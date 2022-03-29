Rusya Ukrayna barıştı mı, müzakere sonucu ne oldu?

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İki ülkenin müzakerecileri Belarus sınırındaki görüşmeler ve online görüşmelerin ardından bu kez de İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'deki görüşme, sabah 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı. Erdoğan, "Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi.

UKRAYNA HEYETİ: NATO'YA GİRMEYECEĞİZ, AB'YE KARIŞAMAZLAR

Müzakerelerin ardından Ukrayna tarafından açıklama yapıldı. Görüşmelerin devam edeceği ifade edilirken, Ukrayna heyeti kameraların karşısına geçerek "Güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye de var. Garantör olarak İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Türkiye, Almanya, Kanada, Polonya ve İsrail'i görmek istiyoruz. Bir saldırıya uğrayacaksak, askeri operasyona uğrayacaksak, acil bir zirve çağırmaya hakkımız olmalı. Bu zirvede bir şey çözülmez ise ülkeler bize asker ve silah yardımı yapacak. Bu en önemli maddemizdir. Bu maddeyi ekleyebilirsek, Ukrayna bugünkü statüsünü sabitleyecek. Bizim yabancı merkezlerimizde yabancı asker olmayacak. Biz de NATO'ya girmeyeceğiz. AB'ye girmemize kimse engel olamayacaktır. Bu anlaşmanın en önemli noktalarındandır. Güvenlik sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Kırım ve benzeri bölgeler ayrıca değerlendirilmeli. Hiçbir referandum baskı ile yapılmamalıdır. Eğer biz anlaşabilirsek, çok taraflı bir konferans düzenleyeceğiz. O zaman garantör ülkeleri çağıracağız. 2-3 hafta içinde garantörler de görüşmeye katılsın istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"PUTİN VE ZELENSKİ'NİN BULUŞMASI İÇİN GEREKLİ ZEMİN OLUŞTU"

Heyet adına konuşan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, anlaşma için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini vurguladı. Ukrayna heyeti ayrıca "Bugünkü görüşmenin sonuçları, liderlerin görüşmesi için yeterli. Liderlerin bir araya gelmesi için gerekli zemin oluşturulmuştu." ifadesine yer verdi.

RUS HEYETİ: BAZI MADDELERDE ANLAŞTIK

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade eden Rus heyeti tarafından yapılan açıklamada ise şu sözler yer aldı: "İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Bazı siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e sunacağız. En hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. Putin ve Zelenski zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün."

RUSYA, 2 BÖLGEDE OPERASYONU DURDURUYOR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" denildi.

ÇAVUŞOĞLU: EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise heyetlerin açıklamalarının ardından kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Önce dışişleri bakanlarının ardından da liderlerin görüşmesini bekliyoruz." dedi.

"KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYONLAR AZALTILACAK"

Müzakerede 8 madde üzerinde anlaşılma sağlandığını açıklayan Rusya tarafı, bu maddelere ilişkin bilgi verdi. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini duyurdu.

"GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ"

Rus heyetinden Vladimir Medinskiy de, yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapıcı geçti" ifadelerini kullandı. Diğer müzakerecilerin de görüşmeleri yapıcı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

"TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia ise aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Sadece resmi bir onay beklediklerini aktaran Ukrayna heyeti, bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğinin garanti altına alınmasını istediklerini belirtti.

"GARANTÖRLER DESTEK SAĞLARSA ANLAŞMAYI KABUL EDECEK DURUMA GELİRİZ"

Heyet, "Bizim temel talebimiz bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerektiği. Saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, böyle bir senaryoda garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir. Temel talebimiz bu şekildedir. Ukrayna bu anlaşmayı kabul edecek bir duruma gelecektir o zaman tarafsızlık statüsü kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

"LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ İÇİN YETERLİ"

Ukraynalı müzakereci Podolyak da, müzakere sonucunda gelinen önemli nokta hakkında bilgi verdi. Podolyak, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" dedi.

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