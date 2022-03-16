Rusya Ukrayna barıştı mı? Savaş bitti mi?

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 20. gününde barış müzakerelerindeki 5. tur görüşmesi de sona erdi. Ukrayna tarafından yapılan ilk açıklamada "Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz" denildi. Müzakerelerdeki 6'ncı turun ise bugün yapılacağı ifade edildi. Rusya Ukrayna barıştı mı?

RUSYA UKRAYNA BARIŞTI MI?

Sona eren görüşmenin ardından ilk açıklama Ukrayna tarafından geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, "Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Müzakerelerdeki 6'ncı turun ise bugün yapılacağı ifade edildi.

"RUSYA OLUMLU YÖNDE SES TONUNU DEĞİŞTİRDİ"

Öte yandan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva da yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

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