Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşını daha da şiddetlendirecek bir gelişme yaşandı. Rusya- Ukrayna savaşı neden çıktı ve Rusya- Ukrayna savaşı son durum nedir gündeme geliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 1,5 yıldır devam ederken Rusya- Ukrayna savaşı son durum nedir merak ediliyor. Peki, Rusya- Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya- Ukrayna savaşı son durum nedir?

Rusya- Ukrayna savaşı neden çıktı ve Rusya- Ukrayna savaşı son durum nedir soruları sık sık araştırılıyor. Ukrayna, ABD'nin ve Batı'nın yardımlarıyla Rusya'ya karşı koymaya çalışırken, savaşın şiddetini daha da artıracak bir gelişme daha yaşandı. Rusya- Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya- Ukrayna savaşı son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna- Rusya savaşını daha da şiddetlendirecek bir gelişme yaşandı. ABD'nin ardından Danimarka ve Hollanda'da da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı.

Hollanda Başkanı Mark Rutte, söz konusu gelişmeyi "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" ifadeleriyle duyurdu. Geçtiğimi günlerde Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı desteği konusunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini söylemişti. Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunun altını çizmişti. Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM NEDİR?

Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin ABD tarafından onaylandığını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı açıklamada, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullanarak, sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek, "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

UKRAYNALI PİLOTLARA EĞİTİM VERECEKLER

Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

İlgili Haberler