etmesi ve sadaka veresi gerektiğini bildirir.

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