Rusya'nın topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de, Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendi. Rusya'da nereye füze atıldı ve Rusya'da son durum nedir merak ediliyor. Rusya'ya füze mi atıldı ve Rusya'da nereye füze atıldı, son durum nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Rusya'ya füze mi atıldı? Rusya'da nereye füze atıldı, son durum nedir?

Rusya'ya füze mi atıldı ve Rusya'da nereye füze atıldı, son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Rusya'ya füze mi atıldı? Rusya'da nereye füze atıldı, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA'YA FÜZE Mİ ATILDI?

Rusya'nın topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de, Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası tüm acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Zayiatla ilgili çalışmalar devam ediyor.

RUSYA'DA NEREYE FÜZE ATILDI?

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü." ifadelerini kullandı. Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

HALKA BİNALARDAN ÇIKMAYIN

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi. Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı. Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

RUSYA'DA SON DURUM NEDİR?

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırı sonrası acil servis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve zayiatla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.