Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yıldan fazla süredir hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın Harkov'un Groza köyüne düzenlediği saldırıda 49 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğu ifade ediliyor. Askeri yetkililer saldırı sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Peki, Rusya - Ukrayna savaşı son durum nedir, savaş bitti mi? Ukrayna bombalandı mı? İşte detaylar…

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşta gerilim bir dakika olsun düşmüyor. Yüzlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın göç etmeye zorlandığı savaşta bugün de kan donduran bir saldırı gerçekleşti. Peki ama Rusya - Ukrayna savaşı son durum nedir, savaş bitti mi? Ukrayna bombalandı mı? İşte detaylar…

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM NEDİR, SAVAŞ BİTTİ Mİ?

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki bir köye düzenlediği saldırıda bir bakkal dükkanın hedef olduğu ve saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

UKRAYNA BOMBALANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Andrii Yermak ve Kharkiv Valisi Oleh Syniehubov, öğleden sonra Groza köyündeki bir bakkal dükkanın ve kafenin bombalandığını duyurdu. Syniehubov hayatını kaybeden 49 kişi arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğunu, yaralanan çok sayıda vatandaş arasında da çocukların bulunduğunu ifade etti.