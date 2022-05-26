Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut hayatı ve biyografisi! Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Rüya Demirbulut merak konusu oldu. İşte Rüya Demirbulut hakkında merak edilen Rüya Demirbulut kimdir, Rüya Demirbulut hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olanRüya -Demirbulut 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne aldı. Demirbulut, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tek Yürek isimli dizide rol aldı. Reklam filmlerinde de boy gösteren Rüya Demirbulut, orta derecede İngilizce biliyor, yüzme sporu ile ilgileniyor. Demirbulut'un boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür.

Rüya Helin Demirbulut n son Cem Yılmaz'ın yeni filmi Erşan Kuneri'de rol aldığı biliniyor.

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