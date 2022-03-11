Rusya Ukrayna anlaştı mı merak ediliyor. 24 Şubat'ta Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaş, 15. gününe geldi. Türkiye sürecin başından beri ateşkes için yoğun çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinde karar verilen tarihi zirve bugün gerçekleşti. Peki, Rusya - Ukrayna anlaştı mı? SON DURUM! Rusya - Ukrayna müzakeresi ne oldu? İşte detaylar...

RUSYA UKRAYNA ANLAŞTI MI?

Antalya'da gerçekleşen 1,5 saatlik zirvenin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Günlük olarak insani koridor açılmasını önerdik. Krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un zirveye dair ilk sözleri, "Üçlü toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı da katıldı. Görüşme Türk tarafının teklifi ile yapıldı. Sayın Erdoğan'ın sayın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonucunda bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Çözüme yönelik her girişimi destekleriz. Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın insiyatifiyle özellikle konuları ele aldık. Ve askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tür tedbir aldıklarını açıklamaya çalıştık. Günlük olarak insani koridor açılmasını önerdik" oldu.

Avrupa'dan Ukrayna'ya yapılan yardımları da değerlendiren Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna'nın silah alımını tehlikeli görüyoruz. Avrupa, Ukrayna'da ölümcül silahları teşvik ediyor. Ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyor. Teröristler bunları sivil havacılık için tehdit oluşturmak için bunları kullanıyor. Roketatarlar bunların eline geçecek. Avrupalı meslektaşlarımıza soruyoruz: Siz burada ortaya çıkan politikayı nasıl engelleyeceksiniz? Rusya'ya yönelik tehdidi nasıl önleyeceksiniz?"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Putin'in temastan kaçmayacağının altını çizen Lavrov, "Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: İLERLEME GÖSTEREMEDİK

Toplantının ardından canlı yayında açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Ben buraya insani bir amaçla geldim. Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik" ifadesini kullandı.

Amaçlarının diplomatik bir çözüm geliştirmek olduğunu belirten Kuleba, "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım" dedi.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varılamadığını aktaran Kuleba, "24 saatlik bir ateşkes konusunu ele aldık. Ateşkes istedik. Herhangi bir ilerleme kaydedemedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki bu konunun Rusya tarafından netleştirilmesi için diğer karar alıcıların devreye girmesi gerek. Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek. İki dışişleri bakanı bir araya gelince, tanımı gereği barış ve güvenlik konularını ele almaları gerekiyor. Ben bu bağlamda görüşmelere devam etmeye hazırım. Amacım Ukraynalı sivillerin acı çekmesini engelleyebilmek ve topraklarımızı Rus işgal güçlerinden arındırabilmek" ifadelerini kullandı.

Kuleba bu açıklamalarıyla birlikte, "Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yaparak, "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi. Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız. Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk.Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır. Ukrayna'nın nükleer silah yapma çabası içinde olduğuna dair Rus iddiaları doğru değil. Savaş şu an gerçekleşiyor. Güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor."

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