Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? SON DURUM! Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı?

Rusya Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri ard arda gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı? İşte detaylar...

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak: "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur"

Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri ard arda gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı ne oldu, bitiyor mu, ateşkes mi yapıldı? İşte Ukrayna Rusya savaşında son durum!

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde geçici ateşkes ilan edeceğini duyuran Rusya'ya, Kiev'den jet hızıyla yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN ATEŞKES ŞARTI NE?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ateşkes için şartlarını sundu. Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış çağrısı yaparken, Zelenski'ye de savaşı bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ATEŞKES NE KADAR SÜRECEK, SÜRELİ Mİ?

Erdoğan'ın diploması girişimleri kısa sürede sonuç verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edeceği duyuruldu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu belirtildi. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde olacak.