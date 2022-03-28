Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rus heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Erdal Can İçelli - Genel
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Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rus heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Rusya- Ukrayna müzakereleri için Rus heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı
İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.