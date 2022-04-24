Rüya Gibi şarkı sözleri! Kurtuluş Kuş - Rüya Gibi sözleri! Rüya Gibi şarkısının sözleri kime aittir?
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Kurtuluş Kuş'un yeni seslendirdiği Rüya Gibi şarkısı kısa sürede 400 bin izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri de merak edilmiştir. Peki, Rüya Gibi şarkı sözleri nelerdir? Kurtuluş Kuş - Rüya Gibi sözleri sizlerle...
Rüya Gibi şarkısının söz ve müziği Furkan Özsan'a aittir.Sözü ve müziği Furkan Özsan'a, düzenlemesi Efe Can'a ait olan Kurtuluş Kuş'un tekrardan akustik olarak yorumladığı '' Rüya Gibi'' sizlerle. Rüya Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
RÜYA GİBİ ŞARKI SÖZLERİ
Ölmeden aşklara bak bi ara
Bende senin gibi var bi yara
Eski resimlere bak bi ara
Giysilerimi al yak bi ara
Sözlere anlam katma daha
Beş yıl oldu bunu yapma bana
Yanlışı doğruyu tartma daha
Ellerimi tutup bakma bana
***
Efkar olma bana yak sigara
Söyleme beni yeni aşklarına
Eski ben değilim beni arama
Kapanabilirsin ayaklarıma
***
Bi düşün hayal et ölmüyorsun
Çağrılarıma kulak asmıyorsun
Kafanın içindeyim bilmiyorsun
Yada gizli gizli beni dinliyorsun
***
Durma gecelerim artık karışıyo derken gündüzlerime
Rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle
Dünya sokaklarını aç sensizliğebugün adımlar atıyorum
Rüya gibi geliyosun ama yanımda yokken nefes alamıyorum
***
Sabretmek bana göre duyguların anlamını kaybetmek
İstanbulu terketmek gibi ama zamanla dans etmek
Yada son süratle beni hadi kendine çek
Dudaklarım kuru son bi nefes
Beni sevme kadın bitti heves
Başkasında olan aşkını seç
***
Bi düşün hayal et ölmüyosun yine çağrılarıma kulak asmıyosun
Açıyosun ama beni duymuyosun yada duyupta geceleri ağlıyosun
Kafanın içindeyim bilmiyosun yada gizli gizli beni dinliyosun
Belki sende beni özlüyosun benim gibisin ama sevmiyosun