Rusya Ukrayna savaşı son durum! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı?

24 Şubat 2022'de Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş halen sürüyor. Savaş nedeniyle binlerce kişi canından oldu, milyonlarca insan ise başka ülkelere göç etti. Peki Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Rusya Ukrayna savaşı son durum!

Rusya Ukrayna savaşı son durum merak ediliyor. 24 Şubat 2022'de Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş halen sürüyor. Savaş nedeniyle binlerce kişi canından oldu, milyonlarca insan ise başka ülkelere göç etti. Peki Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Rusya Ukrayna savaşı son durum haberimizde...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞ SON DURUM

Geçtiğimiz Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir safhaya geçildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı.

"KARŞI SALDIRI GERÇEKLEŞİYOR"

Savaşın başından bu yana Rusya hakimiyetini tüm dünyaya gösterirken son zamanlarda ise Ukrayna'nın karşı saldırı hazırlığında olduğu öne sürülüyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı. Zelenski, "Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor" dedi, ancak karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söyledi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ YALANLIYOR

Bu açıklamalar, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda çatışmaların tırmanmasının ve beklenen saldırının ilerleyişi hakkındaki spekülasyonların ardından geldi. Ukrayna birliklerinin doğuda Bahmut yakınlarında ve güneyde Zaporijya yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlediği bildirildi. Fakat savaşan iki taraf birbirinin zıttı iddialarda bulunurken, cephedeki gerçeği değerlendirmek zor. Ukrayna ilerlediği iddiasında, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü öne sürüyor.

PUTİN "BAŞARISIZ OLDULAR" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yayınlanan bir röportajında, Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını, ancak ilerleme girişimlerinin ağır kayıpları beraberine getirerek başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Cumartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından Kiev'de açıklama yapan Zelenski ise Rus liderin sözlerini "ilginç" olarak nitelendirdi.