Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı elde ettiği zaferi kutlamak için Kızıl Meydan'da düzenleyeceği 9 Mayıs geleneksel geçit töreninde bu yıl daha önceki senelere oranla Ukrayna'nın işgali yüzünden daha az tank ve ağır silah boy gösterecek. Rusya Zafer Günü ne zaman? 9 Mayıs Zafer günü nedir?

RUSYA ZAFER GÜNÜ NE ZAMAN?

İkinci Dünya Savaşı, 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı.

Sovyetler Birliği, bu savaşta Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı; savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Almanya, Mayıs 1945'te yenilgiyi kabul etti, koşulsuz teslim anlaşmasını imzaladı, 8 Mayıs'ta yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Sovyetler Birliği'nde vakit gece yarısını geçmişti. Bu nedenle, Rusya'da Zafer Günü 9 Mayıs'ta kutlanıyor.

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