Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi. Peki, Rusya Ukrayna Savaşı son durum! Ukrayna'da neler oluyor?

Rusya Ukrayna Savaşı son durum! Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi. Peki, Rusya Ukrayna Savaşı son durum! Ukrayna'da neler oluyor İşte detaylar...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna'nın bombalı saldırısıyla zarar görmesinden sonra Kremlin'in Kiev'i ağır şekilde bombalayarak intikam alacağı öne sürülmüştü. Dünya diken üzerinde beklerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 4 büyük patlama meydana geldi. Ukrayna, roketlerden birinin Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisinin bulunduğu sokağa düştüğünü açıkladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

PUTİN İNTİKAM PLANI YAPTI

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının 16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı. Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacaktı.

ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Aradan birkaç gün geçti ve korkulan oldu. Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar patladı. Şehirde 4 patlamanın yaşandığı ve binalardan dumanların yükseldiği öğrenildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu. Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı. Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

"ROKETLERDEN BİRİ ZELENSKİ'NİN OFİSİNİN BULUNDUĞU BÖLGEYE DÜŞTÜ"

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

"RUSYA 75 ROKET FIRLATTI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

İşte kentten ilk görüntüler: