Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş çaplı insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, toplamda yaklaşık 75 Shahed insansız hava aracının iki yönden Kiev'e fırlatıldığını belirtti. Bu saldırı, 'insansız hava araçlarının rekor sayıda' olduğu olarak tanımlandı. Kiev şehri askeri yönetimi, vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Saldırıda 66 insansız hava aracı düşürülürken, beş kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başladığı tarihten bu yana en büyük İHA saldırısı düzenledi

Rusya, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş çaplı insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Telegram'daki bir gönderide, "Toplamda yaklaşık 75 Shahed insansız hava aracının iki yöndenPrimorsko-Akhtarsk ve Rusya'nın Kursk bölgelerinden başkent Kiev'e fırlatıldığını" belirtti ve bu saldırıyı "insansız hava araçlarının rekor sayıda" olduğunu tanımladı.

"Hava saldırısına karşı, hava savunma füze birlikleri, taktik havacılık, mobil ateş grupları ve elektronik harp birimleri dahil edildi" dedi. Ayrıca, Dnipropetrovsk bölgesinde bir Kh-59 güdümlü füzenin de imha edildiğini ekledi.

Kiev şehri askeri yönetimi sözcüsü Mykhailo Shamanov, başkente farklı yönlere doğru hareket eden birkaçinsansız hava aracı dalgası geldiğini açıkladı.

Kiev yönetimi vatandaşları, "farklı yönlere doğru ilerleyen büyük bir insansız hava aracı grubu var! g Alarm sona erene kadar sığınaklarda kalmanızı öneririz!" sığınaklara girmeleri için uyardı.

75 insansız hava aracının 66'sı havada düşürülürken saldırıda beş kişi yaralandı