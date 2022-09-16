Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı Şangay Zirvesi'nde, Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamada bulundu. Ardından, Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu, ne zaman bitecek ve Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne soruları gündeme geliyor. Peki, Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu, ne zaman bitecek? Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşında son gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu, ne zaman bitecek merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne gündeme geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu, ne zaman bitecek? Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne? Putin'den açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BİTİYOR MU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Putin, Modi'ye Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini ve Hindistan'ın çatışmalarla ilgili endişelerini anladığını söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NE?

Açıklamalarında Rus lider, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazır, ancak Kiev müzakere etmeyi reddediyor" dedi.

Sözlerine sürdüren Putin, Modi'ye hitaben, "Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunuzu, sürekli dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum." ifadesini kullanarak Moskova'nın "tüm bunları mümkün olan en kısa sürede durdurmak için" her şeyi yapacağına dair güvence verdi.

Devam eden çatışmalar konusunda Kiev yönetimini suçlayan Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna liderliğinin müzakere sürecini reddettiğini ve hedeflerine askeri yollarla ulaşmak istediğini ilan etmesinden" üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA'NIN BARIŞ ŞARTLARI NELER?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

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