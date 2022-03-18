Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut sevgili mi? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Rüya Demirbulut ve Cem Yılmaz sevgili mi? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kimdir, kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları başında geliyor. Peki, Rüya Demirbulut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut sevgili mi? İşte ayrıntılar...

CEM YILMAZ VE RÜYA DEMİRBULUT SEVGİLİ Mİ?

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la objektiflere yakalandı.

2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan usta komedyen Cem Yılmaz, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü komedyen, şimdilerde kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Cem Yılmaz yaptığı başarılı işler dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve daha sonra ayrılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi.

AŞK SETTE BAŞLADI

48 yaşındaki komedyen, dijital platformda yayınlanacak "Erşan Kuneri" dizisinde kamera karşısına geçtiği genç oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent'teki evine geçti.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Demirbulut 1995 İstanbul doğumludur. 2019 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde rol almıştır. Rüya Demirbulut, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Rüya Demirbulut, Cem Yılmaz başrolünde olduğu Erşan Kuneri dizisinde rol almıştır. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Rüya Demirbulut'un İnstagram'da 9 bin takipçisi bulunmaktadır.

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