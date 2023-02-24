Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden Ruud Boffin'in futbolu bırakma kararı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında Ruud Boffin futbolu bıraktı mı? Kaleci Ruud Boffin futbolu ne zaman bırakacak? İşte detaylar...

Ruud Boffin futbolu bıraktı mı? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Antalyaspor ile sözleşmesini feshettiği bilinmekte olan Belçikalı oyuncunun futbolu bırakma kararı taraftarları üzdü. Peki, Ruud Boffin futbolu bıraktı mı? Kaleci Ruud Boffin futbolu ne zaman bırakacak? Detaylar haberimizde.

BOFFİN FUTBOLU BIRAKTI MI?

Antalyaspor ile sözleşme uzatan başarılı oyuncu Boffin'in futbolu bıraktığı ve Antalyaspor yönetimi ile fesh işlemlerinin detaylarını konuştuğu iddiaları gündemde yer alıyordu. Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden Ruud Boffin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bıraktığını açıkladı.