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Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? SON DURUM! Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı?

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Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? SON DURUM! Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı?

Rusya Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri ard arda gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı? İşte detaylar...

Biden'dan Ukrayna'daki ateşkes hakkında: '(Putin) Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor'Biden'dan Ukrayna'daki ateşkes hakkında: "(Putin) Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: 'Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur'Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur"
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri ard arda gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı? İşte Ukrayna Rusya savaşında son durum!

Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde geçici ateşkes ilan edeceğini duyuran Rusya'ya, Kiev'den jet hızıyla yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? SON DURUM! Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ateşkes için şartlarını sundu. Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? SON DURUM! Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaparken, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? SON DURUM! Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı?

Erdoğan'ın diploması girişimleri kısa sürede sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu belirtildi. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.

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