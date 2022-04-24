Rüya Gibi şarkı sözleri! Kurtuluş Kuş - Rüya Gibi sözleri! Rüya Gibi şarkısının sözleri kime aittir?

Rüya Gibi şarkısının söz ve müziği Furkan Özsan'a aittir.Sözü ve müziği Furkan Özsan'a, düzenlemesi Efe Can'a ait olan Kurtuluş Kuş'un tekrardan akustik olarak yorumladığı '' Rüya Gibi'' sizlerle. Rüya Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

RÜYA GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Ölmeden aşklara bak bi ara

Bende senin gibi var bi yara

Eski resimlere bak bi ara

Giysilerimi al yak bi ara

Sözlere anlam katma daha

Beş yıl oldu bunu yapma bana

Yanlışı doğruyu tartma daha

Ellerimi tutup bakma bana

***

Efkar olma bana yak sigara

Söyleme beni yeni aşklarına

Eski ben değilim beni arama

Kapanabilirsin ayaklarıma

***

Bi düşün hayal et ölmüyorsun

Çağrılarıma kulak asmıyorsun

Kafanın içindeyim bilmiyorsun

Yada gizli gizli beni dinliyorsun

***

Durma gecelerim artık karışıyo derken gündüzlerime

Rüya gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle

Dünya sokaklarını aç sensizliğebugün adımlar atıyorum

Rüya gibi geliyosun ama yanımda yokken nefes alamıyorum

***

Sabretmek bana göre duyguların anlamını kaybetmek

İstanbulu terketmek gibi ama zamanla dans etmek

Yada son süratle beni hadi kendine çek

Dudaklarım kuru son bi nefes

Beni sevme kadın bitti heves

Başkasında olan aşkını seç

***

Bi düşün hayal et ölmüyosun yine çağrılarıma kulak asmıyosun

Açıyosun ama beni duymuyosun yada duyupta geceleri ağlıyosun

Kafanın içindeyim bilmiyosun yada gizli gizli beni dinliyosun

Belki sende beni özlüyosun benim gibisin ama sevmiyosun

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