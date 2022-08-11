Her ülkenin vatandaşı her ülkeye gidememekte ve bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Örneğin bu haberimizde sizler için Rusya vize istiyor mu? Rusya hangi vizeleri istiyor? Rusya'ya vizesiz gidilir mi? Rusya vizesi için hangi evraklar gereklidir? sorularını cevaplandıracağız...

Küreselleşen dünya ile birlikte insanların dünyanın bir noktasından diğerine gitmesi için çeşitli gerekçeler ortaya çıkmıştır. Ancak her ülkeye her ülkenin vatandaşı girememekte ve bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu haberimizde Rusya vize istiyor mu? Rusya hangi vizeleri istiyor? Rusya'ya vizesiz gidilir mi? Rusya vizesi için hangi evraklar gereklidir? detaylar haberimizde...

RUSYA VİZE İSTİYOR MU? RUSYA'YA VİZESİZ GİDİLİR Mİ?

Rusya'ya vizesiz gidilememektedir. Rusya'ya gidecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Hizmet (Gri) ve Hususi (Yeşil) pasaportlara sahip olanlar 30 gün süreyle, Diplomatik (Siyah) pasaporta sahip olanlar ise 90 gün süreyle Rusya'ya seyahette vizeden muaftır.

RUSYA HANGİ VİZELERİ İSTEMEKTEDİR?

Rusya'ya gidecek olanların seyahat nedenine göre şu vizelere başvuru yapması gerekmektedir:

• Rusya Turistik Vize

• Rusya Öğrenci Vizesi

• Rusya Ticari Vize

• Rusya İnsani Vize Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Rusya Aile Ziyareti Vizesi Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

• Rusya Öğrenci Vizesi

• Rusya Çalışma Vizesi

• Rusya Transit Vize

RUSYA VİZESİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

• Pasaport (Vize bitiş tarihi itibariyla en az 6 ay daha geçerli ve 2 sayfası boş)

• Rusya Vize Başvuru Formu

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı ve 2 adet 3,5*4,5 ölçülerinde olmalıdır.)

• Öğrenci vizesi almak için ek olarak; Rusya Federal Göçmen Bürosu tarafından verilen davetiye, hastaneden alınmış HIV raporu, tüm vize süresini kapsayan sağlık sigortası poliçesi, gidiş-dönüş uçak bileti vb. evraklar

• Seyahat sağlık sigortası (Opsiyonel)

• Aile ziyareti vizesi için ek olarak; gidiş-dönüş Rusya uçak bileti, davetiye ya da yazılı beyan gibi evraklar

• İkametgâh belgesi

• Turistik vize alacaklardan ek olarak; Voucher, Voucher tarihleriyle paralel otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi seyahat belgeleri, Rusya'da konaklanacak otelden garanti mektubu vb. evraklar (Voucher, Rusya'daki bir tur operatöründen gönderilmesi gereken, seyahat edecek olan kişinin misafir edileceğini gösteren kabul onay belgesidir. Voucher olmadan turistik vize verilmediği unutulmamalıdır.)

• Ticari vize alacaklardan ek olarak; Rusya Federasyonu Federal Göç İdari Şubesi tarafından ve Rusya Dışişleri Bakanlığından onaylı, Rusya'da ticari faaliyette bulunulacak şirketten alınacak davetiye

• Çalışma vizesi için ek olarak; Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu tarafından verilmiş davetiye mektubu, HIV (AIDS) testi, apostil ile tasdiklenmiş, Rusya'da noterden onaylı diploma fotokopisi vb. evraklar

• Transit vize için ek olarak; Rusya'ya giriş-çıkış yapılacak tarihleri gösteren uçak biletleri, Rusya'dan sonra gidilecek ülkenin vizesi, ülkeye gitmenin gerekliliklerini gösteren belgeler ve gidilecek ülkenin uçak biletleri vb. evraklar